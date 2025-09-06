https://sarabic.ae/20250906/مقاطع-رديئة-وتفاصيل-مشوهة-عيوب-الذكاء-الاصطناعي-تتزايد-1104572053.html

مقاطع رديئة وتفاصيل مشوهة... عيوب الذكاء الاصطناعي تتزايد

وتتمير صناعة هذه المقاطع، بأنها انها سريعة وسهلة وغير مكلفة، وعادة ما يضعه منتجو الذكاء الاصطناعي على وسائل التواصل الاجتماعي لاستغلال خوارزميات المشاهدة على الإنترنت، مما يؤدي إلى إزاحة المواد عالية الجودة التي يمكن أن تكون أكثر فائدة.ذات الصلة: جديد الفيروسية إيندي روك الإحساس يكشف انهم 100 ٪ منظمة العفو الدولية ازداد اندلق الذكاء الاصطناعي خلال السنوات القليلة الماضية. كما يشير مصطلح "اندلق" ، هذا ليس جيدا بشكل عام للأشخاص الذين يستخدمون الإنترنت.ووجد المحللون أن تسعة من أفضل 100 قناة أسرع نموا، تتميز بمحتوى تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي.في كثير من الحالات، يقدم الأشخاص ذكاء اصطناعي جيد بما يكفي لجذب انتباه المستخدمين والحفاظ عليه، مما يسمح للمقدم بالاستفادة من الأنظمة الأساسية التي تحقق الدخل من البث والمحتوى المستند إلى العرض.وتتيح سهولة إنشاء المحتوى باستخدام الذكاء الاصطناعي، للأشخاص إرسال مقالات منخفضة الجودة إلى المنشورات.وحتى عندما يكون من الواضح أن المحتوى تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي، فلا يزال من الممكن استخدامه لنشر المعلومات الخاطئة عن طريق خداع بعض الأشخاص الذين ينظرون إليه بإيجاز.وغالبا ما لا يتميز وضع هذا المحتوى الأقل جودة الذي تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي بالخوارزميات، التي تدفع استهلاك الوسائط الاجتماعية، كما أنه يزيح فئات كاملة من المبدعين الذين كانوا يكسبون رزقهم من المحتوى عبر الإنترنت.وينصح المتخصصون، بالإبلاغ على هذا النوع من المحتوى الرديء، بسبب المخاطر التي قد يحملها على الوعي الجمعي للمستخدمين.الذكاء الاصطناعي لطائرة أمريكية مسيرة يقرر القضاء على المشغل

