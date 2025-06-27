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https://sarabic.ae/20250627/علماء-روس-يطورون-مواد-يمكنها-أن-تحل-محل-المعادن-1102118933.html
علماء روس يطورون مواد يمكنها أن تحل محل المعادن
علماء روس يطورون مواد يمكنها أن تحل محل المعادن
سبوتنيك عربي
تمكن علماء من جامعة كاباردينو- بلقاريا الحكومية، بالتعاون مع باحثين روس آخرين، من تطوير مواد بوليمرية آمنة بيئيًا، قادرة على استبدال المعادن بشكل كامل في الطب... 27.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-27T07:41+0000
2025-06-27T07:41+0000
مجتمع
روسيا
علوم
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ووفقا لمجموعة من الباحثين الروس في جامعة كاباردينو- بلقاريا الحكومية، "تبحث الصناعة الحديثة باستمرار عن طرق لتقليل وزن الهياكل المعدنية دون فقدان متانتها، وتعد هذه الحلول مطلوبة بشكل خاص في مجال الطيران، حيث يزيد كل كيلوغرام من الوزن الزائد من استهلاك الوقود، وكذلك في مجال الطب".ومع ذلك، غالبا ما تكون المواد الحالية أقل جودة من المعادن من حيث مقاومة الحرارة والقوة الميكانيكية، مما يحد من إمكانية استخدامها، وفقا للباحثين.وأضافت سفيتلانا خاشيروفا، نائبة رئيس الجامعة للأبحاث، أنه "يمكن لموادنا أن تحل محل المعادن في مختلف الصناعات، من الطب إلى صناعة الطائرات، مما يُقلل وزن المنتجات بشكل كبير. على سبيل المثال، يوفر استبدال 15 ألف مشبك معدني في طائرة بنظائر بوليمرية أكثر من مليوني روبل من تكاليف الوقود، ويُقلل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بمقدار 80 طنًا سنويا".وبحسب قولها، تعتمد الطريقة الجديدة المقترحة لمعالجة الإنتاج على تكييف تقنية حقن المساحيق (PIM) مع المواد البوليمرية، وتتيح هذه الطريقة استخدام مساحيق البوليمر عالية الوزن الجزيئي كمواد خام، والتي يصعب معالجتها بالطرق التقليدية. وكانت تقنية حقن المساحيق تُستخدم سابقا للمعادن والسيراميك فقط.وأوضح مؤلفو الدراسة أن هذا النهج في المعالجة صديق للبيئة، إذ يمنع توليد النفايات، ويختصر الوقت، ويوسع إمكانيات تصنيع الأجزاء البلاستيكية، كما أن المواد نفسها مناسبة لإعادة التدوير.تتضمن الخطط الفورية للعلماء طرح 10 أنواع من البوليمرات الطبية في السوق. تتميز هذه المواد المطورة بمتانتها وقدرتها على التعقيم المتكرر، كما ستتيح إنتاج أدوات خفيفة الوزن تُسهّل عمل الجراحين أثناء العمليات الجراحية الطويلة. ولم تُنتج هذه المواد في روسيا بعد.
https://sarabic.ae/20250626/بمشاركة-عربية-علماء-روس-يبتكرون-جهازا-ينقذ-الساقين-من-البتر-1102091790.html
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روسيا, علوم
روسيا, علوم

علماء روس يطورون مواد يمكنها أن تحل محل المعادن

07:41 GMT 27.06.2025
© Photo / Unsplash /USGS معادن نادرة
معادن نادرة - سبوتنيك عربي, 1920, 27.06.2025
© Photo / Unsplash /USGS
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تمكن علماء من جامعة كاباردينو- بلقاريا الحكومية، بالتعاون مع باحثين روس آخرين، من تطوير مواد بوليمرية آمنة بيئيًا، قادرة على استبدال المعادن بشكل كامل في الطب والطيران وصناعة السيارات وغيرها من الصناعات.
ووفقا لمجموعة من الباحثين الروس في جامعة كاباردينو- بلقاريا الحكومية، "تبحث الصناعة الحديثة باستمرار عن طرق لتقليل وزن الهياكل المعدنية دون فقدان متانتها، وتعد هذه الحلول مطلوبة بشكل خاص في مجال الطيران، حيث يزيد كل كيلوغرام من الوزن الزائد من استهلاك الوقود، وكذلك في مجال الطب".
ومع ذلك، غالبا ما تكون المواد الحالية أقل جودة من المعادن من حيث مقاومة الحرارة والقوة الميكانيكية، مما يحد من إمكانية استخدامها، وفقا للباحثين.
حصل علماء من جامعة جامعة كاباردينو- بلقاريا الحكومية على مواد بوليمرية قادرة على حل هذه المشكلة، وهذه المواد قادرة على العمل في درجات حرارة قصوى تتراوح بين -100 و+300 درجة مئوية. علاوة على ذلك، فإن هذه المواد الجديدة أخف وزنًا بنسبة 70% من التيتانيوم، و50% من الألومنيوم، و80% من الفولاذ.
وأضافت سفيتلانا خاشيروفا، نائبة رئيس الجامعة للأبحاث، أنه "يمكن لموادنا أن تحل محل المعادن في مختلف الصناعات، من الطب إلى صناعة الطائرات، مما يُقلل وزن المنتجات بشكل كبير. على سبيل المثال، يوفر استبدال 15 ألف مشبك معدني في طائرة بنظائر بوليمرية أكثر من مليوني روبل من تكاليف الوقود، ويُقلل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بمقدار 80 طنًا سنويا".
صور لابتكار نفذه علماء روس ينقذ الساقين من البتر - سبوتنيك عربي, 1920, 26.06.2025
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أمس, 13:15 GMT
وبحسب قولها، تعتمد الطريقة الجديدة المقترحة لمعالجة الإنتاج على تكييف تقنية حقن المساحيق (PIM) مع المواد البوليمرية، وتتيح هذه الطريقة استخدام مساحيق البوليمر عالية الوزن الجزيئي كمواد خام، والتي يصعب معالجتها بالطرق التقليدية. وكانت تقنية حقن المساحيق تُستخدم سابقا للمعادن والسيراميك فقط.
وأوضح مؤلفو الدراسة أن هذا النهج في المعالجة صديق للبيئة، إذ يمنع توليد النفايات، ويختصر الوقت، ويوسع إمكانيات تصنيع الأجزاء البلاستيكية، كما أن المواد نفسها مناسبة لإعادة التدوير.
قال آزامات سلونوف، الباحث الأول في مركز المواد المتقدمة وتقنيات المواد المضافة بجامعة كاباردينو- بلقاريا الحكومية: "لقد حددنا الظروف المثلى لتلبيد مساحيق البوليمر، مما سمح لنا بإنتاج منتجات ذات هندسة معقدة. وهذا يفتح آفاقًا جديدة لإنتاج قطع غيار لا يمكن إنتاجها بالطرق التقليدية مثل القولبة بالحقن أو البثق".
تتضمن الخطط الفورية للعلماء طرح 10 أنواع من البوليمرات الطبية في السوق. تتميز هذه المواد المطورة بمتانتها وقدرتها على التعقيم المتكرر، كما ستتيح إنتاج أدوات خفيفة الوزن تُسهّل عمل الجراحين أثناء العمليات الجراحية الطويلة. ولم تُنتج هذه المواد في روسيا بعد.
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