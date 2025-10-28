https://sarabic.ae/20251028/الصين-تكشف-عن-أول-روبوت-ذكي-قابل-للتعديل-بالكامل-فيديو-1106486364.html
الصين تكشف عن أول روبوت ذكي قابل للتعديل بالكامل... فيديو
الصين تكشف عن أول روبوت ذكي قابل للتعديل بالكامل... فيديو
سبوتنيك عربي
كشفت الصين عن روبوت "دي- إنفاينيت" (D-Infinite)، أول روبوت ذكي متكامل في العالم، يمكنه إعادة تشكيل هيكله، والتكيف مع المهام، والتعلم باستمرار. 28.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-28T15:32+0000
2025-10-28T15:32+0000
2025-10-28T15:32+0000
نادي الفيديو
روبوتات
ذكاء اصطناعي
الصين
علوم
وسائط متعددة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1c/1106486175_0:170:3072:1898_1920x0_80_0_0_b6ddcdebc3868541f1b032c1ff47d0b7.jpg
انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي مشاهد تظهر الروبوت الصيني الجديد "دي- إنفاينيت"، الذي يعد أول روبوت في العالم بتصميم معياري يعتمد على الذكاء الاصطناعي، ويتميز هذا الروبوت بقدرته على تغيير تركيب أجزائه واستخدامها حسب الاحتياجات والمهام المطلوبة.وتظهر المحاكاة الفيديوية للروبوت تصرفات مشابهة لأفلام الخيال العلمي سابقا، كالمتحول "ترانسفورمر" (transformer).حيث يقوم الروبوت بإعادة تشكيل نفسه بما يتلائم مع المهمة المطلوبة.عرض مميز للروبوتات وسط موسكو ضمن منتدى مستقبل المدن الذكية لدول "بريكس".. فيديوابتكار جديد...حقيبة طائرة تحمل الإنسان وتحلق بسرعة فائقة ..فيديودولة عربية تكشف عن أول موظف حكومي يعمل بالذكاء الاصطناعي في العالم
الصين
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1c/1106486175_256:0:2987:2048_1920x0_80_0_0_9f5ec4e03b1f06d04fede561c33097af.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
نادي الفيديو, روبوتات, ذكاء اصطناعي, الصين, علوم
نادي الفيديو, روبوتات, ذكاء اصطناعي, الصين, علوم
الصين تكشف عن أول روبوت ذكي قابل للتعديل بالكامل... فيديو
كشفت الصين عن روبوت "دي- إنفاينيت" (D-Infinite)، أول روبوت ذكي متكامل في العالم، يمكنه إعادة تشكيل هيكله، والتكيف مع المهام، والتعلم باستمرار.
انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي مشاهد تظهر الروبوت الصيني الجديد "دي- إنفاينيت"، الذي يعد أول روبوت في العالم بتصميم معياري يعتمد على الذكاء الاصطناعي، ويتميز هذا الروبوت بقدرته على تغيير تركيب أجزائه واستخدامها حسب الاحتياجات والمهام المطلوبة.
وتظهر المحاكاة الفيديوية للروبوت تصرفات مشابهة لأفلام الخيال العلمي سابقا، كالمتحول "ترانسفورمر" (transformer).
حيث يقوم الروبوت بإعادة تشكيل نفسه بما يتلائم مع المهمة المطلوبة.