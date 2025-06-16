https://sarabic.ae/20250616/بتقنية-جديدة-علماء-روس-ينجحون-في-مضاعفة-عمر-أجزاء-البوليمر-ثلاث-مرات--1101701969.html
"بتقنية جديدة"... علماء روس ينجحون في مضاعفة عمر أجزاء البوليمر ثلاث مرات
"بتقنية جديدة"... علماء روس ينجحون في مضاعفة عمر أجزاء البوليمر ثلاث مرات
سبوتنيك عربي
نجح علماء روس من جامعة أومسك التقنية الحكومية، في مضاعفة عمر خدمة أجزاء البوليمر المركبة المستخدمة في صناعة النفط والغاز ثلاث مرات، وذلك باستخدام تقنية جديدة. 16.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-16T06:46+0000
2025-06-16T06:46+0000
2025-06-16T06:46+0000
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مركبات البوليمر هي مواد متعددة المكونات، مصنوعة من أنواع مختلفة من البلاستيك، تستخدم على نطاق واسع في صناعة النفط والغاز الحديثة. تستخدم هذه المواد في صنع حلقات المكابس وأختام الأنابيب المانعة للتسرب، بالإضافة إلى الأجزاء التي تعمل تحت ضغط عال.ومع ذلك، ووفقًا لعلماء من جامعة أومسك التقنية الحكومية، تتآكل هذه العناصر بسرعة في ظل الأحمال العالية والبيئات القاسية. وقد ابتكر الباحثون تقنية، وفقًا لهم، يمكنها زيادة عمر خدمة هذه الأجزاء. وتعتمد هذه التقنية على مزيج من تأثيرين فيزيائيين: الاهتزازات فوق الصوتية، والاهتزازات منخفضة التردد أثناء عملية الضغط.يسمح النهج الذي اقترحه العلماء جامعة بتعبئة أكثر كثافة لمزيج المركب وتوزيع موحد للجسيمات، مما يحسن خصائص أداء المنتجات.وأظهرت نتائج الدراسة أن مقاومة التآكل للمركبات المصنعة باستخدام هذه التقنية المتطورة تزداد ثلاثة أضعاف. وتكمن خصوصية هذا الإنجاز في استخدام مولد خاص ابتكره علماء جامعة أومسك التقنية بالتعاون. وقد سجلت براءة اختراع تقنية الضغط نفسها عام 2019. ووفقًا لعلماء الجامعة، لا يوجد لها مثيل في روسيا.وفي هذه المرحلة، يواجه العلماء مهمة التصميم العقلاني للمواد المركبة البوليمرية لضمان إمكانية اختيار التركيبة والمعايير التكنولوجية بكفاءة عند الحصول على المواد.علماء روس يطورون مادة مرنة تقلب مفاهيم التصوير الإشعاعيروسيا تطور نوعا من البلاستيك المحسن للسيارات الكهربائية
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علوم, فيزياء, الفيزياء, علماء, علماء روس, روسيا
علوم, فيزياء, الفيزياء, علماء, علماء روس, روسيا
"بتقنية جديدة"... علماء روس ينجحون في مضاعفة عمر أجزاء البوليمر ثلاث مرات
نجح علماء روس من جامعة أومسك التقنية الحكومية، في مضاعفة عمر خدمة أجزاء البوليمر المركبة المستخدمة في صناعة النفط والغاز ثلاث مرات، وذلك باستخدام تقنية جديدة.
مركبات البوليمر هي مواد متعددة المكونات، مصنوعة من أنواع مختلفة من البلاستيك، تستخدم على نطاق واسع في صناعة النفط والغاز الحديثة. تستخدم هذه المواد في صنع حلقات المكابس وأختام الأنابيب المانعة للتسرب، بالإضافة إلى الأجزاء التي تعمل تحت ضغط عال.
ومع ذلك، ووفقًا لعلماء من جامعة أومسك التقنية الحكومية، تتآكل هذه العناصر بسرعة في ظل الأحمال العالية والبيئات القاسية. وقد ابتكر الباحثون تقنية، وفقًا لهم، يمكنها زيادة عمر خدمة هذه الأجزاء. وتعتمد هذه التقنية على مزيج من تأثيرين فيزيائيين: الاهتزازات فوق الصوتية، والاهتزازات منخفضة التردد أثناء عملية الضغط.
وتتضمن الطريقة التقليدية لإنتاج مركبات البوليمر خلط الحشو ميكانيكيًا مع مصفوفة البوليمر، ثم الضغط والتلبيد اللاحق. ومع ذلك، مع هذا النهج، يتم توزيع جزيئات التسليح بشكل غير متساوٍ، مما يحد من تحسين قدرة المادة على مقاومة الاحتكاك والتآكل.
يسمح النهج الذي اقترحه العلماء جامعة بتعبئة أكثر كثافة لمزيج المركب وتوزيع موحد للجسيمات، مما يحسن خصائص أداء المنتجات.
قال فيتالي بوتينتسيف، الأستاذ المشارك في قسم علوم وتكنولوجيا المواد في جامعة أومسك التقنية: "تعزز طريقتنا، بفضل مزيج من الاهتزازات والاهتزازات فوق الصوتية، توزيعًا موحدًا لجزيئات التسليح التي ترتبط بمصفوفة البوليمر أثناء التلبيد. ونتيجة لذلك، تتشكل نتوءات دقيقة على السطح أثناء تشغيل القطعة، مما يبطئ تآكل المادة".
وأظهرت نتائج الدراسة أن مقاومة التآكل للمركبات المصنعة
باستخدام هذه التقنية المتطورة تزداد ثلاثة أضعاف. وتكمن خصوصية هذا الإنجاز في استخدام مولد خاص ابتكره علماء جامعة أومسك التقنية بالتعاون. وقد سجلت براءة اختراع تقنية الضغط نفسها عام 2019. ووفقًا لعلماء الجامعة، لا يوجد لها مثيل في روسيا.
وفي هذه المرحلة، يواجه العلماء مهمة التصميم العقلاني للمواد المركبة
البوليمرية لضمان إمكانية اختيار التركيبة والمعايير التكنولوجية بكفاءة عند الحصول على المواد.