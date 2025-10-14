عربي
أمساليوم
بث مباشر
دولة عربية تكشف عن أول موظف حكومي يعمل بالذكاء الاصطناعي في العالم
في خطوة رائدة، أعلنت إمارة أبوظبي عن إطلاق ميزة فريدة عالميًا تعرف بـ"الحكومة الذاتية"، والتي تقوم بإدارة الإجراءات الروتينية بشكل آلي تمامًا دون تدخل بشري.
وأفدات وسائل إعلام إماراتية بأن هذه المهام تشمل تجديد الرخص، تسديد فواتير الخدمات العامة، وترتيب مواعيد الفحوصات الطبية الدورية، مما يوفر على المواطنين والمقيمين الجهد والوقت، تعمل هذه التقنية بسلاسة دون إشعارات مزعجة أو حاجة لانتظار موافقات، لتسمح للأفراد بتركيز طاقاتهم على أنشطتهم الشخصية المفضلة، بعيدًا عن الروتين الإداري.جاء الإعلان خلال فعاليات معرض "جيتكس جلوبال 2025"، بالتوازي مع طرح النسخة الجديدة من منصة "تم" الرقمية الموحدة للخدمات الحكومية في أبوظبي.يعد هذا الإنجاز خطوة حاسمة نحو تحقيق هدف أبوظبي في أن تصبح أول حكومة تعتمد كليًا على الذكاء الاصطناعي عالميًا، مما يفتح الباب أمام جيل متقدم من الخدمات الرقمية المتكاملة.تتيح الميزة للمستخدمين تخصيص تفضيلاتهم، وتحديد المهام الآلية، مع ضمان أعلى مستويات الأمان والكفاءة في التنفيذ.توسعة قدرات المساعد الذكي "تم"تأتي هذه الميزة كتطور طبيعي لمساعد "تم" المدعوم بالذكاء الاصطناعي، الذي يدير الآن أكثر من 1100 خدمة حكومية وخاصة عبر واجهة واحدة سهلة الاستخدام. يقدم المساعد دعمًا استباقيًا يتكيف مع تغيرات احتياجات المستخدمين، ويتمم الإجراءات نيابة عنهم لتعزيز التجربة الشخصية.أكد أحمد تميم هشام الكتاب، رئيس دائرة التمكين الحكومي في أبوظبي، أن هذا الابتكار يمثل نقلة نوعية نحو حكومة المستقبل، حيث تتحول الحكومة من مجرد جهة تفاعلية إلى شريك ذكي يركز على احتياجات الفرد في اللحظات الحرجة.وأضاف أن أبوظبي تقدم نموذجًا عالميًا للحكومة الرقمية الاستباقية، مدعومًا بأول موظف حكومي افتراضي يعمل بالذكاء الاصطناعي.مع النسخة الجديدة، أصبحت منصة "تم" رفيقًا يدير رحلات المستخدمين بالكامل، مع إضافات مثل الدليل الذكي الذي يبسط الإجراءات المعقدة عبر إرشادات بصرية وصوتية، وتصوير الوثائق الفوري لتجنب الأخطاء. كما تدعم الترجمة الفورية والتفاعل الصوتي بالعربية والإنجليزية، مما يجعل المنصة متاحة للجميع دون حاجة لللمس. توفر لوحات التحكم الشخصية تذكيرات بالمواعيد والمهام المخصصة، محولة الإجراءات الطويلة إلى عمليات سريعة.وأشار الدكتور محمد العسكر، مدير عام "تم"، إلى أن هذه التطورات تعيد تشكيل دور الحكومة، منتقلة من التركيز على المعاملات الفردية إلى رحلات ذكية تتكيف مع كل مستخدم، مما يمنح الأفراد وقتًا أكبر لراحتهم.مساحات جديدة وتوسع في الخدماتتتجاوز "تم" الآلية البسيطة لتقدم تفاعلات أكثر إنسانية، مع إضافة ثلاث مساحات متخصصة: "العائلة"، "التنقل"، و"صحتنا". تركز هذه على الاحتياجات اليومية، مثل إدارة السجلات الصحية، تحديثات التعليم، تخطيط الرحلات، والتفاعل المجتمعي، بناءً على تجارب الحياة الواقعية بدلاً من الهياكل الإدارية التقليدية.سيتم نشر خدمات "تم" عبر وحدات هولوغرام متنقلة في جميع أنحاء الإمارة، لتوفير اتصال فوري بموظفين افتراضيين يقدمون دعمًا شخصيًا باللغتين، محافظين على اللمسة البشرية مع الكفاءة الرقمية، كما أطلقت خدمة "تم لكم" لتمكين الجمهور من اقتراح خدمات جديدة، التصويت عليها، وتصميمها لتلبية أهداف المجتمع الإماراتي.وأوضح سعيد الملا، مدير عام في الدائرة، أن التحديثات تهدف إلى دمج الحكومة في الحياة اليومية بجهد أقل، مما يعزز الثقة في دعم استباقي يراعي الاحتياجات اليومية ويجعل الحياة أسهل وأكثر ترابطًا.تجمع المنصة الآن خدمات من أكثر من 90 شريكًا، بإضافات جديدة مثل سوق أبوظبي للأوراق المالية، شركة كوميرا، بنك ويو، دائرة القضاء، وشركة ساعد، لإتاحة معاملات شاملة مع القطاع الخاص داخل التطبيق.يأتي إطلاق "تم 4.0" ضمن استراتيجية أبوظبي الرقمية 2025-2027، محطمًا معايير عالمية جديدة في الحكم الرقمي، وممنحًا المستخدمين ثقة في معاملات مصممة لأولويات حياتهم.
دولة عربية تكشف عن أول موظف حكومي يعمل بالذكاء الاصطناعي في العالم

في خطوة رائدة، أعلنت إمارة أبوظبي عن إطلاق ميزة فريدة عالميًا تعرف بـ"الحكومة الذاتية"، والتي تقوم بإدارة الإجراءات الروتينية بشكل آلي تمامًا دون تدخل بشري.
وأفدات وسائل إعلام إماراتية بأن هذه المهام تشمل تجديد الرخص، تسديد فواتير الخدمات العامة، وترتيب مواعيد الفحوصات الطبية الدورية، مما يوفر على المواطنين والمقيمين الجهد والوقت، تعمل هذه التقنية بسلاسة دون إشعارات مزعجة أو حاجة لانتظار موافقات، لتسمح للأفراد بتركيز طاقاتهم على أنشطتهم الشخصية المفضلة، بعيدًا عن الروتين الإداري.
جاء الإعلان خلال فعاليات معرض "جيتكس جلوبال 2025"، بالتوازي مع طرح النسخة الجديدة من منصة "تم" الرقمية الموحدة للخدمات الحكومية في أبوظبي.
يعد هذا الإنجاز خطوة حاسمة نحو تحقيق هدف أبوظبي في أن تصبح أول حكومة تعتمد كليًا على الذكاء الاصطناعي عالميًا، مما يفتح الباب أمام جيل متقدم من الخدمات الرقمية المتكاملة.
تتيح الميزة للمستخدمين تخصيص تفضيلاتهم، وتحديد المهام الآلية، مع ضمان أعلى مستويات الأمان والكفاءة في التنفيذ.

توسعة قدرات المساعد الذكي "تم"

تأتي هذه الميزة كتطور طبيعي لمساعد "تم" المدعوم بالذكاء الاصطناعي، الذي يدير الآن أكثر من 1100 خدمة حكومية وخاصة عبر واجهة واحدة سهلة الاستخدام. يقدم المساعد دعمًا استباقيًا يتكيف مع تغيرات احتياجات المستخدمين، ويتمم الإجراءات نيابة عنهم لتعزيز التجربة الشخصية.
أكد أحمد تميم هشام الكتاب، رئيس دائرة التمكين الحكومي في أبوظبي، أن هذا الابتكار يمثل نقلة نوعية نحو حكومة المستقبل، حيث تتحول الحكومة من مجرد جهة تفاعلية إلى شريك ذكي يركز على احتياجات الفرد في اللحظات الحرجة.
وأضاف أن أبوظبي تقدم نموذجًا عالميًا للحكومة الرقمية الاستباقية، مدعومًا بأول موظف حكومي افتراضي يعمل بالذكاء الاصطناعي.
مع النسخة الجديدة، أصبحت منصة "تم" رفيقًا يدير رحلات المستخدمين بالكامل، مع إضافات مثل الدليل الذكي الذي يبسط الإجراءات المعقدة عبر إرشادات بصرية وصوتية، وتصوير الوثائق الفوري لتجنب الأخطاء. كما تدعم الترجمة الفورية والتفاعل الصوتي بالعربية والإنجليزية، مما يجعل المنصة متاحة للجميع دون حاجة لللمس. توفر لوحات التحكم الشخصية تذكيرات بالمواعيد والمهام المخصصة، محولة الإجراءات الطويلة إلى عمليات سريعة.
وأشار الدكتور محمد العسكر، مدير عام "تم"، إلى أن هذه التطورات تعيد تشكيل دور الحكومة، منتقلة من التركيز على المعاملات الفردية إلى رحلات ذكية تتكيف مع كل مستخدم، مما يمنح الأفراد وقتًا أكبر لراحتهم.
مساحات جديدة وتوسع في الخدمات

تتجاوز "تم" الآلية البسيطة لتقدم تفاعلات أكثر إنسانية، مع إضافة ثلاث مساحات متخصصة: "العائلة"، "التنقل"، و"صحتنا". تركز هذه على الاحتياجات اليومية، مثل إدارة السجلات الصحية، تحديثات التعليم، تخطيط الرحلات، والتفاعل المجتمعي، بناءً على تجارب الحياة الواقعية بدلاً من الهياكل الإدارية التقليدية.
سيتم نشر خدمات "تم" عبر وحدات هولوغرام متنقلة في جميع أنحاء الإمارة، لتوفير اتصال فوري بموظفين افتراضيين يقدمون دعمًا شخصيًا باللغتين، محافظين على اللمسة البشرية مع الكفاءة الرقمية، كما أطلقت خدمة "تم لكم" لتمكين الجمهور من اقتراح خدمات جديدة، التصويت عليها، وتصميمها لتلبية أهداف المجتمع الإماراتي.
وأوضح سعيد الملا، مدير عام في الدائرة، أن التحديثات تهدف إلى دمج الحكومة في الحياة اليومية بجهد أقل، مما يعزز الثقة في دعم استباقي يراعي الاحتياجات اليومية ويجعل الحياة أسهل وأكثر ترابطًا.
تجمع المنصة الآن خدمات من أكثر من 90 شريكًا، بإضافات جديدة مثل سوق أبوظبي للأوراق المالية، شركة كوميرا، بنك ويو، دائرة القضاء، وشركة ساعد، لإتاحة معاملات شاملة مع القطاع الخاص داخل التطبيق.
يأتي إطلاق "تم 4.0" ضمن استراتيجية أبوظبي الرقمية 2025-2027، محطمًا معايير عالمية جديدة في الحكم الرقمي، وممنحًا المستخدمين ثقة في معاملات مصممة لأولويات حياتهم.
