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بوتين يشارك في المنتدى الاقتصادي الأوراسي في مينسك
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https://sarabic.ae/20250626/بمشاركة-عربية-علماء-روس-يبتكرون-جهازا-ينقذ-الساقين-من-البتر-1102091790.html
بمشاركة عربية... علماء روس يبتكرون جهازا ينقذ الساقين من البتر
بمشاركة عربية... علماء روس يبتكرون جهازا ينقذ الساقين من البتر
سبوتنيك عربي
تكللت جهود الباحثين من جامعة الدون التقنية الحكومية الروسية، وبمشاركة زملائهم من العراق، بابتكار جهاز لاستعادة صحة الساق بعد إصابات الكاحل، قادر على منع بتر... 26.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-26T13:15+0000
2025-06-26T13:41+0000
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وأوضح خبراء من الجامعة الحكومية، أن الأجهزة التقويمية، التي نشرت مجلة "سينسورس" نتائجها، هي أجهزة يتم ارتداؤها على الساق، وتسمح للمريض بالحفاظ على الحركة أثناء العلاج، والتعافي من إصابات الساق.وأفاد أندريه إيازيوموف، الأستاذ المشارك ورئيس قسم الروبوتات والميكاترونيكس في الجامعة، لـ"سبوتنيك" بأن "الأساليب المستخدمة في الطب الحديث، لاستعادة حركة المريض بعد إصابات الساق، لا تخفف الضغط الواقع على القدم والكاحل نتيجة للصدمات الخارجية، وعند استخدام الأجهزة الروبوتية، لا يولي جميع المطورين اهتماما لشكاوى المرضى، ولا لكيفية تأثير أنواع الأجهزة المختلفة على تشكيل المشية". وحسب إيازيوموف: "يسمح النموذج الرياضي للدعامة المبتكرة، بتنسيق تشغيل مفصلات القاعدة والمنصة مع نموذج المحرك الكهربائي، بالإضافة إلى مراعاة الخصائص الفردية للمشغل والمريض".ونوّه على أنه "رغم من شدة الإصابة، ستبقى الساق الآن في حالة مسطحة في بعض مواضعها مدى الحياة، لكن الأهم هو أن المريض لم يفقد طرفه، كما أضاف العالم". كما تم إجراء اختبارات لقياس الضغط، والقوة المطبقة بين القدم والدعامة، باستخدام المستشعر الكهروميكانيكي المصنع، استنادا إلى نتائج البحوث التي أجريت، وكجزء من استمرار البحث وتحسين النتائج، تم تسجيل براءتي اختراع لروسيا، في قسم الروبوتات والميكاترونيكس بجامعة الدون التقنية الحكومية.وأردف إيازيوموف، أنه في جامعة بابل في العراق، تم إجراء تحليل حركي باستخدام برامج التتبع لتحديد الزاوية بين عظم الفخذ والساق على طول الخطوط الأفقية، بالإضافة إلى تحليل دورة المشي، وتوزيع الضغط، ومركز الضغط، وطول الخطوة، وتحليل الأثر.ويخطط علماء جامعة الدون، لتطبيق تطويرهم في مراكز إعادة التأهيل والعيادات الرائدة في روسيا، وكذلك لتوضيح فعاليته بالأرقام بعد الدراسات التجريبية للجهاز على مجموعة أكبر من المرضى.علماء روس يبتكرون طريقة بسيطة ومحسنة لزراعة البطاطا
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علوم, تقارير سبوتنيك, حصري
علوم, تقارير سبوتنيك, حصري

بمشاركة عربية... علماء روس يبتكرون جهازا ينقذ الساقين من البتر

13:15 GMT 26.06.2025 (تم التحديث: 13:41 GMT 26.06.2025)
© Photo / mdpi/donstu.ruصور لابتكار نفذه علماء روس ينقذ الساقين من البتر
صور لابتكار نفذه علماء روس ينقذ الساقين من البتر - سبوتنيك عربي, 1920, 26.06.2025
© Photo / mdpi/donstu.ru
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حصري
تكللت جهود الباحثين من جامعة الدون التقنية الحكومية الروسية، وبمشاركة زملائهم من العراق، بابتكار جهاز لاستعادة صحة الساق بعد إصابات الكاحل، قادر على منع بتر الساق حتى في حالة الإصابات الشديدة، كما يمكن تعديل أبعاد الجهاز حسب قياس موضع إصابة المريض.
وأوضح خبراء من الجامعة الحكومية، أن الأجهزة التقويمية، التي نشرت مجلة "سينسورس" نتائجها، هي أجهزة يتم ارتداؤها على الساق، وتسمح للمريض بالحفاظ على الحركة أثناء العلاج، والتعافي من إصابات الساق.

وأضافوا أنه "في الوقت الحالي، يتم تثبيت أجهزة استشعار حساسية القوة في الدعامات، مما يسمح بتقييم الحمل على الساق أثناء المشي".

© Photo / mdpi/donstu.ruصور لابتكار نفذه علماء روس ينقذ الساقين من البتر
صور لابتكار نفذه علماء روس ينقذ الساقين من البتر - سبوتنيك عربي, 1920, 26.06.2025
صور لابتكار نفذه علماء روس ينقذ الساقين من البتر
© Photo / mdpi/donstu.ru
وأفاد أندريه إيازيوموف، الأستاذ المشارك ورئيس قسم الروبوتات والميكاترونيكس في الجامعة، لـ"سبوتنيك" بأن "الأساليب المستخدمة في الطب الحديث، لاستعادة حركة المريض بعد إصابات الساق، لا تخفف الضغط الواقع على القدم والكاحل نتيجة للصدمات الخارجية، وعند استخدام الأجهزة الروبوتية، لا يولي جميع المطورين اهتماما لشكاوى المرضى، ولا لكيفية تأثير أنواع الأجهزة المختلفة على تشكيل المشية".

وأضاف إيازيوموف: ابتكر الاختصاصيون الجامعيون دعامة للكاحل، تحتوي على أجهزة استشعار تساعد على أخذ معايير القوى والضغوط المؤثرة أثناء التمارين العلاجية والمشي في الاعتبار.

© Photo / mdpi/donstu.ruصور لابتكار نفذه علماء روس ينقذ الساقين من البتر
صور لابتكار نفذه علماء روس ينقذ الساقين من البتر - سبوتنيك عربي, 1920, 26.06.2025
صور لابتكار نفذه علماء روس ينقذ الساقين من البتر
© Photo / mdpi/donstu.ru
وحسب إيازيوموف: "يسمح النموذج الرياضي للدعامة المبتكرة، بتنسيق تشغيل مفصلات القاعدة والمنصة مع نموذج المحرك الكهربائي، بالإضافة إلى مراعاة الخصائص الفردية للمشغل والمريض".
© Photo / mdpi/donstu.ruصور لابتكار نفذه علماء روس ينقذ الساقين من البتر
صور لابتكار نفذه علماء روس ينقذ الساقين من البتر - سبوتنيك عربي
1/4
© Photo / mdpi/donstu.ru
صور لابتكار نفذه علماء روس ينقذ الساقين من البتر
© Photo / mdpi/donstu.ruصور لابتكار نفذه علماء روس ينقذ الساقين من البتر
صور لابتكار نفذه علماء روس ينقذ الساقين من البتر - سبوتنيك عربي
2/4
© Photo / mdpi/donstu.ru
صور لابتكار نفذه علماء روس ينقذ الساقين من البتر
© Photo / mdpi/donstu.ruصور لابتكار نفذه علماء روس ينقذ الساقين من البتر
صور لابتكار نفذه علماء روس ينقذ الساقين من البتر - سبوتنيك عربي
3/4
© Photo / mdpi/donstu.ru
صور لابتكار نفذه علماء روس ينقذ الساقين من البتر
© Photo / mdpi/donstu.ruصور لابتكار نفذه علماء روس ينقذ الساقين من البتر
صور لابتكار نفذه علماء روس ينقذ الساقين من البتر - سبوتنيك عربي
4/4
© Photo / mdpi/donstu.ru
صور لابتكار نفذه علماء روس ينقذ الساقين من البتر
1/4
© Photo / mdpi/donstu.ru
صور لابتكار نفذه علماء روس ينقذ الساقين من البتر
2/4
© Photo / mdpi/donstu.ru
صور لابتكار نفذه علماء روس ينقذ الساقين من البتر
3/4
© Photo / mdpi/donstu.ru
صور لابتكار نفذه علماء روس ينقذ الساقين من البتر
4/4
© Photo / mdpi/donstu.ru
صور لابتكار نفذه علماء روس ينقذ الساقين من البتر
بفضل جهاز الهيكل الخارجي الذي طورناه، تمكن مريض كان معرضا لخطر بتر ساقه، من الخضوع لإعادة تأهيل ناجحة وإنقاذ ساقه.
ونوّه على أنه "رغم من شدة الإصابة، ستبقى الساق الآن في حالة مسطحة في بعض مواضعها مدى الحياة، لكن الأهم هو أن المريض لم يفقد طرفه، كما أضاف العالم".
علماء روس يرسلون فئرانا إلى طبقة الستراتوسفير... تجربة علمية فريدة ونتائج مهمة - سبوتنيك عربي, 1920, 25.06.2025
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علماء روس يرسلون فئرانا إلى طبقة الـ"ستراتوسفير"... تجربة علمية فريدة ونتائج مهمة
أمس, 11:04 GMT
وأضاف إيازيوموف أن جزءا من العمل تم تنفيذه في جامعة النهرين العراقية في بغداد.
© Photo / mdpi/donstu.ruصور لابتكار نفذه علماء روس ينقذ الساقين من البتر
صور لابتكار نفذه علماء روس ينقذ الساقين من البتر - سبوتنيك عربي, 1920, 26.06.2025
صور لابتكار نفذه علماء روس ينقذ الساقين من البتر
© Photo / mdpi/donstu.ru
كما تم إجراء اختبارات لقياس الضغط، والقوة المطبقة بين القدم والدعامة، باستخدام المستشعر الكهروميكانيكي المصنع، استنادا إلى نتائج البحوث التي أجريت، وكجزء من استمرار البحث وتحسين النتائج، تم تسجيل براءتي اختراع لروسيا، في قسم الروبوتات والميكاترونيكس بجامعة الدون التقنية الحكومية.
وأردف إيازيوموف، أنه في جامعة بابل في العراق، تم إجراء تحليل حركي باستخدام برامج التتبع لتحديد الزاوية بين عظم الفخذ والساق على طول الخطوط الأفقية، بالإضافة إلى تحليل دورة المشي، وتوزيع الضغط، ومركز الضغط، وطول الخطوة، وتحليل الأثر.
ويخطط علماء جامعة الدون، لتطبيق تطويرهم في مراكز إعادة التأهيل والعيادات الرائدة في روسيا، وكذلك لتوضيح فعاليته بالأرقام بعد الدراسات التجريبية للجهاز على مجموعة أكبر من المرضى.
علماء روس يبتكرون طريقة بسيطة ومحسنة لزراعة البطاطا
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