https://sarabic.ae/20250326/كيف-يؤثر-الملح-على-الاكتئاب؟---1098961500.html

كيف يؤثر الملح على الاكتئاب؟

كيف يؤثر الملح على الاكتئاب؟

سبوتنيك عربي

كشفت دراسة جديدة أجرتها الجمعية الأمريكية لعلم المناعة عن أن اتباع نظام غذائي غني بالملح يسبب أعراضًا تشبه أعراض الاكتئاب. 26.03.2025, سبوتنيك عربي

2025-03-26T10:20+0000

2025-03-26T10:20+0000

2025-03-26T10:20+0000

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الاكتئاب

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وفقا للدراسة التي نشرتها مجلة "scientificrussia" العلمية نقلا عن "journal of immunology"، فإن اتباع نظام غذائي غني بالملح يسبب أعراضًا تشبه أعراض الاكتئاب لدى الفئران، كما يحفز إنتاج بروتين يسمى (IL-17A). وتم التعرف سابقًا، على هذا البروتين باعتباره عاملًا مساهمًا في الاكتئاب في الدراسات السريرية البشرية.قال الدكتور شياوجون تشين، الباحث في جامعة نانجينغ الطبية، والذي قاد الدراسة: "يدعم عملنا التدخلات الغذائية، مثل تقليل تناول الملح، كإجراء وقائي للأمراض النفسية. كما أنه يمهد الطريق لاستراتيجيات علاجية جديدة تستهدف (IL-17A) لعلاج الاكتئاب. ونأمل أن تسهم هذه النتائج في المناقشة حول توصيات تناول الملح".كما حدد الباحثون أيضًا نوعًا من الخلايا المناعية تسمى خلايا "غاما دلتا تي" كمصدر مهم لـ(IL-17A) في الفئران التي تتغذى على كمية كبيرة من الملح، وتمثل نحو 40% من الخلايا المنتجة لـ (IL-17A). أدى استنزاف خلايا "غاما دلتا تي" إلى تحسن كبير في أعراض الاكتئاب المرتبطة بتناول كمية كبيرة من الملح، مما يكشف عن خيار علاجي محتمل آخر.وإن تناول كميات كبيرة من الملح في النظام الغذائي يشكل بالفعل مصدر قلق كبير على الصحة العامة لأنه يرتبط بأمراض القلب والأوعية الدموية وأمراض المناعة الذاتية والأمراض العصبية التنكسية.علاوة على ذلك، فإن اضطراب الاكتئاب الشديد يمثل أيضًا مشكلة صحية عامة كبرى، حيث يبلغ معدل انتشاره مدى الحياة 15-18%، وهو من بين الأسباب العشرة الأولى للوفاة. ولقد تم ربط تناول كميات كبيرة من الملح منذ فترة طويلة، ببداية وتطور الاكتئاب، ولكن دوره في تطور الاكتئاب لا يزال غير واضح.وفي هذه الدراسة، تم تغذية الفئران على نظام غذائي عادي ونظام غني بالملح، وهي فترة زمنية تستخدم لدراسة الإفراط في تناول الملح الغذائي، لمدة 5 أسابيع. بعد مرور خمسة أسابيع، أظهرت الفئران التي تغذت على كميات كبيرة من الملح اهتمامًا أقل بالاستكشاف ومزيدًا من الخمول في السيناريوهات المختلفة مقارنة بالفئران التي تغذت على نظام غذائي عادي، ما يشير إلى أن الأولى أظهرت أعراضًا تشبه أعراض الاكتئاب.ونظراً للدور الذي تم تحديده بالفعل لـ(IL-17A) في الاكتئاب، قام فريق البحث أيضاً بفحص ما إذا كان تناول كميات كبيرة من الملح يحفز إنتاج (IL-17A) في الفئران. وأدى تناول كميات كبيرة من الملح إلى زيادة مستويات (IL-17A) في الطحال والدم والدماغ، والتي ارتبطت بالقلق والسلوك المشابه للاكتئاب. ومع ذلك، عندما تم تغذية الفئران غير القادرة على إنتاج (IL-17A) على كميات كبيرة من الملح، لم يتم ملاحظة أي أعراض تشبه أعراض الاكتئاب، ما يؤكد دور (IL-17A) في تطور مثل هذه الأعراض.وتدعم النتائج التي تشير إلى أن اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالاكتئاب الشديد، فضلاً عن الدراسات البشرية التي تظهر أن تناول كميات قليلة من الصوديوم يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالمزاج الإيجابي.وفقا للدراسة التي نشرتها مجلة "scientificrussia" العلمية، يأمل العلماء أن تحفز هذه النتائج المزيد من الأبحاث في الآليات المناعية للاكتئاب وتمهد الطريق لتطوير علاجات جديدة تستهدف بروتين (IL-17A) أو خلايا "غاما دلتا تي".دراسة تكشف عدد الخطوات التي تحتاجها يوميا لتجنب الاكتئاب تعابير في وجهك تشخص احتمال إصابتك بالاكتئاب

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