علماء روس يتوصلون إلى اكتشاف ناجح في مجال التلقيح الاصطناعي

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تزداد ظاهرة نهب وتهريب الآثار في العالم العربي؟
08:16 GMT
25 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
08:41 GMT
19 د
صدى الحياة
الألواح الشمسية ثورة الطاقة النظيفة
09:03 GMT
30 د
مساحة حرة
إنشاء بنك التنمية التابع لمنظمة شنغهاي وتحقيق السيادة المالية
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
اليمن.. تراث يُنهب تحت أنقاض الحرب
10:33 GMT
15 د
نبض افريقيا
احتفالات بالذكرى السبعين لإقامة العلاقات الروسية الليبية، ألف قتيل بانزلاق أرضي في دارفور بالسودان
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
رالي الكاهنة - المرأة التونسية على خط الانطلاق
11:48 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
ميخائيل نعيمة اديب وشاعر لبناني وابرز الطلاب اللبنانيين الذين تخرجوا من روسيا القيصرية
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
من الطاقة إلى الصناعة.. طفرة في العلاقات الاقتصادية بين موسكو ونيودلهي
16:30 GMT
29 د
حصاد الأسبوع
خبير: آن الأوان للاتحاد الأوروبي أن يتوقف عن حراكه المعطل للسلام بين روسيا وأوكرانيا
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
المقاومة ترفع "عصا موسى" في مواجهة خطط إسرائيل احتلال غزة
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
بين الجغرافيا والسياسة.. دعوة إفريقيا لخريطة عادلة
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
26 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
مشروع إسرائيل الكبرى: وقائع وتداعيات
08:17 GMT
37 د
من الملعب
المغرب ومصر والجزائر الأقرب للتأهل مبكرا، وإيطاليا تبحث عن فك عقدة التأهل لكأس العالم
09:29 GMT
30 د
صدى الحياة
بين الجغرافيا والسياسة.. دعوة إفريقيا لخريطة عادلة
10:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
هل الكون كائن حي وهل الجسم البشري مجرد طاقة؟
12:03 GMT
19 د
الإنسان والثقافة
كتاب "100 قصيدة عن موسكو" لمئة شاعر روسي يصدر في موسكو
12:22 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
12:52 GMT
8 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
المقاومة ترفع "عصا موسى" في مواجهة خطط إسرائيل احتلال غزة
16:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
16:33 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
ما الرابط الخفي بين العواصف والأعراض الجسدية؟
16:42 GMT
18 د
عالم سبوتنيك
إسرائيل ترفض مقترح حماس الأخير حول "الصفقة الشاملة، توتر بين مصر وإسرائيل يهدد إتمام صفقة الغاز الأخيرة
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: إنشاء ملاجئ واسعة في تركيا هو رسالة بأن أنقرة تستعد لمواجهة أي تصعيد إقليمي
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
الحق في التعليم لنحو 6 ملايين طفل حول العالم في خطر.. ما السبب؟
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sarabic.ae/20250905/علماء-روس-يتوصلون-إلى-اكتشاف-ناجح-في-مجال-التلقيح-الاصطناعي-1104537239.html
علماء روس يتوصلون إلى اكتشاف ناجح في مجال التلقيح الاصطناعي
علماء روس يتوصلون إلى اكتشاف ناجح في مجال التلقيح الاصطناعي
سبوتنيك عربي
توصل علماء في جامعة سيبيريا الطبية الحكومية، إلى اكتشاف علمي، يتعلق بدور الخلايا المناعية، في زيادة فرص نجاح الحمل نتيجة التلقيح الاصطناعي (الإخصاب في... 05.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-05T13:45+0000
2025-09-05T13:45+0000
مجتمع
علوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0a/0e/1081994453_0:0:1512:850_1920x0_80_0_0_f01cbd66f5ac6be677d03774523a6a74.jpg
ووتتمثل الطريقة، باستخراج البويضة من الجسم، وتخصيبها في المختبر ثم نقلها إلى الرحم، تسمى الإخصاب في المختبر (التلقيح الاصطناعي).وقال باحثون في جامعة سيبيريا الطبية الحكومية، إن نجاح هذا الإجراء يعتمد على العديد من العوامل، بما في ذلك حالة الجهاز المناعي للمريض.ودرس علماء الجامعة التأثير على جودة أجنة الخلايا المناعية الموجودة في بيئة خاصة تحيط بالبويضة (السائل الجريبي)، وكذلك في دم المرضى.ونتيجة لذلك، وجد العلماء أن جودة الأجنة لا تعتمد فقط على العمر أو الخلفية الهرمونية، كما كان يعتقد سابقا، بل يتأثر نجاح الزرع والحمل اللاحق بإعادة توزيع الخلايا المناعية (الوحيدات والضامة) في السائل الجريبي.وقال يفغيني ميركولوف، الأستاذ المساعد في قسم الكيمياء الحيوية والبيولوجيا الجزيئية في الجامعة: "قد تكون هذه تغيرات التهابية مرتبطة بالسمنة أو الاضطرابات الأيضية، بالإضافة إلى فترات مختلفة من التعرض للفيروسات بسبب أمراض سابقة".ونتيجة لذلك، فإنه يعقد بشكل كبير إجراء التلقيح الاصطناعي الناجح، إذ يصعب زرع الجنين ويتضح أنه أضعف.ويخطط الباحثون، في المستقبل، لدراسة الآليات الجزيئية القادرة على "تحويل" الخلايا المناعية، من حالة التهابية إلى حالة متجددة، وسيسمح هذا ليس فقط بالتنبؤ، ولكن أيضا بتطوير طرق لتصحيح المظهر المناعي بلطف، قبل البدء في بروتوكول التلقيح الاصطناعي، مما سيزيد من فرص الحمل الناجح.علماء روس يبتكرون طريقة تحمي المحاصيل خلال الجفاف
https://sarabic.ae/20250903/كيف-تساعد-تمارين-التنفس-والموسيقى-في-تحسين-المزاج-والصحة-النفسية-1104471455.html
https://sarabic.ae/20250904/بمساعدة-البكتيريا-علماء-ينتجون-بلاستيكا-قويا-وقابلا-للتحلل-الحيوي-1104512759.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0a/0e/1081994453_0:0:1344:1007_1920x0_80_0_0_dd3289e1ee427a2a6b3355848872d208.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
علوم
علوم

علماء روس يتوصلون إلى اكتشاف ناجح في مجال التلقيح الاصطناعي

13:45 GMT 05.09.2025
© AP Photo / LM Oteroالحمل
الحمل - سبوتنيك عربي, 1920, 05.09.2025
© AP Photo / LM Otero
تابعنا عبر
توصل علماء في جامعة سيبيريا الطبية الحكومية، إلى اكتشاف علمي، يتعلق بدور الخلايا المناعية، في زيادة فرص نجاح الحمل نتيجة التلقيح الاصطناعي (الإخصاب في المختبر).
ووتتمثل الطريقة، باستخراج البويضة من الجسم، وتخصيبها في المختبر ثم نقلها إلى الرحم، تسمى الإخصاب في المختبر (التلقيح الاصطناعي).
وقال باحثون في جامعة سيبيريا الطبية الحكومية، إن نجاح هذا الإجراء يعتمد على العديد من العوامل، بما في ذلك حالة الجهاز المناعي للمريض.
ودرس علماء الجامعة التأثير على جودة أجنة الخلايا المناعية الموجودة في بيئة خاصة تحيط بالبويضة (السائل الجريبي)، وكذلك في دم المرضى.
ووفقا لهم ، تركز معظم الأبحاث الأخرى بشكل أساسي على أحد متغيرات السوائل البيولوجية، وتدرس بشكل أساسي المكونات القابلة للذوبان مثل الهرمونات والبروتينات.
ونتيجة لذلك، وجد العلماء أن جودة الأجنة لا تعتمد فقط على العمر أو الخلفية الهرمونية، كما كان يعتقد سابقا، بل يتأثر نجاح الزرع والحمل اللاحق بإعادة توزيع الخلايا المناعية (الوحيدات والضامة) في السائل الجريبي.
يوغا - سبوتنيك عربي, 1920, 03.09.2025
مجتمع
كيف تساعد تمارين التنفس والموسيقى في تحسين المزاج والصحة النفسية؟
3 سبتمبر, 16:44 GMT
وقال يفغيني ميركولوف، الأستاذ المساعد في قسم الكيمياء الحيوية والبيولوجيا الجزيئية في الجامعة: "قد تكون هذه تغيرات التهابية مرتبطة بالسمنة أو الاضطرابات الأيضية، بالإضافة إلى فترات مختلفة من التعرض للفيروسات بسبب أمراض سابقة".

ووفقا له، هناك توازن بين الخلايا المناعية" الوقائية "و" المهاجمة "، مما يسهم في الارتباط الناجح للجنين، ويمكن أن يتعطل هذا التوازن بسبب الظروف المرضية المختلفة، وبالتالي، تصبح النساء ذوات الوزن الزائد أو اضطرابات " صحة المرأة "الأخرى هدفا سهلا لتحريف التوازن نحو" مهاجمة " الخلايا المناعية.

ونتيجة لذلك، فإنه يعقد بشكل كبير إجراء التلقيح الاصطناعي الناجح، إذ يصعب زرع الجنين ويتضح أنه أضعف.
بلاستيك على الشاطئ - سبوتنيك عربي, 1920, 04.09.2025
مجتمع
بمساعدة البكتيريا... علماء ينتجون بلاستيكا قويا وقابلا للتحلل الحيوي
أمس, 16:45 GMT

وبناء على المعلومات الواردة، يقوم العلماء بتطوير "آلة حاسبة مناعية"، وهي نموذج يمكنه التنبؤ بفرص الحصول على أجنة عالية الجودة أو منخفضة الجودة، بناء على نتائج تحليل تكوين الخلية.

ويخطط الباحثون، في المستقبل، لدراسة الآليات الجزيئية القادرة على "تحويل" الخلايا المناعية، من حالة التهابية إلى حالة متجددة، وسيسمح هذا ليس فقط بالتنبؤ، ولكن أيضا بتطوير طرق لتصحيح المظهر المناعي بلطف، قبل البدء في بروتوكول التلقيح الاصطناعي، مما سيزيد من فرص الحمل الناجح.
علماء روس يبتكرون طريقة تحمي المحاصيل خلال الجفاف
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала