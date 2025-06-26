https://sarabic.ae/20250626/علماء-روس-يبتكرون-طريقة-بسيطة-ومحسنة-لزراعة-البطاطا-1102086577.html
علماء روس يبتكرون طريقة بسيطة ومحسنة لزراعة البطاطا
علماء روس يبتكرون طريقة بسيطة ومحسنة لزراعة البطاطا
سبوتنيك عربي
ابتكر باحثون في مركز سانت بطرسبورغ الفيدرالي للأبحاث التابع للأكاديمية الروسية للعلوم، نهجا لتسريع إكثار أصناف قيّمة من بذور البطاطس في المنزل. 26.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-26T12:38+0000
2025-06-26T12:38+0000
2025-06-26T12:38+0000
مجتمع
روسيا
علوم
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يزرع اليوم عدد كبير من أصناف البطاطس والهجينة في أكثر من 150 دولة حول العالم. تحتوي درناتها على كمية كبيرة من العناصر الغذائية الفريدة، وفقا لما أفاد به باحثون من الأكاديمية.وأضاف سيمتشوك، أنه "بفضل هذه التقنية، يمكننا الحصول على عدد كافٍ من درنات أصناف البطاطس القيّمة للزراعة في وقت قصير، كما صرّح نيكولاي سيمتشوك، الباحث الأول في معهد نوفغورود للأبحاث الزراعية".
https://sarabic.ae/20250626/أبرز-الدول-العربية-التي-تعتمد-على-النفط-في-توليد-الكهرباء-1102076686.html
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روسيا, علوم
علماء روس يبتكرون طريقة بسيطة ومحسنة لزراعة البطاطا
ابتكر باحثون في مركز سانت بطرسبورغ الفيدرالي للأبحاث التابع للأكاديمية الروسية للعلوم، نهجا لتسريع إكثار أصناف قيّمة من بذور البطاطس في المنزل.
يزرع اليوم عدد كبير من أصناف البطاطس والهجينة في أكثر من 150 دولة حول العالم. تحتوي درناتها على كمية كبيرة من العناصر الغذائية الفريدة، وفقا لما أفاد به باحثون من الأكاديمية.
وبالتالي، يحتوي بروتين البطاطس (الذي يتراكم فيه ما يصل إلى 4.6% في الدرنة) على جميع الأحماض الأمينية الأساسية الثمانية الضرورية للإنسان، ويكفي تناول 600 غرام فقط من البطاطس يوميًا لتلبية احتياجات الشخص من الفيتامينات، وفقا للباحثين.
وقال نيكولاي سيمتشوك، الباحث الأول في معهد نوفغورود للأبحاث الزراعية: "لقد طورنا نهجًا يسمح لنا بحماية درنات البطاطس من العدوى وزراعتها في شقة أو منزل أو كوخ صيفي، إذ لا يتطلب النهج المقترح استخدام كواشف ومعدات مختبرية باهظة الثمن".
وأضاف سيمتشوك، أنه "بفضل هذه التقنية، يمكننا الحصول على عدد كافٍ من درنات أصناف البطاطس القيّمة للزراعة في وقت قصير، كما صرّح نيكولاي سيمتشوك، الباحث الأول في معهد نوفغورود للأبحاث الزراعية".