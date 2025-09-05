https://sarabic.ae/20250905/بوتين-روسيا-من-بين-الدول-الخمس-الرائدة-في-العالم-بتطوير-وإنتاج-محركات-الطائرات-والصواريخ-1104556990.html

بوتين: روسيا من بين الدول الـ5 الأولى عالميا في تطوير وإنتاج محركات الطائرات والصواريخ

بوتين: روسيا من بين الدول الـ5 الأولى عالميا في تطوير وإنتاج محركات الطائرات والصواريخ

صرّح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بأن تطوير محرك "PD-26" سيفتح آفاقًا لبناء طائرة ركاب مدنية عريضة البدن من الجيل الجديد.

وقال بوتين في اجتماع بشأن قضايا بناء المحركات في مقاطعة سامارا: "إن تنفيذ هذا المشروع سيسمح لنا بتحديث ليس فقط طيران النقل العسكري، بل سيفتح أيضا آفاق بناء جيل جديد من طائرات الركاب المدنية ذات البدن العريض".وأضاف بوتين: "الشركاء المحتملين يُبدون اهتمامًا كبيرًا بمحرك PD-26، وأن التعاون ممكن في هذا المجال كما أن روسيا، في ظل العقوبات، نجحت في تطوير محركات لقطاع الوقود والطاقة، مؤكدًا الأهمية القصوى لهذا الموضوع".وبين بوتين أنه "في ظل قيود العقوبات، نجحنا في تطوير عدد من محركات الطاقة المبتكرة في وقت قصير. تُستخدم هذه المحركات بنشاط، بما في ذلك في البنية التحتية لنقل الغاز. وبالنظر إلى خططنا الكبيرة لتغويز المناطق الروسية، على طول طرق التصدير الجديدة، بما في ذلك مشروع "قوة سيبيريا 2"، يُعد هذا موضوعًا بالغ الأهمية، حسبما قال رئيس الدولة خلال اجتماع حول تصنيع المحركات".وأكد بوتين، أن صناعة المحركات وتطويرها تعدّان من المؤشرات الرئيسية للتطور التكنولوجي لروسيا وسيادتها، مشيرا إلى إن "صناعة المحركات وتطويرها وحالة هذه الصناعة، هي بلا شك أحد المؤشرات الرئيسية لتطورنا التكنولوجي وسيادتنا".

