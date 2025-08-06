https://sarabic.ae/20250806/دراسة-صينية-تكشف-علاقة-قلة-النوم-بأمراض-السكري-وألزهايمر-1103431572.html
دراسة صينية تكشف علاقة قلة النوم بأمراض السكري وألزهايمر
دراسة صينية تكشف علاقة قلة النوم بأمراض السكري وألزهايمر
سبوتنيك عربي
كشفت دراسة حديثة عن وجود ارتباط قوي بين اضطرابات النوم وخطر الإصابة بأمراض كثيرة أبرزها مرض السكري من النوع الثاني، مشيرة إلى أن تنظيم توقيت النوم لا يقل أهمية... 06.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-06T09:09+0000
2025-08-06T09:09+0000
2025-08-06T09:09+0000
مجتمع
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الصحة
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وبحسب الدراسة، التي أجراها باحثون في الجامعة الطبية العسكرية الثالثة في الصين، فإن اضطرابات النوم قد تزيد من خطر الإصابة بأكثر من 170 مرضا، وفقا لموقع "ميديكال نيوز توداي".واعتمدت الدراسة على تحليل بيانات أكثر من 88 ألف شخص ضمن قاعدة بيانات "البنك الحيوي البريطاني"، وتم تتبع أنماط نومهم وتشخيصاتهم الصحية على مدار 7 سنوات.كما تبين أن 92 من هذه الأمراض مرتبط بقلة النوم أو اضطراباته، بما في ذلك الفشل الكلوي الحاد وارتفاع ضغط الدم.وقال الباحث الرئيسي، الدكتور تشينغ تشين، إن انتظام النوم يلعب دورا محوريا في الوقاية من عدد كبير من الأمراض، مشيرًا إلى أن "توقيت النوم قد يكون أكثر تأثيرا من عدد ساعاته في بعض الجوانب الصحية، خاصة ما يتعلق بأمراض مثل ألزهايمر".وتسلط الدراسة الضوء على أهمية الحفاظ على نمط نوم مستقر، وتشير إلى أن تحسين إيقاع النوم قد يمثل خطوة وقائية مهمة لصحة الإنسان العامة.
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منوعات, الصين, الصحة
دراسة صينية تكشف علاقة قلة النوم بأمراض السكري وألزهايمر
كشفت دراسة حديثة عن وجود ارتباط قوي بين اضطرابات النوم وخطر الإصابة بأمراض كثيرة أبرزها مرض السكري من النوع الثاني، مشيرة إلى أن تنظيم توقيت النوم لا يقل أهمية عن المدة التي يحصل عليها الإنسان يوميا.
وبحسب الدراسة، التي أجراها باحثون في الجامعة الطبية العسكرية الثالثة في الصين، فإن اضطرابات النوم قد تزيد من خطر الإصابة بأكثر من 170 مرضا، وفقا لموقع
"ميديكال نيوز توداي".
واعتمدت الدراسة على تحليل بيانات أكثر من 88 ألف شخص ضمن قاعدة بيانات "البنك الحيوي البريطاني"، وتم تتبع أنماط نومهم وتشخيصاتهم الصحية على مدار 7 سنوات.
وخلُص الباحثون إلى أن اضطرابات المواعيد اليومية للنوم، مثل النوم في أوقات متغيرة وغير منتظمة، ترتبط بازدياد خطر الإصابة بعدد كبير من الأمراض.
كما تبين أن 92 من هذه الأمراض مرتبط بقلة النوم أو اضطراباته، بما في ذلك الفشل الكلوي الحاد وارتفاع ضغط الدم.
وقال الباحث الرئيسي، الدكتور تشينغ تشين، إن انتظام النوم يلعب دورا محوريا في الوقاية من عدد كبير من الأمراض
، مشيرًا إلى أن "توقيت النوم قد يكون أكثر تأثيرا من عدد ساعاته في بعض الجوانب الصحية، خاصة ما يتعلق بأمراض مثل ألزهايمر".
وتسلط الدراسة الضوء على أهمية الحفاظ على نمط نوم مستقر، وتشير إلى أن تحسين إيقاع النوم قد يمثل خطوة وقائية مهمة لصحة الإنسان العامة.