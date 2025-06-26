https://sarabic.ae/20250626/علماء-روس-يبتكرون-طريقة-بسيطة-ومحسنة-لزراعة-البطاطا-1102086577.html

علماء روس يبتكرون طريقة بسيطة ومحسنة لزراعة البطاطا

علماء روس يبتكرون طريقة بسيطة ومحسنة لزراعة البطاطا

سبوتنيك عربي

ابتكر باحثون في مركز سانت بطرسبورغ الفيدرالي للأبحاث التابع للأكاديمية الروسية للعلوم، نهجا لتسريع إكثار أصناف قيّمة من بذور البطاطس في المنزل. 26.06.2025, سبوتنيك عربي

2025-06-26T12:38+0000

2025-06-26T12:38+0000

2025-06-26T12:38+0000

مجتمع

روسيا

علوم

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يزرع اليوم عدد كبير من أصناف البطاطس والهجينة في أكثر من 150 دولة حول العالم. تحتوي درناتها على كمية كبيرة من العناصر الغذائية الفريدة، وفقا لما أفاد به باحثون من الأكاديمية.وأضاف سيمتشوك، أنه "بفضل هذه التقنية، يمكننا الحصول على عدد كافٍ من درنات أصناف البطاطس القيّمة للزراعة في وقت قصير، كما صرّح نيكولاي سيمتشوك، الباحث الأول في معهد نوفغورود للأبحاث الزراعية".

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