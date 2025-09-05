عربي
بوتين: روسيا من بين الدول الـ5 الأولى عالميا في تطوير وإنتاج محركات الطائرات والصواريخ
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تزداد ظاهرة نهب وتهريب الآثار في العالم العربي؟
08:16 GMT
25 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
08:41 GMT
19 د
صدى الحياة
الألواح الشمسية ثورة الطاقة النظيفة
09:03 GMT
30 د
مساحة حرة
إنشاء بنك التنمية التابع لمنظمة شنغهاي وتحقيق السيادة المالية
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
اليمن.. تراث يُنهب تحت أنقاض الحرب
10:33 GMT
15 د
نبض افريقيا
احتفالات بالذكرى السبعين لإقامة العلاقات الروسية الليبية، ألف قتيل بانزلاق أرضي في دارفور بالسودان
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
رالي الكاهنة - المرأة التونسية على خط الانطلاق
11:48 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
ميخائيل نعيمة اديب وشاعر لبناني وابرز الطلاب اللبنانيين الذين تخرجوا من روسيا القيصرية
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
من الطاقة إلى الصناعة.. طفرة في العلاقات الاقتصادية بين موسكو ونيودلهي
16:30 GMT
29 د
حصاد الأسبوع
خبير: آن الأوان للاتحاد الأوروبي أن يتوقف عن حراكه المعطل للسلام بين روسيا وأوكرانيا
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
المقاومة ترفع "عصا موسى" في مواجهة خطط إسرائيل احتلال غزة
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
بين الجغرافيا والسياسة.. دعوة إفريقيا لخريطة عادلة
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
26 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
مشروع إسرائيل الكبرى: وقائع وتداعيات
08:17 GMT
37 د
من الملعب
المغرب ومصر والجزائر الأقرب للتأهل مبكرا، وإيطاليا تبحث عن فك عقدة التأهل لكأس العالم
09:29 GMT
30 د
صدى الحياة
بين الجغرافيا والسياسة.. دعوة إفريقيا لخريطة عادلة
10:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
هل الكون كائن حي وهل الجسم البشري مجرد طاقة؟
12:03 GMT
19 د
الإنسان والثقافة
كتاب "100 قصيدة عن موسكو" لمئة شاعر روسي يصدر في موسكو
12:22 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
12:52 GMT
8 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
المقاومة ترفع "عصا موسى" في مواجهة خطط إسرائيل احتلال غزة
16:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
16:33 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
ما الرابط الخفي بين العواطف والأعراض الجسدية؟
16:42 GMT
18 د
عالم سبوتنيك
إسرائيل ترفض مقترح حماس الأخير حول "الصفقة الشاملة، توتر بين مصر وإسرائيل يهدد إتمام صفقة الغاز الأخيرة
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: إنشاء ملاجئ واسعة في تركيا هو رسالة بأن أنقرة تستعد لمواجهة أي تصعيد إقليمي
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
الحق في التعليم لنحو 6 ملايين طفل حول العالم في خطر.. ما السبب؟
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250905/بوتين-روسيا-من-بين-الدول-الخمس-الرائدة-في-العالم-بتطوير-وإنتاج-محركات-الطائرات-والصواريخ-1104556990.html
بوتين: روسيا من بين الدول الـ5 الأولى عالميا في تطوير وإنتاج محركات الطائرات والصواريخ
بوتين: روسيا من بين الدول الـ5 الأولى عالميا في تطوير وإنتاج محركات الطائرات والصواريخ
سبوتنيك عربي
صرّح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بأن تطوير محرك "PD-26" سيفتح آفاقًا لبناء طائرة ركاب مدنية عريضة البدن من الجيل الجديد. 05.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-05T19:48+0000
2025-09-05T19:59+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/02/1104434304_0:0:2973:1673_1920x0_80_0_0_c54ec56543b29e908ec4b834b43445a6.jpg
وقال بوتين في اجتماع بشأن قضايا بناء المحركات في مقاطعة سامارا: "إن تنفيذ هذا المشروع سيسمح لنا بتحديث ليس فقط طيران النقل العسكري، بل سيفتح أيضا آفاق بناء جيل جديد من طائرات الركاب المدنية ذات البدن العريض".وأضاف بوتين: "الشركاء المحتملين يُبدون اهتمامًا كبيرًا بمحرك PD-26، وأن التعاون ممكن في هذا المجال كما أن روسيا، في ظل العقوبات، نجحت في تطوير محركات لقطاع الوقود والطاقة، مؤكدًا الأهمية القصوى لهذا الموضوع".وبين بوتين أنه "في ظل قيود العقوبات، نجحنا في تطوير عدد من محركات الطاقة المبتكرة في وقت قصير. تُستخدم هذه المحركات بنشاط، بما في ذلك في البنية التحتية لنقل الغاز. وبالنظر إلى خططنا الكبيرة لتغويز المناطق الروسية، على طول طرق التصدير الجديدة، بما في ذلك مشروع "قوة سيبيريا 2"، يُعد هذا موضوعًا بالغ الأهمية، حسبما قال رئيس الدولة خلال اجتماع حول تصنيع المحركات".وأكد بوتين، أن صناعة المحركات وتطويرها تعدّان من المؤشرات الرئيسية للتطور التكنولوجي لروسيا وسيادتها، مشيرا إلى إن "صناعة المحركات وتطويرها وحالة هذه الصناعة، هي بلا شك أحد المؤشرات الرئيسية لتطورنا التكنولوجي وسيادتنا".
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/02/1104434304_242:0:2973:2048_1920x0_80_0_0_ef06339795f81dff81703b774702a675.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, أخبار روسيا اليوم
روسيا, أخبار روسيا اليوم

بوتين: روسيا من بين الدول الـ5 الأولى عالميا في تطوير وإنتاج محركات الطائرات والصواريخ

19:48 GMT 05.09.2025 (تم التحديث: 19:59 GMT 05.09.2025)
© Sputnik . POOL / الانتقال إلى بنك الصور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
 الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 05.09.2025
© Sputnik . POOL
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
صرّح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بأن تطوير محرك "PD-26" سيفتح آفاقًا لبناء طائرة ركاب مدنية عريضة البدن من الجيل الجديد.
وقال بوتين في اجتماع بشأن قضايا بناء المحركات في مقاطعة سامارا: "إن تنفيذ هذا المشروع سيسمح لنا بتحديث ليس فقط طيران النقل العسكري، بل سيفتح أيضا آفاق بناء جيل جديد من طائرات الركاب المدنية ذات البدن العريض".
وأضاف بوتين: "الشركاء المحتملين يُبدون اهتمامًا كبيرًا بمحرك PD-26، وأن التعاون ممكن في هذا المجال كما أن روسيا، في ظل العقوبات، نجحت في تطوير محركات لقطاع الوقود والطاقة، مؤكدًا الأهمية القصوى لهذا الموضوع".
وبين بوتين أنه "في ظل قيود العقوبات، نجحنا في تطوير عدد من محركات الطاقة المبتكرة في وقت قصير. تُستخدم هذه المحركات بنشاط، بما في ذلك في البنية التحتية لنقل الغاز. وبالنظر إلى خططنا الكبيرة لتغويز المناطق الروسية، على طول طرق التصدير الجديدة، بما في ذلك مشروع "قوة سيبيريا 2"، يُعد هذا موضوعًا بالغ الأهمية، حسبما قال رئيس الدولة خلال اجتماع حول تصنيع المحركات".
وأكد بوتين، أن صناعة المحركات وتطويرها تعدّان من المؤشرات الرئيسية للتطور التكنولوجي لروسيا وسيادتها، مشيرا إلى إن "صناعة المحركات وتطويرها وحالة هذه الصناعة، هي بلا شك أحد المؤشرات الرئيسية لتطورنا التكنولوجي وسيادتنا".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала