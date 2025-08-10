6 فئات من الناس ممنوعة من شرب الشاي الأخضر... تعرف إليها؟

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
صدى الحياة
الفضاء.. الجبهة الجديدة في الصراع الرقمي
08:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
اليمن.. تراث يُنهب تحت أنقاض الحرب
08:45 GMT
15 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
09:03 GMT
14 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
09:18 GMT
16 د
عرب بوينت بودكاست
هل المقاطعة الفنية هى الحل لرفض التطبيع مع إسرائيل؟
09:34 GMT
26 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
32 د
الإنسان والثقافة
خبير: مترو موسكو أحد أعظم معالم الثقافة الروسية
11:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الزواج السعيد أو الزواج الناجح، هل هو حلم، أم هو مبتغى يجب أن يسعى له الطرفان؟
12:03 GMT
23 د
قوانين الاقتصاد
رائد أعمال إماراتي: الاتفاقيات مع روسيا خلقت مناخا استثماريا آمنا وجاذبا لكلا البلدين
12:26 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: المقاومة لن تسلم سلاحها مهما كانت التحديات والضغوط
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
16:33 GMT
27 د
عالم سبوتنيك
قبيل لقاء بوتين – ترامب.. واشنطن وموسكو تبحثان اتفاقا يرسخ سيطرة روسيا على مناطق جديدة بأوكرانيا
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
هل تسيطر إسرائيل على غزة أم تتراجع تحت وطأة الضغوط الدولية
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
مع زيادة الطلب على الكهرباء.. التحديات اللوجستية والبيئية لاستمرار وصول الطاقة
18:31 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير الرؤى والأحلام على حياتنا
08:17 GMT
36 د
ملفات ساخنة
هل تسيطر إسرائيل على غزة أم تتراجع تحت وطأة الضغوط الدولية
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير صغير ولكن ملحوظ على تغير المناخ
09:33 GMT
6 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
09:39 GMT
20 د
مساحة حرة
مع زيادة الطلب على الكهرباء.. التحديات اللوجستية والبيئية لاستمرار وصول الطاقة
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
On air
10:33 GMT
20 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
10:53 GMT
7 د
عرب بوينت بودكاست
هذا ما جمع المصممة غاليا الفهد بالعنبر الروسي
11:03 GMT
35 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
11:38 GMT
9 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
11:47 GMT
13 د
صدى الحياة
الفضاء.. الجبهة الجديدة في الصراع الرقمي
12:30 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
قوانين الاقتصاد
رائد أعمال إماراتي: الاتفاقيات مع روسيا خلقت مناخا استثماريا آمنا وجاذبا لكلا البلدين
16:31 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
استمرار محاولات إبرام اتفاق لوقف الحرب على غزة، مظاهرات حاشدة في تل أبيب، وألمانيا تعلق صادرات أسلحة لإسرائيل
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: المقاومة لن تسلم سلاحها مهما كانت التحديات والضغوط
18:00 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
التبادل الثقافي والأدبي بين روسيا والعالم العربي: جسور من الحوار والتفاعل والإبداع
18:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
106 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sarabic.ae/20250810/6-فئات-من-الناس-ممنوعة-من-شرب-الشاي-الأخضر-تعرف-إليها-1103584040.html
6 فئات من الناس ممنوعة من شرب الشاي الأخضر... تعرف إليها؟
6 فئات من الناس ممنوعة من شرب الشاي الأخضر... تعرف إليها؟
سبوتنيك عربي
كشفت دراسة جديدة قام بها مجموعة من العلماء، عن 6 فئات من الناس يجب عليهم تجنب شرب الشاي الأخضر لما له من تأثيرات سلبية على صحتهم. 10.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-10T20:17+0000
2025-08-10T20:17+0000
مجتمع
علوم
الصحة
الشاي الأخضر
المعدة
ضغط الدم
كافيين
الأمعاء
الأطفال
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/08/1f/1049996892_0:0:3641:2048_1920x0_80_0_0_978799bd9d13dcdce5a02b7797cd5d68.jpg
وأشارت الدراسة الجديدة إلى أن الإفراط في تناول الشاي الأخضر أثناء الحمل والرضاعة قد يؤدي إلى الإجهاض أو يعيق النمو الطبيعي للجنين، وذلك بسبب ارتفاع نسبة الكافيين فيه.ووفقا للدراسة الجديدة التي نشرها موقع "ذا هيلث" فهناك 6 فئات من الناس يجب أن تتنبه لخطورة تناول الشاي الأخضر، وهي كالآتي:1- المصابون بحساسية الأمعاءقد يعاني الأشخاص المصابون بمشاكل صحية مثل متلازمة القولون العصبي أو الإسهال من تفاقم الأعراض بعد شرب الشاي الأخضر. كما يحذر الخبراء من أن مستخلص الشاي الأخضر المركز قد يزيد من ضغط العين لدى المصابين بالجلوكوما، كما قد يفاقم أمراض الكبد.2- الأطفاليجب عدم تقديم الشاي الأخضر للأطفال بسبب احتوائه على نسبة عالية من الكافيين. قد يؤدي هذا المشروب إلى فرط تحفيز الجهاز العصبي لديهم، كما قد يعيق امتصاص العناصر الغذائية الأساسية مثل البروتينات والدهون.3- المصابون بحساسية من الكافيينوبالنسبة للأشخاص الذين يعانون من حساسية الكافيين فعليهم تجنب الشاي الأخضر، إذ أنه حتى الكميات الصغيرة منه قد تسبب تسارعاً في ضربات القلب أو التهيج أو الرعشة.4- مرضى فقر الدميجب على المصابين بفقر الدم أو نقص الحديد تجنب الشاي الأخضر لأنه يعيق امتصاص الجسم للحديد غير الهيم (النوع الموجود في الأطعمة النباتية).5- المرضعات والحواملتبين أن الإفراط في تناول الشاي الأخضر أثناء الحمل والرضاعة قد يؤدي إلى الإجهاض أو يعيق النمو الطبيعي للجنين، وذلك بسبب ارتفاع نسبة الكافيين فيه.6- حساسية المعدةمركب التانين الطبيعي الموجود في الشاي الأخضر يرفع من إفراز حمض المعدة، مما قد يسبب الانتفاخ وعدم الراحة والإمساك، لذا ينصح بتجنبه لمن يعانون من حساسية المعدة.وخلصت الدراسة الجديدة إلى أن الشاي الأخضر ورغم صيته الذائع وفوائده الصحية الكثيرة والمتعددة، إلا أنه لا يصلح لهذه الفئات المعينة من الناس ويجب تجنبه حفاظا على صحتهم."مرتبطة بالدماغ"... دراسة تكشف عن فائدة رائعة للشاي الأخضركيف يؤثر الشاي الأخضر على قلب الإنسان... دراسة تكشف تفاصيل مذهلة
https://sarabic.ae/20250503/7-توابل-سحرية-تضاعف-فوائد-الشاي-الأخضر-وتساعدك-على-النوم-العميق-1100129166.html
https://sarabic.ae/20241012/بين-الأسود-والأخضر-اختصاصية-تغذية-تكشف-عن-الشاي-الأفضل-للصحة-1093676397.html
https://sarabic.ae/20230911/فوائد-الشاي-الأخضر-يحرق-الدهون-ويحارب-السرطان-ويحمي-من-الشيخوخة-1080920391.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/08/1f/1049996892_25:0:2756:2048_1920x0_80_0_0_19ddd32968128b212607dc2c2fb951ac.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
علوم, الصحة, الشاي الأخضر, المعدة, ضغط الدم, كافيين, الأمعاء, الأطفال
علوم, الصحة, الشاي الأخضر, المعدة, ضغط الدم, كافيين, الأمعاء, الأطفال

6 فئات من الناس ممنوعة من شرب الشاي الأخضر... تعرف إليها؟

20:17 GMT 10.08.2025
© Photo / pixabay/congerdesignمشروب الشاي الأخضر مع النعناع
مشروب الشاي الأخضر مع النعناع - سبوتنيك عربي, 1920, 10.08.2025
© Photo / pixabay/congerdesign
تابعنا عبر
كشفت دراسة جديدة قام بها مجموعة من العلماء، عن 6 فئات من الناس يجب عليهم تجنب شرب الشاي الأخضر لما له من تأثيرات سلبية على صحتهم.
وأشارت الدراسة الجديدة إلى أن الإفراط في تناول الشاي الأخضر أثناء الحمل والرضاعة قد يؤدي إلى الإجهاض أو يعيق النمو الطبيعي للجنين، وذلك بسبب ارتفاع نسبة الكافيين فيه.
ووفقا للدراسة الجديدة التي نشرها موقع "ذا هيلث" فهناك 6 فئات من الناس يجب أن تتنبه لخطورة تناول الشاي الأخضر، وهي كالآتي:

1- المصابون بحساسية الأمعاء

قد يعاني الأشخاص المصابون بمشاكل صحية مثل متلازمة القولون العصبي أو الإسهال من تفاقم الأعراض بعد شرب الشاي الأخضر. كما يحذر الخبراء من أن مستخلص الشاي الأخضر المركز قد يزيد من ضغط العين لدى المصابين بالجلوكوما، كما قد يفاقم أمراض الكبد.
شاي أخضر - سبوتنيك عربي, 1920, 03.05.2025
مجتمع
7 توابل سحرية تضاعف فوائد الشاي الأخضر وتساعدك على النوم العميق
3 مايو, 12:32 GMT

2- الأطفال

يجب عدم تقديم الشاي الأخضر للأطفال بسبب احتوائه على نسبة عالية من الكافيين. قد يؤدي هذا المشروب إلى فرط تحفيز الجهاز العصبي لديهم، كما قد يعيق امتصاص العناصر الغذائية الأساسية مثل البروتينات والدهون.

3- المصابون بحساسية من الكافيين

وبالنسبة للأشخاص الذين يعانون من حساسية الكافيين فعليهم تجنب الشاي الأخضر، إذ أنه حتى الكميات الصغيرة منه قد تسبب تسارعاً في ضربات القلب أو التهيج أو الرعشة.
الشاي الأخضر - سبوتنيك عربي, 1920, 12.10.2024
مجتمع
بين الأسود والأخضر... اختصاصية تغذية تكشف عن الشاي الأفضل للصحة
12 أكتوبر 2024, 12:15 GMT

4- مرضى فقر الدم

يجب على المصابين بفقر الدم أو نقص الحديد تجنب الشاي الأخضر لأنه يعيق امتصاص الجسم للحديد غير الهيم (النوع الموجود في الأطعمة النباتية).

5- المرضعات والحوامل

تبين أن الإفراط في تناول الشاي الأخضر أثناء الحمل والرضاعة قد يؤدي إلى الإجهاض أو يعيق النمو الطبيعي للجنين، وذلك بسبب ارتفاع نسبة الكافيين فيه.
شاي بالنعناع - سبوتنيك عربي, 1920, 11.09.2023
مجتمع
فوائد الشاي الأخضر... يحرق الدهون ويحارب السرطان ويحمي من الشيخوخة
11 سبتمبر 2023, 13:19 GMT

6- حساسية المعدة

مركب التانين الطبيعي الموجود في الشاي الأخضر يرفع من إفراز حمض المعدة، مما قد يسبب الانتفاخ وعدم الراحة والإمساك، لذا ينصح بتجنبه لمن يعانون من حساسية المعدة.
وخلصت الدراسة الجديدة إلى أن الشاي الأخضر ورغم صيته الذائع وفوائده الصحية الكثيرة والمتعددة، إلا أنه لا يصلح لهذه الفئات المعينة من الناس ويجب تجنبه حفاظا على صحتهم.
"مرتبطة بالدماغ"... دراسة تكشف عن فائدة رائعة للشاي الأخضر
كيف يؤثر الشاي الأخضر على قلب الإنسان... دراسة تكشف تفاصيل مذهلة
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала