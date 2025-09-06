مقاطع رديئة وتفاصيل مشوهة... عيوب الذكاء الاصطناعي تتزايد
12:37 GMT 06.09.2025 (تم التحديث: 12:46 GMT 06.09.2025)
"الطبيع البيطري المنزلي" الذكاء الاصطناعي، ستقوم الصناديق المنزلية المدعومة بالذكاء الاصطناعي بمراقبة صحة الحيوانات الأليفة، وتحليل سلوكها، وإجراء التشخيص المبكر، وتقديم توصيات الرعاية، والمزامنة مع الأطباء البيطريين، وتوفير التدريب والألعاب، وإرسال الإشعارات والتقارير، وتخصيص النصائح
انتشرت مؤخرا على وسائل التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو منخفضة الجودة، تمت صناعتها بواسطة وسائل الذكاء الاصطناعي، حيث تكون صور الوجوه مشوهة، والكتابات غير مفهومة، وما إلى هناك من "عثرات".
وتتمير صناعة هذه المقاطع، بأنها انها سريعة وسهلة وغير مكلفة، وعادة ما يضعه منتجو الذكاء الاصطناعي على وسائل التواصل الاجتماعي لاستغلال خوارزميات المشاهدة على الإنترنت، مما يؤدي إلى إزاحة المواد عالية الجودة التي يمكن أن تكون أكثر فائدة.
ازداد اندلق الذكاء الاصطناعي خلال السنوات القليلة الماضية. كما يشير مصطلح "اندلق" ، هذا ليس جيدا بشكل عام للأشخاص الذين يستخدمون الإنترنت.
أشكال "هفوات" الذكاء الاصطناعي، انتشرت في العديد من المواقع، ونشرت صحف غربية تحليلا في يوليو/ تموز، درس كيفية سيطرة الذكاء الاصطناعي على قنوات يوتيوب الأسرع نموا.
ووجد المحللون أن تسعة من أفضل 100 قناة أسرع نموا، تتميز بمحتوى تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي.
في كثير من الحالات، يقدم الأشخاص ذكاء اصطناعي جيد بما يكفي لجذب انتباه المستخدمين والحفاظ عليه، مما يسمح للمقدم بالاستفادة من الأنظمة الأساسية التي تحقق الدخل من البث والمحتوى المستند إلى العرض.
وتتيح سهولة إنشاء المحتوى باستخدام الذكاء الاصطناعي، للأشخاص إرسال مقالات منخفضة الجودة إلى المنشورات.
تشق محتويات "هفوات" الذكاء الاصطناعي طريقها، إلى وسائل الإعلام الشعبية أيضا، خلال إعصار هيلين، استشهد مستخدمون بصور تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي لطفل نازح يمسك جروا، كدليل إضافي على سوء إدارة جو بايدن للاستجابة للكوارث.
وحتى عندما يكون من الواضح أن المحتوى تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي، فلا يزال من الممكن استخدامه لنشر المعلومات الخاطئة عن طريق خداع بعض الأشخاص الذين ينظرون إليه بإيجاز.
ويضر الذكاء الاصطناعي أيضا بالفنانين من خلال التسبب في خسائر وظيفية ومالية، ومزاحمة المحتوى الذي يصنعه منشئو المحتوى الحقيقيون.
وغالبا ما لا يتميز وضع هذا المحتوى الأقل جودة الذي تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي بالخوارزميات، التي تدفع استهلاك الوسائط الاجتماعية، كما أنه يزيح فئات كاملة من المبدعين الذين كانوا يكسبون رزقهم من المحتوى عبر الإنترنت.
وينصح المتخصصون، بالإبلاغ على هذا النوع من المحتوى الرديء، بسبب المخاطر التي قد يحملها على الوعي الجمعي للمستخدمين.