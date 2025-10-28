عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
الاضطرابات العصبية ومسؤوليتها عن 11 مليون وفاة سنويا
09:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
09:47 GMT
13 د
نبض افريقيا
انتهاء التصويت في الانتخابات الرئاسية في كوت ديفوار ، والرئيس واتارا الأقرب للفوز
10:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
ما بعد كوفيد-19: أين ذهبت حاسة الشم؟
10:48 GMT
12 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
11:03 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
هل العمل الليلي يربك الجهاز الهضمي ويسبب القولون العصبي؟
11:34 GMT
13 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
11:48 GMT
12 د
من الملعب
ريال مدريد ينهي هيمنة برشلونة على الكلاسيكو... معركة كلامية مستمرة بين الفريقين بعد المباراة
12:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
12:30 GMT
30 د
الإنسان والثقافة
إيفان بونين : محطات في حياة أول روائي روسي ينال جائزة نوبل
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما العلاقة بين الرياضة وصحة الدماغ؟
13:32 GMT
17 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
13:50 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
17:53 GMT
7 د
بلا قيود
خبير: إسرائيل تضع خيار الانتقال إلى مشروع "إسرائيل العظمى" على أن تحتفظ لنفسها بالتفوق العسكري
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ماذا بعد سيطرة الدعم السريع على الفاشر
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
القاهرة تحتضن ملتقى "زمن الأبطال" للأفلام الوثائقية بدار الأوبرا المصرية
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
الصين تكشف عن أول روبوت ذكي قابل للتعديل بالكامل... فيديو
انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي مشاهد تظهر الروبوت الصيني الجديد "دي- إنفاينيت"، الذي يعد أول روبوت في العالم بتصميم معياري يعتمد على الذكاء الاصطناعي، ويتميز هذا الروبوت بقدرته على تغيير تركيب أجزائه واستخدامها حسب الاحتياجات والمهام المطلوبة.وتظهر المحاكاة الفيديوية للروبوت تصرفات مشابهة لأفلام الخيال العلمي سابقا، كالمتحول "ترانسفورمر" (transformer).حيث يقوم الروبوت بإعادة تشكيل نفسه بما يتلائم مع المهمة المطلوبة.عرض مميز للروبوتات وسط موسكو ضمن منتدى مستقبل المدن الذكية لدول "بريكس".. فيديوابتكار جديد...حقيبة طائرة تحمل الإنسان وتحلق بسرعة فائقة ..فيديودولة عربية تكشف عن أول موظف حكومي يعمل بالذكاء الاصطناعي في العالم
© Getty Images / VCG / Contributorروبوت صيني
كشفت الصين عن روبوت "دي- إنفاينيت" (D-Infinite)، أول روبوت ذكي متكامل في العالم، يمكنه إعادة تشكيل هيكله، والتكيف مع المهام، والتعلم باستمرار.
انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي مشاهد تظهر الروبوت الصيني الجديد "دي- إنفاينيت"، الذي يعد أول روبوت في العالم بتصميم معياري يعتمد على الذكاء الاصطناعي، ويتميز هذا الروبوت بقدرته على تغيير تركيب أجزائه واستخدامها حسب الاحتياجات والمهام المطلوبة.
وتظهر المحاكاة الفيديوية للروبوت تصرفات مشابهة لأفلام الخيال العلمي سابقا، كالمتحول "ترانسفورمر" (transformer).
حيث يقوم الروبوت بإعادة تشكيل نفسه بما يتلائم مع المهمة المطلوبة.
عرض مميز للروبوتات وسط موسكو ضمن منتدى مستقبل المدن الذكية لدول "بريكس".. فيديو
ابتكار جديد...حقيبة طائرة تحمل الإنسان وتحلق بسرعة فائقة ..فيديو
دولة عربية تكشف عن أول موظف حكومي يعمل بالذكاء الاصطناعي في العالم
