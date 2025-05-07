https://sarabic.ae/20250507/5-عادات-لتدريب-عقلك-على-السعادة-اكتشفها-الآن-1100273888.html

5 عادات لتدريب عقلك على السعادة... اكتشفها الآن

5 عادات لتدريب عقلك على السعادة... اكتشفها الآن

سبوتنيك عربي

كشفت دراسة جديدة قام بها مجموعة من علماء النفس، عن 5 عادات لتدريب العقل على السعادة وزيادة الرفاهية. 07.05.2025, سبوتنيك عربي

2025-05-07T15:26+0000

2025-05-07T15:26+0000

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وأشارت الدراسة الجديدة إلى أن الأفكار والسلوكيات، بل حتى البيئة المحيطة بالشخص، يمكن أن تعيد برمجة الدماغ نحو الاستمتاع بمزيد من السعادة والرفاهية.ووفقا للدراسة، التي نشرتها صحيفة "تايمز أوف إنديا"، فإنه وكما هو الحال في اللياقة البدنية، فإن اللياقة العاطفية تتطلب أيضًا التدريب.واستعرضت الدراسة الجديدة بعض النصائح العلمية لتدريب العقل على السعادة، وهي كالآتي:وشددت الدراسة على أن اتباع هذه العادات بشكل منتظم من شأنها أن تزيد هرمون السعادة لدى الإنسان، وتدرب العقل على السعادة وزيادة الرفاهية.10 فوائد لا تصدق لـ "الشاي الأزرق"... اكتشافات جديدة مذهلةأطباء يكشفون عن 5 عادات تضر بصحة البنكرياس

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علوم, الصحة, منوعات, اكتئاب, علاج الاكتئاب, الاكتئاب, سعادة, السعادة, سر السعادة