https://sarabic.ae/20250210/تنفذ-عمليات-حسابية-علماء-روس-يبتكرون-شريحة-تعمل-دون-كهرباء---1097637413.html

"تنفذ عمليات حسابية"... علماء روس يبتكرون شريحة تعمل دون كهرباء

"تنفذ عمليات حسابية"... علماء روس يبتكرون شريحة تعمل دون كهرباء

سبوتنيك عربي

قام علماء روس بإنشاء نموذج أولي لأول شريحة كيميائية تقوم بتخزين الإشارات الإيقاعية والتعرف عليها. 10.02.2025, سبوتنيك عربي

2025-02-10T11:45+0000

2025-02-10T11:45+0000

2025-02-10T11:45+0000

مجتمع

روسيا

علوم

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وأشار علماء من جامعة "إيمانويل كانط" البلطيقية الفيدرالية في كالينينغراد الروسية إلى أن هذا التطور سوف يعمل مثل الخلايا العصبية في الدماغ، وأنه سيكون قادرا على إجراء العمليات الحسابية دون الحاجة إلى مصدر للطاقة، وسيشكل الأساس لإنشاء الروبوتات الكيميائية الناعمة.وفي وقت لاحق، قام أناتولي زابوتنسكي بتطوير هذا البحث، وأثبت أهميته لدراسة الديناميكيات غير الخطية والتنظيم الذاتي والإيقاعات البيولوجية.وأصبحت تفاعلات "بيلؤوسوف-زابوتنسكي" نظامًا نموذجيًا لدراسة الوسائط القابلة للإثارة، بما في ذلك العمليات البيولوجية مثل النبضات العصبية، وإيقاعات القلب، والتذبذبات في علم وظائف الأعضاء، وتسمح بإعادة إنتاج أنماط النبضة المميزة للخلايا العصبية البيولوجية.ومنذ أواخر ثمانينيات القرن العشرين، عمل العلماء في جميع أنحاء العالم على تطوير أنظمة الحوسبة الكيميائية القائمة على تفاعل "بيلؤوسوف-زابوتنسكي".وقال كانتا إيفان بروسكوركين، باحث كبير في جامعة البلطيق الفيدرالية إن الرقاقة عبارة عن وسط تفاعل انتشاري قابل للإثارة لتفاعل "بيلووسوف-زابوتينسكي" يعتمد على بوليمر خاص مع محفز مدمج.وتابع: "دائرة الشريحة تشبه إلى حد ما الدائرة الإلكترونية الدقيقة لأشباه الموصلات، ولكن بدلاً من التيار الكهربائي، تجري موجات كيميائية على طول مساراتها، ويشبه هذا النقل للإشارات على طول الموجهات الموجية الكيميائية انتشار إمكانات الفعل في محاور الخلايا العصبية الحية".وأوضح العلماء أنه وفي المستقبل، يخطط موظفو مركز ديناميكيات التطبيقات غير الخطية لاستخدام رقائق كيميائية مماثلة بالاشتراك مع مواد ذكية من إنتاجهم الخاص، مثل المواد الهلامية الكيميائية الميكانيكية.وأشار العلماء إلى أن هذه ستكون خطوة مهمة نحو إنشاء روبوتات بوليمرية ناعمة تعمل بالطاقة التفاعلية الكيميائية.اكتشاف أحزمة إشعاعية غامضة حول الأرض بعد عاصفة شمسية هائلةمسبار فضائي يلامس الشمس لأول مرة في تاريخ البشرية

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