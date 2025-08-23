https://sarabic.ae/20250823/ليس-مجرد-توابل-مطبخية-عطرية-علاج-طبيعي-يحظى-بدعم-علمي-متزايد-1104064080.html

"ليس مجرد توابل عطرية"... علاج طبيعي يحظى بدعم علمي متزايد

تظهر الدراسات الحديثة أن الزنجبيل قد يُقدم مجموعة واسعة من الفوائد الصحية، من تخفيف الغثيان ونزلات البرد إلى تقليل الالتهاب ودعم صحة القلب. 23.08.2025, سبوتنيك عربي

من شاي الشتاء الدافئ إلى أطباق القلي السريع المنعشة، لطالما كان الزنجبيل (Zingiber officinale) عنصرا أساسيا في المطبخ، ولكن إلى جانب سحره في الطهي، يتمتع هذا الجذر الحار بتاريخ عريق في الطب التقليدي والعلم الحديث، وبحسب صحيفة "sciencealert" فان الدراسات حددت أهم فوائد الزنجبيل:1. تخفيف الغثيان2 - فوائد مضادة للالتهابات3- تخفيف الألم4- صحة القلب ومرض السكري5. صحة الدماغويعتبر الزنجبيل آمنا للشرب باعتدال كشاي، لكن قد تسبب الكمبات التي تزيد عن أربعة غرامات يوميا آثارا جانبية مثل حرقة المعدة، والانتفاخ، والإسهال، أو تهيج الفم، وعادةً ما تكون هذه الآثار خفيفة ومؤقتة.إذا كنت تفكر في تناول المكملات الغذائية، فمن الأفضل دائمًا استشارة طبيبك أو الصيدلي أولًا، خاصة إذا كنت تعاني من حالة طبية أو تتناول الدواء.6 فئات من الناس ممنوعة من شرب الشاي الأخضر... تعرف إليها؟دراسة: مشروبات يومية تحتوي على مستويات عالية من الجسيمات البلاستيكية الدقيقةعلماء روس يبتكرون أدوية جديدة لمعالجة المضاعفات الخطيرة لمرض السكري

