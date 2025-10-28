عربي
هبوط طائرة "إم إس-21" الروسية بأنظمة محلية الصنع بعد رحلة تجريبية... فيديو
هبوط طائرة "إم إس-21" الروسية بأنظمة محلية الصنع بعد رحلة تجريبية... فيديو
أكدت وزارة الصناعة والتجارة الروسية، اليوم الثلاثاء، أن الطائرة "إم إس-21" البديلة للطائرات المستوردة (المزودة بأنظمة جديدة محلية الصنع)، والتي تم اختبار تشغيل
روسيا
وقالت وزارة الصناعة والتجارة الروسية، في بيان عبر قناتها على تطبيق "تلغرام": "هبطت الطائرة الروسية متوسطة المدى "إم إس-21" بعد رحلة تجريبية في مطار مصنع إيركوتسك للطيران".وأوضح قائد الطاقم فوروبايف، أن مهمة الرحلة اكتملت بالكامل، وأن جميع الأنظمة المحلية الصنع في الطائرة تعمل بشكل طبيعي.وأضافت الوزارة الروسية أن هذا النموذج الأولي من طائرة "إم إس-21" هو الأول الذي يتميز بجناح مصنوع من مواد مركبة محلية، والذي اجتاز بنجاح مجموعة كاملة من الاختبارات.وأفادت شركة "روستيخ" الحكومية، أن الطائرة الثانية من طراز "إم إس-21"، التي تحل محل الطائرات المستوردة، والتي أكملت رحلتها التجريبية، اليوم الثلاثاء، مُجهزة بأنظمة إلكترونية محلية الصنع، وأجهزة تحكم في قمرة القيادة، وعدد من المكونات الأخرى.وتتوقع "روستيخ" أن تبدأ عمليات تسليم طائرات "إم إس-21" لشركات الطيران في عام 2026. وتعد مجموعة "إيروفلوت" الروسية أحد العملاء الرئيسيين لهذه الطائرات، حيث تتوقع استلام 108 طائرات "إم إس-21" بحلول عام 2030، وزيادة عدد طائرات أسطولها إلى 200 طائرة بحلول عام 2033.كيف كسرت طائرة "إم إس -21" الروسية جدار العقوبات الغربية؟"روستيخ" تكشف سر تفوق الدبابات الروسية على نظيراتها الغربية
هبوط طائرة "إم إس-21" الروسية بأنظمة محلية الصنع بعد رحلة تجريبية... فيديو

06:04 GMT 28.10.2025
أكدت وزارة الصناعة والتجارة الروسية، اليوم الثلاثاء، أن الطائرة "إم إس-21" البديلة للطائرات المستوردة (المزودة بأنظمة جديدة محلية الصنع)، والتي تم اختبار تشغيل أنظمة ومحركات "بي دي-14" الجديدة على متنها، هبطت بعد رحلة تجريبية في مطار مصنع إيركوتسك للطيران.
وقالت وزارة الصناعة والتجارة الروسية، في بيان عبر قناتها على تطبيق "تلغرام": "هبطت الطائرة الروسية متوسطة المدى "إم إس-21" بعد رحلة تجريبية في مطار مصنع إيركوتسك للطيران".

ووفقًا للبيان، نفّذ الرحلة طاقمٌ يضمّ طياري الاختبار أندريه فوروبايف، وأوليغ موتوفين، بالإضافة إلى مهندسي الاختبار الرئيسيين ومراقبي الطيران أنطون كوزنيتسوف، وغريغوري كودرياشوف. وبقيت الطائرة في الجوّ لمدة ساعة تقريبًا، ووصلت إلى ارتفاع يصل إلى 3500 متر.

وأوضح قائد الطاقم فوروبايف، أن مهمة الرحلة اكتملت بالكامل، وأن جميع الأنظمة المحلية الصنع في الطائرة تعمل بشكل طبيعي.
وأضافت الوزارة الروسية أن هذا النموذج الأولي من طائرة "إم إس-21" هو الأول الذي يتميز بجناح مصنوع من مواد مركبة محلية، والذي اجتاز بنجاح مجموعة كاملة من الاختبارات.

ونقلت الوزارة الصناعة والتجارة الروسية، عن غينادي أبرامينكوف، نائب الوزير، قوله: "صُممت طائرة "إم إس-21" لتلبية احتياجات سوق نقل الركاب الأكثر طلبًا. وبفضل محركات "بي دي-14" والأنظمة الروسية، التي أثبتت كفاءتها الفنية، فإن طائرة "إم إس-21" قادرة على تلبية احتياجات شركات الطيران الروسية".

وأفادت شركة "روستيخ" الحكومية، أن الطائرة الثانية من طراز "إم إس-21"، التي تحل محل الطائرات المستوردة، والتي أكملت رحلتها التجريبية، اليوم الثلاثاء، مُجهزة بأنظمة إلكترونية محلية الصنع، وأجهزة تحكم في قمرة القيادة، وعدد من المكونات الأخرى.
وتتوقع "روستيخ" أن تبدأ عمليات تسليم طائرات "إم إس-21" لشركات الطيران في عام 2026. وتعد مجموعة "إيروفلوت" الروسية أحد العملاء الرئيسيين لهذه الطائرات، حيث تتوقع استلام 108 طائرات "إم إس-21" بحلول عام 2030، وزيادة عدد طائرات أسطولها إلى 200 طائرة بحلول عام 2033.
