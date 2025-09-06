مقاطع رديئة وتفاصيل مشوهة... عيوب الذكاء الاصطناعي تتزايد

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
مشروع إسرائيل الكبرى: وقائع وتداعيات
08:17 GMT
37 د
من الملعب
المغرب ومصر والجزائر الأقرب للتأهل مبكرا، وإيطاليا تبحث عن فك عقدة التأهل لكأس العالم
09:29 GMT
30 د
صدى الحياة
بين الجغرافيا والسياسة.. دعوة إفريقيا لخريطة عادلة
10:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
هل الكون كائن حي وهل الجسم البشري مجرد طاقة؟
12:03 GMT
19 د
الإنسان والثقافة
كتاب "100 قصيدة عن موسكو" لمئة شاعر روسي يصدر في موسكو
12:22 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
12:52 GMT
8 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
المقاومة ترفع "عصا موسى" في مواجهة خطط إسرائيل احتلال غزة
16:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
16:33 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
ما الرابط الخفي بين العواطف والأعراض الجسدية؟
16:42 GMT
18 د
عالم سبوتنيك
إسرائيل ترفض مقترح حماس الأخير حول "الصفقة الشاملة، توتر بين مصر وإسرائيل يهدد إتمام صفقة الغاز الأخيرة
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: إنشاء ملاجئ واسعة في تركيا هو رسالة بأن أنقرة تستعد لمواجهة أي تصعيد إقليمي
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
الحق في التعليم لنحو 6 ملايين طفل حول العالم في خطر.. ما السبب؟
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
الإنسان والثقافة
مرور 210 أعوام على ميلاد الأديب الروسي ميخائيل ليرمونتوف
08:17 GMT
30 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
08:47 GMT
13 د
من الملعب
المغرب ومصر والجزائر الأقرب للتأهل مبكرا، وإيطاليا تبحث عن فك عقدة التأهل لكأس العالم
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف حولت زينة عماد التراث لأغنية عصرية؟
09:33 GMT
23 د
مساحة حرة
الحق في التعليم لنحو 6 ملايين طفل حول العالم في خطر.. ما السبب؟
10:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
11:29 GMT
7 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
11:36 GMT
24 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
12:03 GMT
25 د
مرايا العلوم
قماش حاسوبي لملابس ذكية تفهمك وبصل أحمر لتحسين الطاقة الشمسية ووحش المحيط يخرج صغاره من فمه، وذكاء الصناعي مضطرب نفسيا
12:30 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: إنشاء ملاجئ واسعة في تركيا هو رسالة بأن أنقرة تستعد لمواجهة أي تصعيد إقليمي
16:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
16:33 GMT
27 د
صدى الحياة
"محكمة غزة".. هل ستكون صوت الضمير العالمي للقضية الفلسطينية؟
18:00 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sarabic.ae/20250906/مقاطع-رديئة-وتفاصيل-مشوهة-عيوب-الذكاء-الاصطناعي-تتزايد-1104572053.html
مقاطع رديئة وتفاصيل مشوهة... عيوب الذكاء الاصطناعي تتزايد
مقاطع رديئة وتفاصيل مشوهة... عيوب الذكاء الاصطناعي تتزايد
سبوتنيك عربي
انتشرت مؤخرا على وسائل التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو منخفضة الجودة، تمت صناعتها بواسطة وسائل الذكاء الاصطناعي، حيث تكون صور الوجوه مشوهة، والكتابات غير... 06.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-06T12:37+0000
2025-09-06T12:46+0000
مجتمع
علوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/04/1097457258_0:413:2464:1799_1920x0_80_0_0_5a37d5a4b54e0e51f8ac05a58dd666b3.jpg
وتتمير صناعة هذه المقاطع، بأنها انها سريعة وسهلة وغير مكلفة، وعادة ما يضعه منتجو الذكاء الاصطناعي على وسائل التواصل الاجتماعي لاستغلال خوارزميات المشاهدة على الإنترنت، مما يؤدي إلى إزاحة المواد عالية الجودة التي يمكن أن تكون أكثر فائدة.ذات الصلة: جديد الفيروسية إيندي روك الإحساس يكشف انهم 100 ٪ منظمة العفو الدولية ازداد اندلق الذكاء الاصطناعي خلال السنوات القليلة الماضية. كما يشير مصطلح "اندلق" ، هذا ليس جيدا بشكل عام للأشخاص الذين يستخدمون الإنترنت.ووجد المحللون أن تسعة من أفضل 100 قناة أسرع نموا، تتميز بمحتوى تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي.في كثير من الحالات، يقدم الأشخاص ذكاء اصطناعي جيد بما يكفي لجذب انتباه المستخدمين والحفاظ عليه، مما يسمح للمقدم بالاستفادة من الأنظمة الأساسية التي تحقق الدخل من البث والمحتوى المستند إلى العرض.وتتيح سهولة إنشاء المحتوى باستخدام الذكاء الاصطناعي، للأشخاص إرسال مقالات منخفضة الجودة إلى المنشورات.وحتى عندما يكون من الواضح أن المحتوى تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي، فلا يزال من الممكن استخدامه لنشر المعلومات الخاطئة عن طريق خداع بعض الأشخاص الذين ينظرون إليه بإيجاز.وغالبا ما لا يتميز وضع هذا المحتوى الأقل جودة الذي تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي بالخوارزميات، التي تدفع استهلاك الوسائط الاجتماعية، كما أنه يزيح فئات كاملة من المبدعين الذين كانوا يكسبون رزقهم من المحتوى عبر الإنترنت.وينصح المتخصصون، بالإبلاغ على هذا النوع من المحتوى الرديء، بسبب المخاطر التي قد يحملها على الوعي الجمعي للمستخدمين.الذكاء الاصطناعي لطائرة أمريكية مسيرة يقرر القضاء على المشغل
https://sarabic.ae/20250829/أداة-ذكاء-اصطناعي-جديدة-تمكن-من-كشف-المجلات-العلمية-المشبوهة-وحماية-نزاهة-الأبحاث-1104296352.html
https://sarabic.ae/20250905/علماء-روس-يكتشفون-طريقة-للتنبؤ-بأزمات-القلب-والأوعية-الدموية-1104538283.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/04/1097457258_0:8:2464:1856_1920x0_80_0_0_b115c5c47a3c401351638191601b4661.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
علوم
علوم

مقاطع رديئة وتفاصيل مشوهة... عيوب الذكاء الاصطناعي تتزايد

12:37 GMT 06.09.2025 (تم التحديث: 12:46 GMT 06.09.2025)
© AI generated/Anna Mаrkelova"الطبيب البيطري المنزلي" الذكاء الاصطناعي، ستقوم الصناديق المنزلية المدعومة بالذكاء الاصطناعي بمراقبة صحة الحيوانات الأليفة، وتحليل سلوكها، وإجراء التشخيص المبكر، وتقديم توصيات الرعاية، والمزامنة مع الأطباء البيطريين، وتوفير التدريب والألعاب، وإرسال الإشعارات والتقارير، وتخصيص النصائح
الطبيب البيطري المنزلي الذكاء الاصطناعي، ستقوم الصناديق المنزلية المدعومة بالذكاء الاصطناعي بمراقبة صحة الحيوانات الأليفة، وتحليل سلوكها، وإجراء التشخيص المبكر، وتقديم توصيات الرعاية، والمزامنة مع الأطباء البيطريين، وتوفير التدريب والألعاب، وإرسال الإشعارات والتقارير، وتخصيص النصائح - سبوتنيك عربي, 1920, 06.09.2025
© AI generated/Anna Mаrkelova
تابعنا عبر
انتشرت مؤخرا على وسائل التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو منخفضة الجودة، تمت صناعتها بواسطة وسائل الذكاء الاصطناعي، حيث تكون صور الوجوه مشوهة، والكتابات غير مفهومة، وما إلى هناك من "عثرات".
وتتمير صناعة هذه المقاطع، بأنها انها سريعة وسهلة وغير مكلفة، وعادة ما يضعه منتجو الذكاء الاصطناعي على وسائل التواصل الاجتماعي لاستغلال خوارزميات المشاهدة على الإنترنت، مما يؤدي إلى إزاحة المواد عالية الجودة التي يمكن أن تكون أكثر فائدة.
ذات الصلة: جديد الفيروسية إيندي روك الإحساس يكشف انهم 100 ٪ منظمة العفو الدولية ازداد اندلق الذكاء الاصطناعي خلال السنوات القليلة الماضية. كما يشير مصطلح "اندلق" ، هذا ليس جيدا بشكل عام للأشخاص الذين يستخدمون الإنترنت.
أشكال "هفوات" الذكاء الاصطناعي، انتشرت في العديد من المواقع، ونشرت صحف غربية تحليلا في يوليو/ تموز، درس كيفية سيطرة الذكاء الاصطناعي على قنوات يوتيوب الأسرع نموا.
ووجد المحللون أن تسعة من أفضل 100 قناة أسرع نموا، تتميز بمحتوى تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي.
تحليل بيانات - سبوتنيك عربي, 1920, 29.08.2025
مجتمع
أداة ذكاء اصطناعي جديدة تمكن من كشف المجلات العلمية المشبوهة وحماية نزاهة الأبحاث
29 أغسطس, 18:14 GMT
في كثير من الحالات، يقدم الأشخاص ذكاء اصطناعي جيد بما يكفي لجذب انتباه المستخدمين والحفاظ عليه، مما يسمح للمقدم بالاستفادة من الأنظمة الأساسية التي تحقق الدخل من البث والمحتوى المستند إلى العرض.
وتتيح سهولة إنشاء المحتوى باستخدام الذكاء الاصطناعي، للأشخاص إرسال مقالات منخفضة الجودة إلى المنشورات.

تشق محتويات "هفوات" الذكاء الاصطناعي طريقها، إلى وسائل الإعلام الشعبية أيضا، خلال إعصار هيلين، استشهد مستخدمون بصور تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي لطفل نازح يمسك جروا، كدليل إضافي على سوء إدارة جو بايدن للاستجابة للكوارث.

وحتى عندما يكون من الواضح أن المحتوى تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي، فلا يزال من الممكن استخدامه لنشر المعلومات الخاطئة عن طريق خداع بعض الأشخاص الذين ينظرون إليه بإيجاز.
رسم قلب - سبوتنيك عربي, 1920, 05.09.2025
مجتمع
علماء روس يكتشفون طريقة للتنبؤ بأزمات القلب والأوعية الدموية
أمس, 14:15 GMT
ويضر الذكاء الاصطناعي أيضا بالفنانين من خلال التسبب في خسائر وظيفية ومالية، ومزاحمة المحتوى الذي يصنعه منشئو المحتوى الحقيقيون.
وغالبا ما لا يتميز وضع هذا المحتوى الأقل جودة الذي تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي بالخوارزميات، التي تدفع استهلاك الوسائط الاجتماعية، كما أنه يزيح فئات كاملة من المبدعين الذين كانوا يكسبون رزقهم من المحتوى عبر الإنترنت.
وينصح المتخصصون، بالإبلاغ على هذا النوع من المحتوى الرديء، بسبب المخاطر التي قد يحملها على الوعي الجمعي للمستخدمين.
الذكاء الاصطناعي لطائرة أمريكية مسيرة يقرر القضاء على المشغل
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала