بمساعدة البكتيريا... علماء ينتجون بلاستيكا قويا وقابلا للتحلل الحيوي

2025-09-04T16:45+0000
2025-09-04T16:45+0000
2025-09-04T16:45+0000
وأعلن الباحثون عن خصائص فيزيائية تضاهي أو حتى تتفوق على خصائص البولي إيثيلين تيرفثالات (Polyethylene Terephthalate PET) ، وبتركيزات تزيد عن سبعة أضعاف عما أُبلغ عنه سابقا، وفق ماورد عن صحيفة "sciencedaily" حول الدراسة، نورد أهم ماجاء فيها:تعد متانة البلاستيك سببا لانتشاره الواسع، لكنه يسبب مشاكل بيئية، بالإضافة إلى ذلك، تستخرج هذه المواد بشكل رئيسي من البترول، مما يجعلها غير متجددة وتعتمد على العوامل الجيوسياسية، ولا يمكن للبيئة التخلص منها بسهولة. ويعد حمض البيريدين ثنائي الكربوكسيل (PDCA)، أحد هذه المواد المرشحة، فهو قابل للتحلل الحيوي، وتُظهر المواد التي تحتوي على هذا الحمض خصائص فيزيائية تضاهي، أو حتى تتفوق، خصائص مادة البولي إيثيلين تيرفثاليت (PET)، المستخدمة على نطاق واسع في الحاويات والمنسوجات.ومع ذلك، واجهت المجموعة بعض المشكلات الصعبة التي كان عليها حلها خلال مسيرتها. وجاءت أصعب هذه المشكلات عندما اكتشفوا مشكلة حين أنتج أحد الإنزيمات التي أدخلوها مركب بيروكسيد الهيدروجين عالي التفاعل، H2O2. ثم هاجم المركب الإنزيم الذي أنتجه، مما أدى إلى تعطيله.وبالنظر إلى المستقبل، يقول الباحث: "إن القدرة على الحصول على كميات كافية في المفاعلات الحيوية تمهد الطريق للخطوات التالية نحو التطبيق العملي. وبشكل أعم، فإن إنجازنا في دمج الإنزيمات من استقلاب النيتروجين يوسع نطاق الجزيئات المتاحة من خلال التخليق الميكروبي، مما يعزز إمكانات التصنيع الحيوي بشكل أكبر".
نجح باحثون في تسخير بكتيريا الإشريكية القولونية "Escherichia Coli"، لإنتاج بوليميرات بوساطة حمض البيريدين ثنائي الكربوكسيل "Pyridine Dicarboxylic Acid PDCA"، وهو بديل قوي وقابل للتحلل الحيوي، من دون نواتج ثانوية سامة، وبمستويات إنتاج قياسية.
وأعلن الباحثون عن خصائص فيزيائية تضاهي أو حتى تتفوق على خصائص البولي إيثيلين تيرفثالات (Polyethylene Terephthalate PET) ، وبتركيزات تزيد عن سبعة أضعاف عما أُبلغ عنه سابقا، وفق ماورد عن صحيفة "sciencedaily"
حول الدراسة، نورد أهم ماجاء فيها:
تعد متانة البلاستيك سببا لانتشاره الواسع، لكنه يسبب مشاكل بيئية، بالإضافة إلى ذلك، تستخرج هذه المواد بشكل رئيسي من البترول، مما يجعلها غير متجددة وتعتمد على العوامل الجيوسياسية، ولا يمكن للبيئة التخلص منها بسهولة.
وتعمل مجموعات البحث في جميع أنحاء العالم على بدائل قابلة للتحلل الحيوي وأخرى من مصادر حيوية، ولكن غالبا ما تواجه مشكلات تتعلق بالمردود والنقاء، وبالتالي تكلفة الإنتاج المرتبطة بها.
يقول مهندس الأحياء، تسوتومو تاناكا: "تركز معظم استراتيجيات الإنتاج القائمة على الكتلة الحيوية على جزيئات تتكون من الكربون والأكسجين والهيدروجين. ومع ذلك، هناك مركبات واعدة للغاية للبلاستيك العالي الأداء تتضمن عناصر أخرى مثل النيتروجين".
ويعد حمض البيريدين ثنائي الكربوكسيل (PDCA)، أحد هذه المواد المرشحة، فهو قابل للتحلل الحيوي، وتُظهر المواد التي تحتوي على هذا الحمض خصائص فيزيائية تضاهي، أو حتى تتفوق، خصائص مادة البولي إيثيلين تيرفثاليت (PET)، المستخدمة على نطاق واسع في الحاويات والمنسوجات.
ويضيف الباحث: "تكمن أهمية عملنا في إثبات إمكانية استخدام التفاعلات الأيضية لدمج النيتروجين دون إنتاج نواتج ثانوية غير مرغوب فيها، مما يمكن من تخليق المركب المستهدف بشكل نظيف وفعال".
ومع ذلك، واجهت المجموعة بعض المشكلات الصعبة التي كان عليها حلها خلال مسيرتها. وجاءت أصعب هذه المشكلات عندما اكتشفوا مشكلة حين أنتج أحد الإنزيمات التي أدخلوها مركب بيروكسيد الهيدروجين عالي التفاعل، H2O2. ثم هاجم المركب الإنزيم الذي أنتجه، مما أدى إلى تعطيله.
وبالنظر إلى المستقبل، يقول الباحث: "إن القدرة على الحصول على كميات كافية في المفاعلات الحيوية تمهد الطريق للخطوات التالية نحو التطبيق العملي. وبشكل أعم، فإن إنجازنا في دمج الإنزيمات من استقلاب النيتروجين يوسع نطاق الجزيئات المتاحة من خلال التخليق الميكروبي، مما يعزز إمكانات التصنيع الحيوي بشكل أكبر".