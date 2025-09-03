كيف تساعد تمارين التنفس والموسيقى في تحسين المزاج والصحة النفسية؟

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
الأبراج بين الخرافة والحقيقة
08:43 GMT
17 د
نبض افريقيا
وزير الري الإثيوبي يعلن اكتمال تعبئة سد النهضة ويدعو للتعاون مع دول المصب
09:03 GMT
45 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
09:48 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
العلاقات الثقافية الروسية اللبنانية بين الماضي والحاضر
10:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
شلل تشتت الانتباه... كيف تتحرر من القيد الخفي؟
10:33 GMT
22 د
من الملعب
مانشستر سيتي يسقط أمام برايتون وريال مدريد في الصدارة قبل التوقف الدولي
11:03 GMT
27 د
مساحة حرة
العالم العربي يتبني ممارسات أكثر استدامة في مجال إعادة التدوير
11:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
رسالة عاجلة من المحيطات.. الغابات التي تنقذنا من ينقذها
12:30 GMT
16 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
12:46 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
16:29 GMT
30 د
بلا قيود
خبير: مكافحة تهريب المخدرات في فنزويلا ليست سوى ذريعة للعدوان على هذا البلد
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ماذا بعد تحذيرات أنقرة و دمشق لإسرائيل من التدخل في الشأن السوري
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
إنشاء بنك التنمية التابع لمنظمة شنغهاي وتحقيق السيادة المالية
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
فيلم "سيفن دوجز": إنجاز سعودي يدخل موسوعة غينيس للأرقام القياسية
08:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
08:48 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
الفن السابع لغة عالمية بلا حدود
09:03 GMT
21 د
مرايا العلوم
نهاية الكون بالتجميد العظيم ودور المطر في بدء الحياة الأرضية
09:24 GMT
29 د
من الملعب
مانشستر سيتي يسقط أمام برايتون وريال مدريد في الصدارة قبل التوقف الدولي
10:03 GMT
27 د
مساحة حرة
سوريا.. كيف تواجه أسوأ أزمة جفاف
10:31 GMT
29 د
صدى الحياة
الغذاء بين المساعدات وإدارة الأزمات
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل الكون كائن حي وهل الجسم البشري مجرد طاقة؟
11:33 GMT
19 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
11:52 GMT
7 د
الإنسان والثقافة
دور الاقتباس السينمائي بين روسيا والعالم العربي في تعزيز الروابط الثقافية بين الجانبين
12:29 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
نبض افريقيا
النيجر تعلن مقتل زعيم بوكو حرام الإرهابية بغارة جوية
16:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
16:49 GMT
11 د
بلا قيود
الذكرى الـ80 للنصر: من الاحتفال بالتاريخ إلى إطلاق تحول نوعي في موازين القوى الدولية
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
قيادي بأنصار الله: الرد على إسرائيل سيكون مزلزلا وهناك تعاون بشأن نقل التكنولوجيا الإيرانية لليمن
18:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
قماش حاسوبي لملابس ذكية تفهمك وبصل أحمر لتحسين الطاقة الشمسية ووحش المحيط يخرج صغاره من فمه، وذكاء الصناعي مضطرب نفسيا
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sarabic.ae/20250903/كيف-تساعد-تمارين-التنفس-والموسيقى-في-تحسين-المزاج-والصحة-النفسية-1104471455.html
كيف تساعد تمارين التنفس والموسيقى في تحسين المزاج والصحة النفسية؟
كيف تساعد تمارين التنفس والموسيقى في تحسين المزاج والصحة النفسية؟
سبوتنيك عربي
كشفت دراسة حديثة، عن ارتباط التنفس العميق مع الاستماع إلى الموسيقى، بحالات من السعادة وانخفاض في المشاعر السلبية، مصحوبة بزيادة تدفق الدم إلى مناطق الدماغ... 03.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-03T16:44+0000
2025-09-03T16:44+0000
مجتمع
علوم
العالم
أخبار الأبحاث العلمية
مشاعر
موسيقى
تمارين
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/03/1104471298_0:271:3072:1999_1920x0_80_0_0_de9108329b4f91ccc5bbac383852ba02.jpg
وبينت الدراسة أن تمارين التنفس التي تزيد من معدل التنفس أو عمقه، مع الاستماع إلى الموسيقى، قد تحفز حالة من السعادة لدى الممارسين، مصحوبة بتغيرات في تدفق الدم إلى مناطق الدماغ المسؤولة عن معالجة المشاعر. واختبر الأشخاص الخاضعين للدراسة شعورا بالوحدة والنشوة، مشيرين إلى أداة علاجية طبيعية ذات إمكانات فعالة، بحسب ما جاء في صحيفة "sciencedaily" حول الدراسة، وفيما يلي أهم ما جاء فيها:ولسد هذه الفجوة المعرفية، قام الباحثون بتوصيف حالات الوعي المتغيرة التي يحفزها "HVB" لدى ممارسين ذوي خبرة من خلال تحليل البيانات المبلغ عنها ذاتيا من 15 فردا شاركوا عبر الإنترنت، و8 أفراد شاركوا في المختبر، و19 فردا خضعوا للتصوير بالرنين المغناطيسي.تألفت مهمتهم من جلسة تنفس دوري مدتها 20 إلى 30 دقيقة دون توقف أثناء الاستماع إلى الموسيقى، تليها سلسلة من الاستبيانات في غضون 30 دقيقة من الانتهاء من جلسة التنفس.بالإضافة إلى ذلك، ارتبطت الخلايا الجذعية المحفزة بواسطة "HVB" بانخفاض حاد في تدفق الدم إلى الغطاء الخيشومي الأيسر والجزيرة الخلفية، وهي مناطق الدماغ المشاركة في تمثيل الحالة الداخلية للجسم.وأوضحت الدراسة أنه على الرغم من أن "HVB" يسبب انخفاضات كبيرة وشاملة في تدفق الدم إلى الدماغ، فقد كانت هناك زيادة تدريجية في تدفق الدم خلال الجلسة إلى اللوزة اليمنى والحصين الأمامي، وهما منطقتان في الدماغ تشاركان في معالجة الذكريات العاطفية.وخلال جميع الجلسات التجريبية، أفاد المشاركون بانخفاض في الخوف والمشاعر السلبية، دون أي ردود فعل سلبية.واعنبر الباحثون أن بحثهم هو الأول من نوعه الذي يستخدم التصوير العصبي لرسم خريطة للتغيرات الفيزيولوجية العصبية التي تحدث أثناء التنفس.ووجد الباحثون أيضا، أن التغيرات الأكثر عمقا في تدفق الدم في مناطق دماغية محددة ترتبط بمشاعر أعمق من الوحدة، والنعيم، والتحرر العاطفي، والتي تعرف مجتمعة باسم اللانهاية المحيطية "Oceanic Boundlessness OBN"، وهو مصطلح صاغه فرويد عام 1920 لوصف مجموعة من المشاعر المترابطة، بما في ذلك التجربة الروحية، والتبصر، والحالة السعيدة، وتجريد الذات المُختبر إيجابيا، وتجربة الوحدة.واعتبر الباحثون أن دراستهم جديدة واستكشافية، وتتطلب تكرارها في أبحاث مستقبلية، بما في ذلك عينات أكبر ومجموعة ضابطة لفصل تأثيرات الموسيقى على الدماغ."الفن الجماعي"... علاج جديد للاكتئاب والقلق لدى كبار السن"ليس مجرد توابل عطرية"... علاج طبيعي يحظى بدعم علمي متزايد
https://sarabic.ae/20250507/5-عادات-لتدريب-عقلك-على-السعادة-اكتشفها-الآن-1100273888.html
https://sarabic.ae/20250808/نقاط-العلاج-بالضغط-مناطق-في-جسمنا-تحسن-حالتنا-الصحية-بالضغط-عليها-1103517040.html
https://sarabic.ae/20250413/حبك-للموسيقى-يعتمد-على-جيناتك-دراسة-تكشف-1099506023.html
https://sarabic.ae/20250822/دراسات-علمية-تكشف-عن-تأثيرات-علاجية-للنبضات-والنغمات-الصوتية-على-الدماغ-وحالة-المزاج-1104047786.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/03/1104471298_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_df4bc74b9f52f0e571393eb4ea38a3be.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
علوم, العالم, أخبار الأبحاث العلمية, مشاعر, موسيقى, تمارين
علوم, العالم, أخبار الأبحاث العلمية, مشاعر, موسيقى, تمارين

كيف تساعد تمارين التنفس والموسيقى في تحسين المزاج والصحة النفسية؟

16:44 GMT 03.09.2025
© Photo / /unsplash/Chelsea Gatesيوغا
يوغا - سبوتنيك عربي, 1920, 03.09.2025
© Photo / /unsplash/Chelsea Gates
تابعنا عبر
كشفت دراسة حديثة، عن ارتباط التنفس العميق مع الاستماع إلى الموسيقى، بحالات من السعادة وانخفاض في المشاعر السلبية، مصحوبة بزيادة تدفق الدم إلى مناطق الدماغ المسؤولة عن معالجة المشاعر.
وبينت الدراسة أن تمارين التنفس التي تزيد من معدل التنفس أو عمقه، مع الاستماع إلى الموسيقى، قد تحفز حالة من السعادة لدى الممارسين، مصحوبة بتغيرات في تدفق الدم إلى مناطق الدماغ المسؤولة عن معالجة المشاعر.
واختبر الأشخاص الخاضعين للدراسة شعورا بالوحدة والنشوة، مشيرين إلى أداة علاجية طبيعية ذات إمكانات فعالة، بحسب ما جاء في صحيفة "sciencedaily" حول الدراسة، وفيما يلي أهم ما جاء فيها:

قد توفر تمارين التنفس عالية التهوية "High ventilation breathwork HVB"، بديلا غير دوائي، مع قيود أقل على استخدامها على نطاق واسع في العلاج السريري. ومع ذلك، لم تدرس الآليات العصبية الحيوية والخبرة الذاتية الكامنة وراء حالات الوعي المتغيرة التي يحفزها "HVB" على نطاق واسع.

السعادة - سبوتنيك عربي, 1920, 07.05.2025
مجتمع
5 عادات لتدريب عقلك على السعادة... اكتشفها الآن
7 مايو, 15:26 GMT
ولسد هذه الفجوة المعرفية، قام الباحثون بتوصيف حالات الوعي المتغيرة التي يحفزها "HVB" لدى ممارسين ذوي خبرة من خلال تحليل البيانات المبلغ عنها ذاتيا من 15 فردا شاركوا عبر الإنترنت، و8 أفراد شاركوا في المختبر، و19 فردا خضعوا للتصوير بالرنين المغناطيسي.
تألفت مهمتهم من جلسة تنفس دوري مدتها 20 إلى 30 دقيقة دون توقف أثناء الاستماع إلى الموسيقى، تليها سلسلة من الاستبيانات في غضون 30 دقيقة من الانتهاء من جلسة التنفس.

أظهرت النتائج أن شدة الخلايا الجذعية المحفزة بواسطة "HVB" كانت متناسبة مع تنشيط الجهاز الودي القلبي الوعائي، كما يتضح من انخفاض في تقلب معدل ضربات القلب، مما يشير إلى استجابة محتملة للتوتر.

العلاج بالضغط على نقاط الوخز - سبوتنيك عربي, 1920, 08.08.2025
مجتمع
نقاط العلاج بالضغط... مناطق في جسمنا تحسن حالتنا الصحية بالضغط عليها
8 أغسطس, 14:08 GMT
بالإضافة إلى ذلك، ارتبطت الخلايا الجذعية المحفزة بواسطة "HVB" بانخفاض حاد في تدفق الدم إلى الغطاء الخيشومي الأيسر والجزيرة الخلفية، وهي مناطق الدماغ المشاركة في تمثيل الحالة الداخلية للجسم.
وأوضحت الدراسة أنه على الرغم من أن "HVB" يسبب انخفاضات كبيرة وشاملة في تدفق الدم إلى الدماغ، فقد كانت هناك زيادة تدريجية في تدفق الدم خلال الجلسة إلى اللوزة اليمنى والحصين الأمامي، وهما منطقتان في الدماغ تشاركان في معالجة الذكريات العاطفية.

كما ارتبطت هذه التغيرات في تدفق الدم بتجارب مخدرة، مما يدل على أن هذه التغييرات قد تبرز الآثار الإيجابية لهذا التنفس.

تعليم الموسيقى لدى الأطفال - سبوتنيك عربي, 1920, 13.04.2025
مجتمع
حبك للموسيقى يعتمد على جيناتك... دراسة تكشف
13 أبريل, 13:01 GMT
وخلال جميع الجلسات التجريبية، أفاد المشاركون بانخفاض في الخوف والمشاعر السلبية، دون أي ردود فعل سلبية.
واعنبر الباحثون أن بحثهم هو الأول من نوعه الذي يستخدم التصوير العصبي لرسم خريطة للتغيرات الفيزيولوجية العصبية التي تحدث أثناء التنفس.
تتضمن النتائج الرئيسية للدراسة أن التنفس يمكنه استحضار حالات نفسية عميقة بشكل موثوق، يعتقد أن هذه الحالات مرتبطة بتغيرات في وظائف مناطق دماغية محددة مسؤولة عن الوعي بالذات، والخوف، ومعالجة الذاكرة العاطفية.
موسيقى - سبوتنيك عربي, 1920, 22.08.2025
مجتمع
دراسات علمية تكشف عن تأثيرات علاجية للنبضات والنغمات الصوتية على الدماغ وحالة المزاج
22 أغسطس, 20:02 GMT
ووجد الباحثون أيضا، أن التغيرات الأكثر عمقا في تدفق الدم في مناطق دماغية محددة ترتبط بمشاعر أعمق من الوحدة، والنعيم، والتحرر العاطفي، والتي تعرف مجتمعة باسم اللانهاية المحيطية "Oceanic Boundlessness OBN"، وهو مصطلح صاغه فرويد عام 1920 لوصف مجموعة من المشاعر المترابطة، بما في ذلك التجربة الروحية، والتبصر، والحالة السعيدة، وتجريد الذات المُختبر إيجابيا، وتجربة الوحدة.
واعتبر الباحثون أن دراستهم جديدة واستكشافية، وتتطلب تكرارها في أبحاث مستقبلية، بما في ذلك عينات أكبر ومجموعة ضابطة لفصل تأثيرات الموسيقى على الدماغ.
"الفن الجماعي"... علاج جديد للاكتئاب والقلق لدى كبار السن
"ليس مجرد توابل عطرية"... علاج طبيعي يحظى بدعم علمي متزايد
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала