https://sarabic.ae/20250905/سياسي-هندي-خطاب-بوتين-في-المنتدى-الاقتصادي-الشرقي-يرسخ-توجه-موسكو-نحو-آسيا-1104530749.html
سياسي هندي: خطاب بوتين في المنتدى الاقتصادي الشرقي يرسخ توجه موسكو نحو آسيا
سياسي هندي: خطاب بوتين في المنتدى الاقتصادي الشرقي يرسخ توجه موسكو نحو آسيا
سبوتنيك عربي
اعتبر سافيو رودريغيز، الصحفي والسياسي الهندي، وزعيم حزب "بهاراتيا جاناتا"، أن خطاب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في المنتدى الاقتصادي الشرقي، يمثل عزم روسيا... 05.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-05T10:42+0000
2025-09-05T10:42+0000
2025-09-05T10:42+0000
روسيا
فلاديمير بوتين
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/04/1104497494_0:129:3184:1920_1920x0_80_0_0_df61653e31c040981b925294d432870d.jpg
وأوضح رودريغيز، في حديث لوكالة "سبوتنيك"، أن "خطاب الرئيس فلاديمير بوتين في المنتدى الاقتصادي الشرقي هو إشارة واضحة إلى أن روسيا مصممة على ترسيخ مستقبلها الاستراتيجي في آسيا من خلال تطوير الشرق الأقصى وسيبيريا".وأضاف: "بالنسبة للهند، هذا له معنى جيوسياسي واقتصادي عميق، إن الشرق الأقصى الروسي ليس غنيا بالموارد الطبيعية فحسب، بل إنه يتمتع أيضا بموقع استراتيجي كجسر مع آسيا، مما يجعل روسيا لاعبا أكثر أهمية في ديناميكيات المحيطين الهندي والهادئ".وختم رودريغيز: "الرسالة لا لبس فيها، فروسيا ملتزمة بتوسيع دورها في الجغرافيا السياسية الآسيوية، ويجب على الهند أن تكون سباقة في تشكيل هذه المشاركة لضمان النمو المتبادل والنظام العالمي متعدد الأقطاب".وتحدث الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، خلال الجلسة العامة للمنتدى الاقتصادي الشرقي، عن أفق الاستثمار في الشرق الأقصى الروسي، وعن المشاريع المستقبلة فيه. ويُعقد المنتدى العاشر في الفترة من 3 إلى 6 سبتمبر/أيلول في فلاديفوستوك، على أراضي جامعة الشرق الأقصى الفيدرالية، تحت شعار: "الشرق الأقصى – تعاون من أجل السلام والازدهار"ـ وتعد وكالة "سبوتنيك" الشريك الإعلامي العام للمنتدى.من الشرق الأقصى إلى أوكرانيا... بوتين يتحدث عن أهم القضايا العالمية
https://sarabic.ae/20250905/بوتين-شركات-على-مستوى-عالمي-تحط-رحالها-في-الشرق-الأقصى-الروسي-1104523145.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/04/1104497494_227:0:2958:2048_1920x0_80_0_0_4da5a20f3ff7c51d81c972df7f280568.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, فلاديمير بوتين
سياسي هندي: خطاب بوتين في المنتدى الاقتصادي الشرقي يرسخ توجه موسكو نحو آسيا
اعتبر سافيو رودريغيز، الصحفي والسياسي الهندي، وزعيم حزب "بهاراتيا جاناتا"، أن خطاب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في المنتدى الاقتصادي الشرقي، يمثل عزم روسيا على تكريس المستقبل الاستراتيجي نحو آسيا.
وأوضح رودريغيز، في حديث لوكالة "سبوتنيك"، أن "خطاب الرئيس فلاديمير بوتين في المنتدى الاقتصادي الشرقي هو إشارة واضحة إلى أن روسيا مصممة على ترسيخ مستقبلها الاستراتيجي في آسيا من خلال تطوير الشرق الأقصى وسيبيريا".
وأضاف: "بالنسبة للهند، هذا له معنى جيوسياسي واقتصادي عميق، إن الشرق الأقصى الروسي ليس غنيا بالموارد الطبيعية فحسب، بل إنه يتمتع أيضا بموقع استراتيجي كجسر مع آسيا، مما يجعل روسيا لاعبا أكثر أهمية في ديناميكيات المحيطين الهندي والهادئ".
وتابع: "تشترك الهند وروسيا بالفعل في شراكة موثوقة، مبنية على عقود من التعاون، ومع تحول روسيا أكثر نحو آسيا، يتعين على الهند أن ترى في ذلك فرصة لتعزيز أمن الطاقة والتجارة والاتصال والتوازن الإقليمي".
وختم رودريغيز: "الرسالة لا لبس فيها، فروسيا ملتزمة بتوسيع دورها في الجغرافيا السياسية الآسيوية، ويجب على الهند أن تكون سباقة في تشكيل هذه المشاركة لضمان النمو المتبادل والنظام العالمي متعدد الأقطاب".
وتحدث الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، خلال الجلسة العامة للمنتدى الاقتصادي الشرقي، عن أفق الاستثمار في الشرق الأقصى الروسي، وعن المشاريع المستقبلة فيه.
ويُعقد المنتدى العاشر
في الفترة من 3 إلى 6 سبتمبر/أيلول في فلاديفوستوك، على أراضي جامعة الشرق الأقصى الفيدرالية، تحت شعار: "الشرق الأقصى – تعاون من أجل السلام والازدهار"ـ وتعد وكالة "سبوتنيك" الشريك الإعلامي العام للمنتدى.