https://sarabic.ae/20250903/كيف-تساعد-تمارين-التنفس-والموسيقى-في-تحسين-المزاج-والصحة-النفسية-1104471455.html

كيف تساعد تمارين التنفس والموسيقى في تحسين المزاج والصحة النفسية؟

كيف تساعد تمارين التنفس والموسيقى في تحسين المزاج والصحة النفسية؟

سبوتنيك عربي

كشفت دراسة حديثة، عن ارتباط التنفس العميق مع الاستماع إلى الموسيقى، بحالات من السعادة وانخفاض في المشاعر السلبية، مصحوبة بزيادة تدفق الدم إلى مناطق الدماغ... 03.09.2025, سبوتنيك عربي

2025-09-03T16:44+0000

2025-09-03T16:44+0000

2025-09-03T16:44+0000

مجتمع

علوم

العالم

أخبار الأبحاث العلمية

مشاعر

موسيقى

تمارين

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/03/1104471298_0:271:3072:1999_1920x0_80_0_0_de9108329b4f91ccc5bbac383852ba02.jpg

وبينت الدراسة أن تمارين التنفس التي تزيد من معدل التنفس أو عمقه، مع الاستماع إلى الموسيقى، قد تحفز حالة من السعادة لدى الممارسين، مصحوبة بتغيرات في تدفق الدم إلى مناطق الدماغ المسؤولة عن معالجة المشاعر. واختبر الأشخاص الخاضعين للدراسة شعورا بالوحدة والنشوة، مشيرين إلى أداة علاجية طبيعية ذات إمكانات فعالة، بحسب ما جاء في صحيفة "sciencedaily" حول الدراسة، وفيما يلي أهم ما جاء فيها:ولسد هذه الفجوة المعرفية، قام الباحثون بتوصيف حالات الوعي المتغيرة التي يحفزها "HVB" لدى ممارسين ذوي خبرة من خلال تحليل البيانات المبلغ عنها ذاتيا من 15 فردا شاركوا عبر الإنترنت، و8 أفراد شاركوا في المختبر، و19 فردا خضعوا للتصوير بالرنين المغناطيسي.تألفت مهمتهم من جلسة تنفس دوري مدتها 20 إلى 30 دقيقة دون توقف أثناء الاستماع إلى الموسيقى، تليها سلسلة من الاستبيانات في غضون 30 دقيقة من الانتهاء من جلسة التنفس.بالإضافة إلى ذلك، ارتبطت الخلايا الجذعية المحفزة بواسطة "HVB" بانخفاض حاد في تدفق الدم إلى الغطاء الخيشومي الأيسر والجزيرة الخلفية، وهي مناطق الدماغ المشاركة في تمثيل الحالة الداخلية للجسم.وأوضحت الدراسة أنه على الرغم من أن "HVB" يسبب انخفاضات كبيرة وشاملة في تدفق الدم إلى الدماغ، فقد كانت هناك زيادة تدريجية في تدفق الدم خلال الجلسة إلى اللوزة اليمنى والحصين الأمامي، وهما منطقتان في الدماغ تشاركان في معالجة الذكريات العاطفية.وخلال جميع الجلسات التجريبية، أفاد المشاركون بانخفاض في الخوف والمشاعر السلبية، دون أي ردود فعل سلبية.واعنبر الباحثون أن بحثهم هو الأول من نوعه الذي يستخدم التصوير العصبي لرسم خريطة للتغيرات الفيزيولوجية العصبية التي تحدث أثناء التنفس.ووجد الباحثون أيضا، أن التغيرات الأكثر عمقا في تدفق الدم في مناطق دماغية محددة ترتبط بمشاعر أعمق من الوحدة، والنعيم، والتحرر العاطفي، والتي تعرف مجتمعة باسم اللانهاية المحيطية "Oceanic Boundlessness OBN"، وهو مصطلح صاغه فرويد عام 1920 لوصف مجموعة من المشاعر المترابطة، بما في ذلك التجربة الروحية، والتبصر، والحالة السعيدة، وتجريد الذات المُختبر إيجابيا، وتجربة الوحدة.واعتبر الباحثون أن دراستهم جديدة واستكشافية، وتتطلب تكرارها في أبحاث مستقبلية، بما في ذلك عينات أكبر ومجموعة ضابطة لفصل تأثيرات الموسيقى على الدماغ."الفن الجماعي"... علاج جديد للاكتئاب والقلق لدى كبار السن"ليس مجرد توابل عطرية"... علاج طبيعي يحظى بدعم علمي متزايد

https://sarabic.ae/20250507/5-عادات-لتدريب-عقلك-على-السعادة-اكتشفها-الآن-1100273888.html

https://sarabic.ae/20250808/نقاط-العلاج-بالضغط-مناطق-في-جسمنا-تحسن-حالتنا-الصحية-بالضغط-عليها-1103517040.html

https://sarabic.ae/20250413/حبك-للموسيقى-يعتمد-على-جيناتك-دراسة-تكشف-1099506023.html

https://sarabic.ae/20250822/دراسات-علمية-تكشف-عن-تأثيرات-علاجية-للنبضات-والنغمات-الصوتية-على-الدماغ-وحالة-المزاج-1104047786.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

علوم, العالم, أخبار الأبحاث العلمية, مشاعر, موسيقى, تمارين