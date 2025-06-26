https://sarabic.ae/20250626/بمشاركة-عربية-علماء-روس-يبتكرون-جهازا-ينقذ-الساقين-من-البتر-1102091790.html

بمشاركة عربية... علماء روس يبتكرون جهازا ينقذ الساقين من البتر

بمشاركة عربية... علماء روس يبتكرون جهازا ينقذ الساقين من البتر

سبوتنيك عربي

تكللت جهود الباحثين من جامعة الدون التقنية الحكومية الروسية، وبمشاركة زملائهم من العراق، بابتكار جهاز لاستعادة صحة الساق بعد إصابات الكاحل، قادر على منع بتر... 26.06.2025, سبوتنيك عربي

2025-06-26T13:15+0000

2025-06-26T13:15+0000

2025-06-26T13:41+0000

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وأوضح خبراء من الجامعة الحكومية، أن الأجهزة التقويمية، التي نشرت مجلة "سينسورس" نتائجها، هي أجهزة يتم ارتداؤها على الساق، وتسمح للمريض بالحفاظ على الحركة أثناء العلاج، والتعافي من إصابات الساق.وأفاد أندريه إيازيوموف، الأستاذ المشارك ورئيس قسم الروبوتات والميكاترونيكس في الجامعة، لـ"سبوتنيك" بأن "الأساليب المستخدمة في الطب الحديث، لاستعادة حركة المريض بعد إصابات الساق، لا تخفف الضغط الواقع على القدم والكاحل نتيجة للصدمات الخارجية، وعند استخدام الأجهزة الروبوتية، لا يولي جميع المطورين اهتماما لشكاوى المرضى، ولا لكيفية تأثير أنواع الأجهزة المختلفة على تشكيل المشية". وحسب إيازيوموف: "يسمح النموذج الرياضي للدعامة المبتكرة، بتنسيق تشغيل مفصلات القاعدة والمنصة مع نموذج المحرك الكهربائي، بالإضافة إلى مراعاة الخصائص الفردية للمشغل والمريض".ونوّه على أنه "رغم من شدة الإصابة، ستبقى الساق الآن في حالة مسطحة في بعض مواضعها مدى الحياة، لكن الأهم هو أن المريض لم يفقد طرفه، كما أضاف العالم". كما تم إجراء اختبارات لقياس الضغط، والقوة المطبقة بين القدم والدعامة، باستخدام المستشعر الكهروميكانيكي المصنع، استنادا إلى نتائج البحوث التي أجريت، وكجزء من استمرار البحث وتحسين النتائج، تم تسجيل براءتي اختراع لروسيا، في قسم الروبوتات والميكاترونيكس بجامعة الدون التقنية الحكومية.وأردف إيازيوموف، أنه في جامعة بابل في العراق، تم إجراء تحليل حركي باستخدام برامج التتبع لتحديد الزاوية بين عظم الفخذ والساق على طول الخطوط الأفقية، بالإضافة إلى تحليل دورة المشي، وتوزيع الضغط، ومركز الضغط، وطول الخطوة، وتحليل الأثر.ويخطط علماء جامعة الدون، لتطبيق تطويرهم في مراكز إعادة التأهيل والعيادات الرائدة في روسيا، وكذلك لتوضيح فعاليته بالأرقام بعد الدراسات التجريبية للجهاز على مجموعة أكبر من المرضى.علماء روس يبتكرون طريقة بسيطة ومحسنة لزراعة البطاطا

https://sarabic.ae/20250625/علماء-روس-يرسلون-فئرانا-إلى-طبقة-الـستراتوسفير-تجربة-علمية-فريدة-ونتائج-مهمة-1102041583.html

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