عربي
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
دراسات علمية تكشف عن تأثيرات علاجية للنبضات والنغمات الصوتية على الدماغ وحالة المزاج
وبشكل أوضح، قد تؤثر المنبهات الخارجية أو البيئية المتكررة مؤقتًا على هيمنة ترددات موجات دماغية محددة، وهي ظاهرة تُعرف باسم تزامن موجات الدماغ.وتتكون موجات الدماغ من أنماط إيقاعية للنشاط العصبي أو نبضات كهروكيميائية متزامنة من مجموعات من الخلايا العصبية في الجهاز العصبي المركزي، وهناك العديد من أنماط نطاقات موجات الدماغ المعروفة: غاما (30-70 هرتز)، بيتا (13-30 هرتز)، ألفا (8-13 هرتز)، ثيتا (4-8 هرتز)، ودلتا (1-4 هرتز)، حيث يُمكن للنبضات الثنائية بتردد 1-4 هرتز أن تُساعد في تحفيز موجات دلتا لزيادة مرحلة النوم العميق (N3) للطلاب، بحسب الدراسة التي تم نشرها في مجلة "researchgate" العلمية.يشمل طيف الصوت المسموع للبشر ترددات تتراوح بين 20 هرتز و20,000 هرتز، وتتكون النغمات المتزامنة من نبضات منتظمة ومتميزة ومتكررة لنغمة واحدة. وتمثل النبضات السمعية الثنائية، التجربة السمعية التي تحدث عند سماع صوتين بترددات متقاربة بشكل منفصل لكل أذن باستخدام سماعات الرأس أو مكبرات الصوت الاستريو، حيث يدمج الدماغ الإشارتين، منتجا صوتا ثالثا "وهميًا" بتردد يمثل الفرق بين المحفزين السمعيين، حسب ما أوضحته دراسات سابقة حول نفس الموضوع.حيث يتطلب التكيف مع الأنشطة اليومية قدرة الدماغ على تعديل نشاط موجات الدماغ، بما يتوافق مع المنبهات والإشارات الخارجية، وكذلك عند مواجهة التحديات أو المشكلات التي يتعين حلها. يمكن لكل نوع من موجات الدماغ تعديل أنظمة النواقل العصبية المختلفة، مما يؤدي إلى تعديلات مشبكية وكيميائية عصبية معينة.في هذا السياق، أشارت الدراسة إلى إمكانية تحسين أنماط موجات الدماغ أو تضخيمها أو تعديلها لتتوافق مع الأحداث المشروطة في القشرة المخية، للحصول على فوائد علاجية، بما في ذلك تحسين تدفق الدم الدماغي، وتحفيز اللدونة العصبية، والتعويضات العصبية الفسيولوجية بين نصفي الكرة المخية.فقد تعدّل النبضات الثنائية والنغمات المتزامنة بفعالية حالات المزاج، مما يُحسّن الانتباه وعمليات الذاكرة، كما تم الحصول على نتائج واعدة لدى الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات مختلفة في الجهاز العصبي المركزي، بما في ذلك اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه، ومرض باركنسون، والصرع، والألم المزمن، واضطرابات القلق،على الرغم من فعالية النغمات الصوتية المذكورة، من المهم التأكيد على أن بعض النتائج الإيجابية قد تتطلب مزيدًا من البحث، باستخدام أدوات تقييم أكثر دقة وملاءمة، وأكثر ملاءمة لكل نوع محدد من التدخلات، أو الأهداف العلاجية.
دراسات علمية تكشف عن تأثيرات علاجية للنبضات والنغمات الصوتية على الدماغ وحالة المزاج

20:02 GMT 22.08.2025
كشفت دراسات علمية أن النبضات السمعية الثنائية، والنغمات المتزامنة، قد تُحدث تغييرات في أنماط موجات الدماغ، وبالتالي، قد تعدل الاستجابات العصبية والسلوكية للإنسان.
وبشكل أوضح، قد تؤثر المنبهات الخارجية أو البيئية المتكررة مؤقتًا على هيمنة ترددات موجات دماغية محددة، وهي ظاهرة تُعرف باسم تزامن موجات الدماغ.
وتتكون موجات الدماغ من أنماط إيقاعية للنشاط العصبي أو نبضات كهروكيميائية متزامنة من مجموعات من الخلايا العصبية في الجهاز العصبي المركزي، وهناك العديد من أنماط نطاقات موجات الدماغ المعروفة: غاما (30-70 هرتز)، بيتا (13-30 هرتز)، ألفا (8-13 هرتز)، ثيتا (4-8 هرتز)، ودلتا (1-4 هرتز)، حيث يُمكن للنبضات الثنائية بتردد 1-4 هرتز أن تُساعد في تحفيز موجات دلتا لزيادة مرحلة النوم العميق (N3) للطلاب، بحسب الدراسة التي تم نشرها في مجلة "researchgate" العلمية.

ويرتبط كل نطاق من النطاقات الترددية بحالات وعي مختلفة، مثل اليقظة والنوم والاسترخاء، لذا، يمكن تعريف تزامن موجات الدماغ بأنه تزامن إيقاعي لتذبذب موجات الدماغ مع مُنبه خارجي متكرر، وهي ظاهرة متكررة في الطبيعة، وموجودة بيولوجيا في الكائنات الحية، وتعتمد على محفزات بيئية، كالمحفزات البصرية والسمعية واللمسية.

الدماغ البشري - سبوتنيك عربي, 1920, 18.08.2025
مجتمع
دراسة توضح العلاقة بين قوة الساقين وصحة الدماغ
18 أغسطس, 17:48 GMT
يشمل طيف الصوت المسموع للبشر ترددات تتراوح بين 20 هرتز و20,000 هرتز، وتتكون النغمات المتزامنة من نبضات منتظمة ومتميزة ومتكررة لنغمة واحدة. وتمثل النبضات السمعية الثنائية، التجربة السمعية التي تحدث عند سماع صوتين بترددات متقاربة بشكل منفصل لكل أذن باستخدام سماعات الرأس أو مكبرات الصوت الاستريو، حيث يدمج الدماغ الإشارتين، منتجا صوتا ثالثا "وهميًا" بتردد يمثل الفرق بين المحفزين السمعيين، حسب ما أوضحته دراسات سابقة حول نفس الموضوع.
والشيء الأهم أنه يمكن استخدام هذه المحفزات لاستحضارأنماط موجات دماغية متزامنة لتتوافق مع أنماط الحالات العقلية و/أو مستويات الوعي المختلفة، كما هو الحال مع تقنيات جمع البيانات، مثل تخطيط كهربية الدماغ (EEG).
حيث يتطلب التكيف مع الأنشطة اليومية قدرة الدماغ على تعديل نشاط موجات الدماغ، بما يتوافق مع المنبهات والإشارات الخارجية، وكذلك عند مواجهة التحديات أو المشكلات التي يتعين حلها. يمكن لكل نوع من موجات الدماغ تعديل أنظمة النواقل العصبية المختلفة، مما يؤدي إلى تعديلات مشبكية وكيميائية عصبية معينة.
رجيم - شرب الماء - سبوتنيك عربي, 1920, 22.08.2025
مجتمع
شرب كميات قليلة من الماء سبب رئيسي للإجهاد والتعب... دراسة توضح
14:54 GMT
في هذا السياق، أشارت الدراسة إلى إمكانية تحسين أنماط موجات الدماغ أو تضخيمها أو تعديلها لتتوافق مع الأحداث المشروطة في القشرة المخية، للحصول على فوائد علاجية، بما في ذلك تحسين تدفق الدم الدماغي، وتحفيز اللدونة العصبية، والتعويضات العصبية الفسيولوجية بين نصفي الكرة المخية.
تقدم معظم الدراسات التي أُجريت على النبضات السمعية الثنائية والنغمات المتزامنة نتائج إيجابية، مما يُشير إلى أن مزامنة الدماغ الصوتية تمتلك تأثير على تحريض حالة تأملية وحالات وعي مُتغيرة، وقد تُحقق فوائد مختلفة، جسديا وعقليا.
فقد تعدّل النبضات الثنائية والنغمات المتزامنة بفعالية حالات المزاج، مما يُحسّن الانتباه وعمليات الذاكرة، كما تم الحصول على نتائج واعدة لدى الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات مختلفة في الجهاز العصبي المركزي، بما في ذلك اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه، ومرض باركنسون، والصرع، والألم المزمن، واضطرابات القلق،
على الرغم من فعالية النغمات الصوتية المذكورة، من المهم التأكيد على أن بعض النتائج الإيجابية قد تتطلب مزيدًا من البحث، باستخدام أدوات تقييم أكثر دقة وملاءمة، وأكثر ملاءمة لكل نوع محدد من التدخلات، أو الأهداف العلاجية.
