علماء روس يكتشفون طريقة للتنبؤ بأزمات القلب والأوعية الدموية

مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تزداد ظاهرة نهب وتهريب الآثار في العالم العربي؟
08:16 GMT
25 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
08:41 GMT
19 د
صدى الحياة
الألواح الشمسية ثورة الطاقة النظيفة
09:03 GMT
30 د
مساحة حرة
إنشاء بنك التنمية التابع لمنظمة شنغهاي وتحقيق السيادة المالية
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
اليمن.. تراث يُنهب تحت أنقاض الحرب
10:33 GMT
15 د
نبض افريقيا
احتفالات بالذكرى السبعين لإقامة العلاقات الروسية الليبية، ألف قتيل بانزلاق أرضي في دارفور بالسودان
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
رالي الكاهنة - المرأة التونسية على خط الانطلاق
11:48 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
ميخائيل نعيمة اديب وشاعر لبناني وابرز الطلاب اللبنانيين الذين تخرجوا من روسيا القيصرية
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
من الطاقة إلى الصناعة.. طفرة في العلاقات الاقتصادية بين موسكو ونيودلهي
16:30 GMT
29 د
حصاد الأسبوع
خبير: آن الأوان للاتحاد الأوروبي أن يتوقف عن حراكه المعطل للسلام بين روسيا وأوكرانيا
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
المقاومة ترفع "عصا موسى" في مواجهة خطط إسرائيل احتلال غزة
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
بين الجغرافيا والسياسة.. دعوة إفريقيا لخريطة عادلة
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
26 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
مشروع إسرائيل الكبرى: وقائع وتداعيات
08:17 GMT
37 د
من الملعب
المغرب ومصر والجزائر الأقرب للتأهل مبكرا، وإيطاليا تبحث عن فك عقدة التأهل لكأس العالم
09:29 GMT
30 د
صدى الحياة
بين الجغرافيا والسياسة.. دعوة إفريقيا لخريطة عادلة
10:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
هل الكون كائن حي وهل الجسم البشري مجرد طاقة؟
12:03 GMT
19 د
الإنسان والثقافة
كتاب "100 قصيدة عن موسكو" لمئة شاعر روسي يصدر في موسكو
12:22 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
12:52 GMT
8 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
المقاومة ترفع "عصا موسى" في مواجهة خطط إسرائيل احتلال غزة
16:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
16:33 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
ما الرابط الخفي بين العواصف والأعراض الجسدية؟
16:42 GMT
18 د
عالم سبوتنيك
إسرائيل ترفض مقترح حماس الأخير حول "الصفقة الشاملة، توتر بين مصر وإسرائيل يهدد إتمام صفقة الغاز الأخيرة
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: إنشاء ملاجئ واسعة في تركيا هو رسالة بأن أنقرة تستعد لمواجهة أي تصعيد إقليمي
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
الحق في التعليم لنحو 6 ملايين طفل حول العالم في خطر.. ما السبب؟
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
https://sarabic.ae/20250905/علماء-روس-يكتشفون-طريقة-للتنبؤ-بأزمات-القلب-والأوعية-الدموية-1104538283.html
علماء روس يكتشفون طريقة للتنبؤ بأزمات القلب والأوعية الدموية
علماء روس يكتشفون طريقة للتنبؤ بأزمات القلب والأوعية الدموية
علماء روس يكتشفون طريقة للتنبؤ بأزمات القلب والأوعية الدموية

14:15 GMT 05.09.2025
© Photo / Unsplash/ Towfiqu barbhuiyaرسم قلب
رسم قلب - سبوتنيك عربي, 1920, 05.09.2025
© Photo / Unsplash/ Towfiqu barbhuiya
تابعنا عبر
اقترح علماء من جامعة تولا الروسية، مؤشرا جديدا لمستوى التوتر المزمن، حيث سيساعد معرفة هذا المؤشر في تقليل الوفيات الناجمة عن النوبات القلبية والسكتات الدماغية، بالإضافة إلى تحسين الوقاية منها.
وقد أكدت هذه الدراسة أن أمراض القلب والأوعية الدموية أحد الأسباب الرئيسية للوفاة في العالم، ويعدّ التوتر المزمن (حالة توتر طويلة الأمد لا يملك الجسم فيها وقتًا للتعافي) عاملًا مهمًا في تطورها. ومع ذلك، حتى الآن، ظل دوره في تطور هذه الأمراض موضع تجاهل تقريبًا، وفقًا لما ذكرته الخدمة الصحفية لجامعة تولا الروسية.
ويرجع ذلك إلى حقيقة أن المقياس المستخدم لتشخيص مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية يأخذ في الاعتبار فقط الجنس والعمر وضغط الدم ومستويات الكوليسترول في الدم وحالة التدخين.
ابتكر متخصصو الجامعة أول تقنية في العالم، بحسب قولهم، تأخذ في الاعتبار بموضوعية تأثير الإجهاد المزمن على تطور النوبات القلبية والسكتات الدماغية.
يعتمد النهج المقترح على مؤشر حدده العلماء يسمى "خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية المرتبطة بالإجهاد"، وتم الحصول عليه من خلال حساب العلاقة الرياضية بين حدوث النوبات القلبية والسكتات الدماغية ومؤشر مقاومة الإجهاد، الحاصل على براءة اختراع سابقًا في جامعة تولا.
الحمل - سبوتنيك عربي, 1920, 05.09.2025
مجتمع
علماء روس يتوصلون إلى اكتشاف ناجح في مجال التلقيح الاصطناعي
13:45 GMT

وأوضح مؤلفو الدراسة أن مؤشر مقاومة الإجهاد يجمع بين مؤشرات الجهاز القلبي الوعائي والجهاز التنفسي والجهاز العصبي اللاإرادي، ما يعكس علاقتهما تحت الضغط. وقد تم الحصول عليه بناءً على تحليل فحوصات أجريت على أكثر من 2500 شخص باستخدام مجمع أجهزة وبرمجيات روسي خاص.

قام العلماء بعد ذلك بتحليل بيانات حول الأحداث القلبية الوعائية المميتة وغير المميتة (النوبات القلبية والسكتات الدماغية) لدى هؤلاء المرضى للفترة من 2014 إلى 2025. وتبين أنه مع انخفاض مؤشر مقاومة الإجهاد، زادت وتيرة حدوث الكوارث القلبية الوعائية، وانخفض متوسط ​​العمر المتوقع. وقد مكّن هذا من تطوير صيغة لمؤشر جديد لخطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية الناتجة عن الإجهاد.
