نقاط العلاج بالضغط... مناطق في جسمنا تحسن حالتنا الصحية بالضغط عليها
العلاج بالضغط، طريقة علاج قديمة من الطب الصيني التقليدي، استخدمت لآلاف السنين لمساعدة الناس على الاسترخاء، والشعور بتحسن، وتحسين صحتهم بكل عام، إلا أن أساسها البيولوجي الدقيق لا يزال غير مؤكد، ما أعاق أبحاث العلاج بالوخز وأخر دمجها في الرعاية الطبية. يعمل علاج الوخز بالضغط، الذي يطلق عليه أحيانا "الوخز بالإبر بالضغط"، على نفس مبادئ الوخز بالإبر، ولكنه لا يستخدم الإبر. بدلا من ذلك، يستخدم ضغط الأصابع بشكل أساسي على نقاط ضغط محددة لتحفيزعمليات الشفاء الطبيعية في الجسم.وبحسب موقع "healthkart" المتخص في الأمور الصحية، يحتوي الجسم على مئات من نقاط العلاج بالضغط، ولكل منها فوائد طبية مميزة. نذكر منها ثلاث نقاط شائعة الاستخدام: ترتبط هذه النقاط بمسارات طاقة تسمى خطوط الطول، وبحسب الطب الصيني التقليدي، يوجد 12 مسارا رئيسيا في الجسم، يرتبط كل منها بعضو أو مجموعة من الأعضاء. تساعد هذه القنوات على تنظيم تدفق طاقة أساسية تسمى (تشي) في الجسم. إذا انقطع تدفق تشي، فقد يسبب ذلك المرض أو الألم، ويساعد الضغط على نقاط العلاج في الجسم على تحقيق التوازن بين الين واليانغ (القوى المكمّلة) وتخفيف الألم والتوتر وإزالة الانسدادات وزيادة تدفق الطاقة.يهدف العلاج بالضغط في المقام الأول إلى إعادة توازن طاقة الجسم. يرى بعضهم أن الوخز بالإبر قد يحسن الصحة العقلية أيضا، بالإضافة إلى علاج الأمراض الجسدية. مع ذلك، لا يقبل مفهوم خطوط الطول تماما في الطب الغربي. دراسة صينية تكشف علاقة قلة النوم بأمراض السكري والزهايمردراسة: اضطراب النوم بوابة محتملة لـ 172 مرضادراسة تكشف تأثير حالة الطقس على الصداع النصفي وطرق تخفيف آلامه
نقاط العلاج بالضغط... مناطق في جسمنا تحسن حالتنا الصحية بالضغط عليها
يعرف الطب الصيني التقليدي نقاط الوخز أو نقاط العلاج بالضغط (acupoints)، على أنها مواقع محددة في الجسم يعتقد أنه يمكننا بواسطة الضغط عليها، علاج مجموعة واسعة من الحالات، بما في ذلك تخفيف الألم والتوتر وتعزيز الشفاء.
العلاج بالضغط، طريقة علاج قديمة من الطب الصيني التقليدي، استخدمت لآلاف السنين لمساعدة الناس على الاسترخاء، والشعور بتحسن، وتحسين صحتهم بكل عام، إلا أن أساسها البيولوجي الدقيق لا يزال غير مؤكد، ما أعاق أبحاث العلاج بالوخز وأخر دمجها في الرعاية الطبية.
يعمل علاج الوخز بالضغط، الذي يطلق عليه أحيانا "الوخز بالإبر بالضغط"، على نفس مبادئ الوخز بالإبر، ولكنه لا يستخدم الإبر. بدلا من ذلك، يستخدم ضغط الأصابع بشكل أساسي على نقاط ضغط محددة لتحفيزعمليات الشفاء الطبيعية في الجسم.
وبحسب موقع "healthkart"
المتخص في الأمور الصحية، يحتوي الجسم على مئات من نقاط العلاج بالضغط، ولكل منها فوائد طبية مميزة. نذكر منها ثلاث نقاط شائعة الاستخدام:
الأمعاء الغليظة (LI 4): تقع في النسيج اللحمي الناعم بين الإبهام والأصابع، وتستخدم هذه النقطة على نطاق واسع كنقاط ضغط لعلاج الصداع وتخفيف الألم والتوتر.
الكبد (LR-3): تقع في أعلى القدم، بين إصبع القدم الكبير والإصبع المجاور له، وهي مرتبطة بتخفيف التوتر وتحسين الهضم وتخفيف آلام المعدة.
الطحال (SP-6): تستخدم هذه النقطة كنقاط ضغط لعلاج النوم والهضم وتنظيم الدورة الشهرية. تقع فوق عظم الكاحل الداخلي بثلاثة أصابع تقريبا.
ترتبط هذه النقاط بمسارات طاقة تسمى خطوط الطول، وبحسب الطب الصيني التقليدي، يوجد 12 مسارا رئيسيا في الجسم، يرتبط كل منها بعضو أو مجموعة من الأعضاء. تساعد هذه القنوات على تنظيم تدفق طاقة أساسية تسمى (تشي) في الجسم. إذا انقطع تدفق تشي، فقد يسبب ذلك المرض أو الألم، ويساعد الضغط على نقاط العلاج في الجسم على تحقيق التوازن بين الين واليانغ (القوى المكمّلة) وتخفيف الألم والتوتر وإزالة الانسدادات وزيادة تدفق الطاقة.
يهدف العلاج بالضغط في المقام الأول إلى إعادة توازن طاقة الجسم. يرى بعضهم أن الوخز بالإبر قد يحسن الصحة العقلية أيضا، بالإضافة إلى علاج الأمراض الجسدية. مع ذلك، لا يقبل مفهوم خطوط الطول تماما في الطب الغربي.