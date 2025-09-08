https://sarabic.ae/20250908/الأكثر-تطورا-في-العالم-رئيس-الإمارات-يعلق-على-إطلاق-نموذج-الذكاء-الاصطناعي-كي-2-ثينك-1104607710.html
"الأكثر تطورا في العالم"... رئيس الإمارات يعلق على إطلاق نموذج الذكاء الاصطناعي "كي 2 ثينك"
سبوتنيك عربي
"الأكثر تطورا في العالم"... رئيس الإمارات يعلق على إطلاق نموذج الذكاء الاصطناعي "كي 2 ثينك"
أشاد رئيس الإمارات العربية المتحدة، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، بإطلاق نموذج "كي 2 ثينك"، الذي يعد أحدث ما توصلت إليه تقنيات "الاستدلال مفتوح المصدر" على مستوى العالم.
وأكد ابن زايد أن "كي 2 ثينك" الذي يعد "الأكثر تطورا في العالم"، يشكل خطوة جديدة في مسيرة الإمارات نحو تعزيز ريادتها في مجالات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.
وشدد الرئيس الإماراتي، على أن بلاده ماضية في تعزيز الاستثمار بالتكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي، وتوظيفه لتحقيق التنمية ومواكبة التطورات العالمية، ضمن رؤيتها لمستقبل أفضل للأجيال، وفقا لوكالة
الأنباء الإماراتية (وام).
جاء الإعلان عن نموذج "كي 2 ثينك" تزامنا مع ذكرى ميلاد الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، في السابع من سبتمبر/ أيلول، تقديرا لإسهاماته في دعم مجالات التكنولوجيا والعلوم والابتكار بالدولة.
ويعتبر "الاستدلال" من أبرز قدرات الذكاء الاصطناعي، إذ لا يقتصر على تمكين الآلة من الرؤية والسمع والإبداع، بل يمنحها قدرة أعمق على التفكير وإيجاد حلول للتحديات وفتح آفاق جديدة للابتكار والاستكشاف العلمي.
وسيتم إطلاق نموذج "كي 2 ثينك" خلال الأيام المقبلة عبر تعاون بين جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي و"مجموعة G42"، إذ جرى تصميمه ليكون أكثر ذكاءً ومرونةً وكفاءة، مع أداء متفوق وشكل مضغوط يجعله يضاهي، بل يتفوق أحياناً، على نماذج أكبر حجما بعشرة أضعاف.
من جانبه، أكد نائب حاكم أبو ظبي ورئيس مجلس الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة، الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، أن نموذج "كي 2 ثينك" يمثل خطوة مهمة لترسيخ مكانة الإمارات في التقنيات المتقدمة، مشيدا بالتعاون البنّاء بين الجامعة و"مجموعة G42".
ويأتي هذا الإنجاز ثمرة شراكة وثيقة بين "معهد النماذج التأسيسية" بجامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي و"مجموعة G42"، ليعكس ريادة الإمارات في دمج الأبحاث العالمية مع الهندسة المتقدمة والبنية التحتية الحديثة.
ويعد إطلاق "كي 2 ثينك" إنجازا تقنيا بارزا يرسخ جهود الإمارات نحو الريادة العالمية في الذكاء الاصطناعي، ويمثل لحظة فارقة تثبت دور الابتكار مفتوح المصدر والتعاون الصناعي في صياغة مستقبل الذكاء الاصطناعي.