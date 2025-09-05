https://sarabic.ae/20250905/علماء-روس-يبتكرون-طريقة-تحمي-المحاصيل-خلال-الجفاف-1104533237.html
علماء روس يبتكرون طريقة تحمي المحاصيل خلال الجفاف
اقترح علماء من جامعة تيومين الحكومية الروسية، طريقة جديدة لزيادة فعالية منتجات وقاية النباتات ضد الأمراض والآفات في الطقس الجاف. 05.09.2025, سبوتنيك عربي
تعتمد فعالية العديد من منتجات وقاية النباتات على الظروف الجوية، ففي ظل انخفاض الرطوبة، تجف قطرات المستحضرات بسرعة كبيرة دون أن تستقر على النباتات، ولهذا السبب، لا يستطيع المزارعون زراعة الحقول خلال الجفاف، حيث تكون الشتلات معرضة بشكل خاص للضرر.ويعتمد النهج المقترح على إنتاج محاليل قطرات تحتوي على شوائب متنوعة مختارة بعناية. يتيح هذا التحكم في العمليات التي تحدث فيها وتحسين تركيبات المستحضرات باختيار إضافات تزيد من ثبات القطرات وتطيل مدة المعالجة.وعلّق ألكسندر فيدوريتس، رئيس مختبر تقنيات الهيدروديناميكية الدقيقة في معهد الأحياء البيئية والزراعية بجامعة تيومين الحكومية، قائلاً: "يمكن أن يصبح تطويرنا أداةً للشركات المنتجة لمنتجات وقاية النباتات الكيميائية. فهو يسمح بإنتاج مستحضرات للاستخدام في ظروف أكثر جفافا".وقال مؤلفو الدراسة إن المعدات اللازمة لتطبيق هذه الطريقة فريدة من نوعها، وقد طورها مختبر معهد "X-BIO" في جامعة تيومين الحكومية.
علوم, روسيا
تعتمد فعالية العديد من منتجات وقاية النباتات على الظروف الجوية، ففي ظل انخفاض الرطوبة، تجف قطرات المستحضرات بسرعة كبيرة دون أن تستقر على النباتات، ولهذا السبب، لا يستطيع المزارعون زراعة الحقول خلال الجفاف، حيث تكون الشتلات معرضة بشكل خاص للضرر.
وطوّر علماء من جامعة تيومين الحكومية تقنية تحل هذه المشكلة، حيث تستند هذه التقنية إلى سنوات طويلة من البحث في مجموعة قطرات، وهي عبارة عن رذاذ ثنائي الأبعاد.
ويعتمد النهج المقترح على إنتاج محاليل قطرات تحتوي على شوائب متنوعة مختارة بعناية. يتيح هذا التحكم في العمليات التي تحدث فيها وتحسين تركيبات المستحضرات باختيار إضافات تزيد من ثبات القطرات وتطيل مدة المعالجة.
وعلّق ألكسندر فيدوريتس، رئيس مختبر تقنيات الهيدروديناميكية الدقيقة في معهد الأحياء البيئية والزراعية بجامعة تيومين الحكومية، قائلاً: "يمكن أن يصبح تطويرنا أداةً للشركات المنتجة لمنتجات وقاية النباتات الكيميائية. فهو يسمح بإنتاج مستحضرات للاستخدام في ظروف أكثر جفافا".
خلال البحث، توصل العلماء إلى اكتشاف مهم: لا يمكن التنبؤ بدقة عالية بسلوك تركيبة عدة مواد في قطرة صغيرة بناءً على خصائص كل مكون على حدة. وقد أكد هذا ضرورة وجود أداة تجريبية تتيح المراقبة المباشرة للتركيبات المعقدة لتحسين التركيبات.
وقال مؤلفو الدراسة إن المعدات اللازمة لتطبيق هذه الطريقة فريدة من نوعها، وقد طورها مختبر معهد "X-BIO" في جامعة تيومين الحكومية.