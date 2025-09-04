https://sarabic.ae/20250904/بمساعدة-البكتيريا-علماء-ينتجون-بلاستيكا-قويا-وقابلا-للتحلل-الحيوي-1104512759.html

بمساعدة البكتيريا... علماء ينتجون بلاستيكا قويا وقابلا للتحلل الحيوي

نجح باحثون في تسخير بكتيريا الإشريكية القولونية "Escherichia Coli"، لإنتاج بوليميرات بوساطة حمض البيريدين ثنائي الكربوكسيل "Pyridine Dicarboxylic Acid PDCA"،...

وأعلن الباحثون عن خصائص فيزيائية تضاهي أو حتى تتفوق على خصائص البولي إيثيلين تيرفثالات (Polyethylene Terephthalate PET) ، وبتركيزات تزيد عن سبعة أضعاف عما أُبلغ عنه سابقا، وفق ماورد عن صحيفة "sciencedaily" حول الدراسة، نورد أهم ماجاء فيها:تعد متانة البلاستيك سببا لانتشاره الواسع، لكنه يسبب مشاكل بيئية، بالإضافة إلى ذلك، تستخرج هذه المواد بشكل رئيسي من البترول، مما يجعلها غير متجددة وتعتمد على العوامل الجيوسياسية، ولا يمكن للبيئة التخلص منها بسهولة. ويعد حمض البيريدين ثنائي الكربوكسيل (PDCA)، أحد هذه المواد المرشحة، فهو قابل للتحلل الحيوي، وتُظهر المواد التي تحتوي على هذا الحمض خصائص فيزيائية تضاهي، أو حتى تتفوق، خصائص مادة البولي إيثيلين تيرفثاليت (PET)، المستخدمة على نطاق واسع في الحاويات والمنسوجات.ومع ذلك، واجهت المجموعة بعض المشكلات الصعبة التي كان عليها حلها خلال مسيرتها. وجاءت أصعب هذه المشكلات عندما اكتشفوا مشكلة حين أنتج أحد الإنزيمات التي أدخلوها مركب بيروكسيد الهيدروجين عالي التفاعل، H2O2. ثم هاجم المركب الإنزيم الذي أنتجه، مما أدى إلى تعطيله.وبالنظر إلى المستقبل، يقول الباحث: "إن القدرة على الحصول على كميات كافية في المفاعلات الحيوية تمهد الطريق للخطوات التالية نحو التطبيق العملي. وبشكل أعم، فإن إنجازنا في دمج الإنزيمات من استقلاب النيتروجين يوسع نطاق الجزيئات المتاحة من خلال التخليق الميكروبي، مما يعزز إمكانات التصنيع الحيوي بشكل أكبر".علماء روس يطورون مواد يمكنها أن تحل محل المعادن

