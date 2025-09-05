علماء روس يبتكرون طريقة تحمي المحاصيل خلال الجفاف

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تزداد ظاهرة نهب وتهريب الآثار في العالم العربي؟
08:16 GMT
25 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
08:41 GMT
19 د
صدى الحياة
الألواح الشمسية ثورة الطاقة النظيفة
09:03 GMT
30 د
مساحة حرة
إنشاء بنك التنمية التابع لمنظمة شنغهاي وتحقيق السيادة المالية
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
اليمن.. تراث يُنهب تحت أنقاض الحرب
10:33 GMT
15 د
نبض افريقيا
احتفالات بالذكرى السبعين لإقامة العلاقات الروسية الليبية، ألف قتيل بانزلاق أرضي في دارفور بالسودان
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
رالي الكاهنة - المرأة التونسية على خط الانطلاق
11:48 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
ميخائيل نعيمة اديب وشاعر لبناني وابرز الطلاب اللبنانيين الذين تخرجوا من روسيا القيصرية
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
من الطاقة إلى الصناعة.. طفرة في العلاقات الاقتصادية بين موسكو ونيودلهي
16:30 GMT
29 د
حصاد الأسبوع
خبير: آن الأوان للاتحاد الأوروبي أن يتوقف عن حراكه المعطل للسلام بين روسيا وأوكرانيا
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
المقاومة ترفع "عصا موسى" في مواجهة خطط إسرائيل احتلال غزة
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
بين الجغرافيا والسياسة.. دعوة إفريقيا لخريطة عادلة
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
26 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
مشروع إسرائيل الكبرى: وقائع وتداعيات
08:17 GMT
37 د
من الملعب
المغرب ومصر والجزائر الأقرب للتأهل مبكرا، وإيطاليا تبحث عن فك عقدة التأهل لكأس العالم
09:29 GMT
30 د
صدى الحياة
بين الجغرافيا والسياسة.. دعوة إفريقيا لخريطة عادلة
10:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
هل الكون كائن حي وهل الجسم البشري مجرد طاقة؟
12:03 GMT
19 د
الإنسان والثقافة
كتاب "100 قصيدة عن موسكو" لمئة شاعر روسي يصدر في موسكو
12:22 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
12:52 GMT
8 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
المقاومة ترفع "عصا موسى" في مواجهة خطط إسرائيل احتلال غزة
16:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
16:33 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
ما الرابط الخفي بين العواصف والأعراض الجسدية؟
16:42 GMT
18 د
شؤون عسكرية
خبير: إنشاء ملاجئ واسعة في تركيا هو رسالة بأن أنقرة تستعد لمواجهة أي تصعيد إقليمي
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
الحق في التعليم لنحو 6 ملايين طفل حول العالم في خطر.. ما السبب؟
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sarabic.ae/20250905/علماء-روس-يبتكرون-طريقة-تحمي-المحاصيل-خلال-الجفاف-1104533237.html
علماء روس يبتكرون طريقة تحمي المحاصيل خلال الجفاف
علماء روس يبتكرون طريقة تحمي المحاصيل خلال الجفاف
سبوتنيك عربي
اقترح علماء من جامعة تيومين الحكومية الروسية، طريقة جديدة لزيادة فعالية منتجات وقاية النباتات ضد الأمراض والآفات في الطقس الجاف. 05.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-05T12:02+0000
2025-09-05T12:02+0000
مجتمع
علوم
روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/05/1104533401_0:144:3130:1905_1920x0_80_0_0_a635f56056d0d63b158e5a5fa37293d6.jpg
تعتمد فعالية العديد من منتجات وقاية النباتات على الظروف الجوية، ففي ظل انخفاض الرطوبة، تجف قطرات المستحضرات بسرعة كبيرة دون أن تستقر على النباتات، ولهذا السبب، لا يستطيع المزارعون زراعة الحقول خلال الجفاف، حيث تكون الشتلات معرضة بشكل خاص للضرر.ويعتمد النهج المقترح على إنتاج محاليل قطرات تحتوي على شوائب متنوعة مختارة بعناية. يتيح هذا التحكم في العمليات التي تحدث فيها وتحسين تركيبات المستحضرات باختيار إضافات تزيد من ثبات القطرات وتطيل مدة المعالجة.وعلّق ألكسندر فيدوريتس، ​​رئيس مختبر تقنيات الهيدروديناميكية الدقيقة في معهد الأحياء البيئية والزراعية بجامعة تيومين الحكومية، قائلاً: "يمكن أن يصبح تطويرنا أداةً للشركات المنتجة لمنتجات وقاية النباتات الكيميائية. فهو يسمح بإنتاج مستحضرات للاستخدام في ظروف أكثر جفافا".وقال مؤلفو الدراسة إن المعدات اللازمة لتطبيق هذه الطريقة فريدة من نوعها، وقد طورها مختبر معهد "X-BIO" في جامعة تيومين الحكومية.
https://sarabic.ae/20250904/بمساعدة-البكتيريا-علماء-ينتجون-بلاستيكا-قويا-وقابلا-للتحلل-الحيوي-1104512759.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/05/1104533401_200:0:2931:2048_1920x0_80_0_0_064a76f80c9e4212aaa51c1262b8e739.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
علوم, روسيا
علوم, روسيا

علماء روس يبتكرون طريقة تحمي المحاصيل خلال الجفاف

12:02 GMT 05.09.2025
© Getty Images / cinobyتربة جافة
تربة جافة - سبوتنيك عربي, 1920, 05.09.2025
© Getty Images / cinoby
تابعنا عبر
اقترح علماء من جامعة تيومين الحكومية الروسية، طريقة جديدة لزيادة فعالية منتجات وقاية النباتات ضد الأمراض والآفات في الطقس الجاف.
تعتمد فعالية العديد من منتجات وقاية النباتات على الظروف الجوية، ففي ظل انخفاض الرطوبة، تجف قطرات المستحضرات بسرعة كبيرة دون أن تستقر على النباتات، ولهذا السبب، لا يستطيع المزارعون زراعة الحقول خلال الجفاف، حيث تكون الشتلات معرضة بشكل خاص للضرر.

وطوّر علماء من جامعة تيومين الحكومية تقنية تحل هذه المشكلة، حيث تستند هذه التقنية إلى سنوات طويلة من البحث في مجموعة قطرات، وهي عبارة عن رذاذ ثنائي الأبعاد.

ويعتمد النهج المقترح على إنتاج محاليل قطرات تحتوي على شوائب متنوعة مختارة بعناية. يتيح هذا التحكم في العمليات التي تحدث فيها وتحسين تركيبات المستحضرات باختيار إضافات تزيد من ثبات القطرات وتطيل مدة المعالجة.
بلاستيك على الشاطئ - سبوتنيك عربي, 1920, 04.09.2025
مجتمع
بمساعدة البكتيريا... علماء ينتجون بلاستيكا قويا وقابلا للتحلل الحيوي
أمس, 16:45 GMT
وعلّق ألكسندر فيدوريتس، ​​رئيس مختبر تقنيات الهيدروديناميكية الدقيقة في معهد الأحياء البيئية والزراعية بجامعة تيومين الحكومية، قائلاً: "يمكن أن يصبح تطويرنا أداةً للشركات المنتجة لمنتجات وقاية النباتات الكيميائية. فهو يسمح بإنتاج مستحضرات للاستخدام في ظروف أكثر جفافا".
خلال البحث، توصل العلماء إلى اكتشاف مهم: لا يمكن التنبؤ بدقة عالية بسلوك تركيبة عدة مواد في قطرة صغيرة بناءً على خصائص كل مكون على حدة. وقد أكد هذا ضرورة وجود أداة تجريبية تتيح المراقبة المباشرة للتركيبات المعقدة لتحسين التركيبات.
وقال مؤلفو الدراسة إن المعدات اللازمة لتطبيق هذه الطريقة فريدة من نوعها، وقد طورها مختبر معهد "X-BIO" في جامعة تيومين الحكومية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала