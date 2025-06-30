دراسة: تناول الجبن قبل النوم قد يزيد احتمالية الكوابيس بنسبة 93%

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
مساحة حرة
الصين... قوة صناعية كبرى وسوق استهلاكية عملاقة
08:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
08:48 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
أسطورة "الأكل الصحي".. كيف خدعتنا صيحات التغذية؟
09:03 GMT
17 د
قوانين الاقتصاد
خبير: الاتحاد الاقتصادي الأوراسي أحد القوى الرئيسية في العالم
09:21 GMT
29 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
09:50 GMT
10 د
شؤون عسكرية
ما هي أبعاد المقترح الروسي الذي سيحقق الاستقرار السياسي في ليبيا؟ يوضح خبير
10:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
11:03 GMT
12 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
11:15 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
أنقذوا أطفالكم... لماذا يريدون زرع ثقافة المثلية الجنسية؟
11:46 GMT
13 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
12:27 GMT
15 د
عرب بوينت بودكاست
مخاطر إدمان الأطفال الانترنت والأجهزة الإلكترونية
12:42 GMT
18 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
غموض يخيم على مصير الحرب في غزة
16:03 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
ترامب يتوقع وقف الحرب خلال أسبوع مع محاولات إبرام اتفاق في غزة، إسرائيل هدمت 1000 منزل في الضفة وتواصل حملة الاعتداءات
17:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
مرور الذكرى ال136 لميلاد الشاعرة الروسية أنا أخماتوفا
18:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
لغز بداية الضوء والكون وجذور النباتات السرية والعصر الحجري الأمومي
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
106 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
148 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
08:16 GMT
13 د
مساحة حرة
الصين... قوة صناعية كبرى وسوق استهلاكية عملاقة
08:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أسطورة "الأكل الصحي".. كيف خدعتنا صيحات التغذية؟
09:27 GMT
17 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
09:45 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
هل سيغير برنامج الذكاء الصناعي للدردشة حياتنا ؟
10:30 GMT
19 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
10:49 GMT
10 د
نبض افريقيا
رواندا والكونغو الديمقراطية توقعان اتفاق سلام في واشنطن
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
11:48 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
الصحفي المواطن بين سرعة نقل الخبر ودقته
12:29 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
آلية عمل في "بريكس" لمكافحة غسل الأموال
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
16:33 GMT
27 د
بلا قيود
خبير: النووي الإيراني لم يدمر لكن كل الاحتمالات مطروحة حتى سبتمبر المقبل
17:00 GMT
59 د
مساحة حرة
آثار انضمام مصر المرتقب لاتفاقية التجارة الحرة مع الاتحاد الأوراسي
18:00 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
مرور الذكرى ال136 لميلاد الشاعرة الروسية أنا أخماتوفا
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sarabic.ae/20250630/دراسة-تناول-الجبن-قبل-النوم-قد-يزيد-احتمالية-الكوابيس-بنسبة-93-1102230650.html
دراسة: تناول الجبن قبل النوم قد يزيد احتمالية الكوابيس بنسبة 93%
دراسة: تناول الجبن قبل النوم قد يزيد احتمالية الكوابيس بنسبة 93%
سبوتنيك عربي
كشفت دراسة حديثة أجرتها شركة متخصصة في أبحاث النوم أن تناول الجبن قبل النوم قد يؤدي إلى زيادة ملحوظة في احتمالية حدوث الكوابيس، حيث ارتفعت النسبة إلى 93% بين... 30.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-30T19:18+0000
2025-06-30T19:19+0000
مجتمع
منوعات
الصحة
الأخبار
علوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102809/55/1028095565_0:203:2921:1846_1920x0_80_0_0_9915b34ab9e68fef38b49a353bf11578.jpg
وشملت الدراسة 30 متطوعًا تناولوا 4 أنواع من الأجبان البريطانية الشهيرة البري، الشيدر، الـ"ستيلتون" والـ"موزاريلا "، قبل النوم على مدار 4 ليال متتالية، بحسب وسائل إعلام أمريكية.وأظهرت النتائج أن تناول 30 غراما من الجبن زاد بشكل كبير من تكرار الأحلام المزعجة، والتي تضمنت سيناريوهات مثل الخيانة، مقابلة الشركاء السابقين، نسيان أعياد الميلاد، وحتى هجمات الروبوتات الطائرة على الأصدقاء.وكان الجبن البري الأكثر تأثيرا، حيث عانى 68% من متناوليه من كوابيس، يليه الـ"ستيلتون" بنسبة 63%، ثم الشيدر بنسبة 56%، بينما سجلت الـ"موزاريلا" أقل نسبة عند 40%.وأرجعت اختصاصية التغذية آمي ألكسندر، هذه الظاهرة إلى احتواء الجبن على دهون مشبعة وبروتينات بطيئة الهضم، ما يرفع حرارة الجسم ويعيق الوصول إلى النوم العميق. كما أوضحت أن مادة الـ"تيرامين" الموجودة في الجبن، خاصة المعتق مثل الشيدر والـ"ستيلتون"، تحفز إفراز الـ"نورأدرينالين"، ما يزيد من نشاط الدماغ والقلب، ويؤثر على شدة الأحلام ويسبب الاستيقاظ خلال مرحلة نوم حركة العين السريعة (REM).يشار إلى أنه رغم تلك الدراسة، يبقى الجبن موضوعًا مثيرًا للجدل في أبحاث النوم، ما يستدعي مزيدًا من الدراسات لفهم آثاره بدقة.
https://sarabic.ae/20240710/تناول-الجبن-يلعب-دورا-في-الشيخوخة-الصحية-1090656906.html
https://sarabic.ae/20230919/دراسة-تناول-الجبن-يقلل-من-مخاطر-الإصابة-بالخرف-1081180516.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102809/55/1028095565_94:0:2825:2048_1920x0_80_0_0_8c5aaad372aa54d19494213bbb78821f.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
منوعات, الصحة, الأخبار, علوم
منوعات, الصحة, الأخبار, علوم

دراسة: تناول الجبن قبل النوم قد يزيد احتمالية الكوابيس بنسبة 93%

19:18 GMT 30.06.2025 (تم التحديث: 19:19 GMT 30.06.2025)
© Sputnik . Sergey Malgavko / الانتقال إلى بنك الصورجبن
جبن - سبوتنيك عربي, 1920, 30.06.2025
© Sputnik . Sergey Malgavko
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
كشفت دراسة حديثة أجرتها شركة متخصصة في أبحاث النوم أن تناول الجبن قبل النوم قد يؤدي إلى زيادة ملحوظة في احتمالية حدوث الكوابيس، حيث ارتفعت النسبة إلى 93% بين المشاركين.
وشملت الدراسة 30 متطوعًا تناولوا 4 أنواع من الأجبان البريطانية الشهيرة البري، الشيدر، الـ"ستيلتون" والـ"موزاريلا "، قبل النوم على مدار 4 ليال متتالية، بحسب وسائل إعلام أمريكية.

وأظهرت النتائج أن تناول 30 غراما من الجبن زاد بشكل كبير من تكرار الأحلام المزعجة، والتي تضمنت سيناريوهات مثل الخيانة، مقابلة الشركاء السابقين، نسيان أعياد الميلاد، وحتى هجمات الروبوتات الطائرة على الأصدقاء.
جبن - سبوتنيك عربي, 1920, 10.07.2024
مجتمع
تناول الجبن يلعب دورا في "الشيخوخة الصحية"
10 يوليو 2024, 10:57 GMT
وكان الجبن البري الأكثر تأثيرا، حيث عانى 68% من متناوليه من كوابيس، يليه الـ"ستيلتون" بنسبة 63%، ثم الشيدر بنسبة 56%، بينما سجلت الـ"موزاريلا" أقل نسبة عند 40%.

كما لاحظ الباحثون أن المشاركين فقدوا في المتوسط ساعة و7 دقائق من نومهم كل ليلة، مع تأثر النساء أكثر من الرجال بخمس دقائق إضافية.

وأرجعت اختصاصية التغذية آمي ألكسندر، هذه الظاهرة إلى احتواء الجبن على دهون مشبعة وبروتينات بطيئة الهضم، ما يرفع حرارة الجسم ويعيق الوصول إلى النوم العميق.
أقراص جبن - سبوتنيك عربي, 1920, 19.09.2023
مجتمع
دراسة: تناول الجبن يقلل من مخاطر الإصابة بالخرف
19 سبتمبر 2023, 09:36 GMT
كما أوضحت أن مادة الـ"تيرامين" الموجودة في الجبن، خاصة المعتق مثل الشيدر والـ"ستيلتون"، تحفز إفراز الـ"نورأدرينالين"، ما يزيد من نشاط الدماغ والقلب، ويؤثر على شدة الأحلام ويسبب الاستيقاظ خلال مرحلة نوم حركة العين السريعة (REM).

في المقابل، أشار المجلس البريطاني للجبن، في دراسة سابقة، إلى أن تناول كمية صغيرة من الجبن قبل النوم قد يحسن جودة النوم، حيث أفاد 72% من 200 متطوع بنوم أفضل دون معاناة من كوابيس.

يشار إلى أنه رغم تلك الدراسة، يبقى الجبن موضوعًا مثيرًا للجدل في أبحاث النوم، ما يستدعي مزيدًا من الدراسات لفهم آثاره بدقة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала