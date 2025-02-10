"تنفذ عمليات حسابية"... علماء روس يبتكرون شريحة تعمل دون كهرباء

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
قوانين الاقتصاد
زيادة تدفق السياح العرب إلى روسيا والإمارات في الصدارة
09:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
09:48 GMT
12 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
10:29 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الحضارات القديمة ما زالت تبهرنا، اكتشافات أثرية جديدة في مصر والعراق
11:34 GMT
26 د
الإنسان والثقافة
افتتاح مراكز للتعليم المفتوح لدراسة اللغة الروسية في بلدان الخليج العربي
12:31 GMT
29 د
ملفات ساخنة
هل تنجح الدول العربية في إفشال خطة ترامب لتهجير الفلسطينيين؟
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما مصير خط أنابيب الغاز القطري التركي عبر سوريا؟
13:33 GMT
23 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: إذا توقفت المساعدات الأمريكية ستكون الجبهة الأوكرانية في حالة كبيرة من الانهيار
17:03 GMT
30 د
مرايا العلوم
طاقة الحواسيب البيولوجية ولغز الكوكب المستحيل والمادة العجيبة الجديدة
17:34 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
وفد إسرائيلي في قطر لبحث المرحلة القادمة من الاتفاق، السعودية ترفض تصريحات نتنياهو وتعتبرها أسلوبا لصرف النظر عن جرائم الاحتلال
18:03 GMT
59 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
كيف ينعكس الانسحاب الأمريكي الوشيك من سوريا على الأمن والاستقرار هناك؟
10:30 GMT
29 د
قوانين الاقتصاد
زيادة تدفق السياح العرب إلى روسيا والإمارات في الصدارة
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تترستان نافذة روسيا إلى العالم العربي
12:03 GMT
22 د
مرايا العلوم
من أين جاءت أغلب النيازك التي سقطت على الأرض؟
12:25 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير صغير ولكن ملحوظ على تغير المناخ
12:55 GMT
5 د
الإنسان والثقافة
الكسندر بوشكين وعصر الشعر الذهبى في روسيا
13:03 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
13:36 GMT
24 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sarabic.ae/20250210/تنفذ-عمليات-حسابية-علماء-روس-يبتكرون-شريحة-تعمل-دون-كهرباء---1097637413.html
"تنفذ عمليات حسابية"... علماء روس يبتكرون شريحة تعمل دون كهرباء
"تنفذ عمليات حسابية"... علماء روس يبتكرون شريحة تعمل دون كهرباء
سبوتنيك عربي
قام علماء روس بإنشاء نموذج أولي لأول شريحة كيميائية تقوم بتخزين الإشارات الإيقاعية والتعرف عليها. 10.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-10T11:45+0000
2025-02-10T11:45+0000
مجتمع
روسيا
علوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/0a/1097637254_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_05aefb26a295b3965493072496ae3d0b.jpg
وأشار علماء من جامعة "إيمانويل كانط" البلطيقية الفيدرالية في كالينينغراد الروسية إلى أن هذا التطور سوف يعمل مثل الخلايا العصبية في الدماغ، وأنه سيكون قادرا على إجراء العمليات الحسابية دون الحاجة إلى مصدر للطاقة، وسيشكل الأساس لإنشاء الروبوتات الكيميائية الناعمة.وفي وقت لاحق، قام أناتولي زابوتنسكي بتطوير هذا البحث، وأثبت أهميته لدراسة الديناميكيات غير الخطية والتنظيم الذاتي والإيقاعات البيولوجية.وأصبحت تفاعلات "بيلؤوسوف-زابوتنسكي" نظامًا نموذجيًا لدراسة الوسائط القابلة للإثارة، بما في ذلك العمليات البيولوجية مثل النبضات العصبية، وإيقاعات القلب، والتذبذبات في علم وظائف الأعضاء، وتسمح بإعادة إنتاج أنماط النبضة المميزة للخلايا العصبية البيولوجية.ومنذ أواخر ثمانينيات القرن العشرين، عمل العلماء في جميع أنحاء العالم على تطوير أنظمة الحوسبة الكيميائية القائمة على تفاعل "بيلؤوسوف-زابوتنسكي".وقال كانتا إيفان بروسكوركين، باحث كبير في جامعة البلطيق الفيدرالية إن الرقاقة عبارة عن وسط تفاعل انتشاري قابل للإثارة لتفاعل "بيلووسوف-زابوتينسكي" يعتمد على بوليمر خاص مع محفز مدمج.وتابع: "دائرة الشريحة تشبه إلى حد ما الدائرة الإلكترونية الدقيقة لأشباه الموصلات، ولكن بدلاً من التيار الكهربائي، تجري موجات كيميائية على طول مساراتها، ويشبه هذا النقل للإشارات على طول الموجهات الموجية الكيميائية انتشار إمكانات الفعل في محاور الخلايا العصبية الحية".وأوضح العلماء أنه وفي المستقبل، يخطط موظفو مركز ديناميكيات التطبيقات غير الخطية لاستخدام رقائق كيميائية مماثلة بالاشتراك مع مواد ذكية من إنتاجهم الخاص، مثل المواد الهلامية الكيميائية الميكانيكية.وأشار العلماء إلى أن هذه ستكون خطوة مهمة نحو إنشاء روبوتات بوليمرية ناعمة تعمل بالطاقة التفاعلية الكيميائية.اكتشاف أحزمة إشعاعية غامضة حول الأرض بعد عاصفة شمسية هائلةمسبار فضائي يلامس الشمس لأول مرة في تاريخ البشرية
https://sarabic.ae/20250210/لماذا-تزداد-مخاطر-اصطدام-الحطام-الفضائي-بالطائرات؟---1097634986.html
https://sarabic.ae/20250210/حلقة-أينشتاين-تتلألأ-في-الفضاء-في-ظاهرة-فلكية-نادرة-فيديو--1097633223.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/0a/1097637254_731:0:3462:2048_1920x0_80_0_0_8fcbb69982830e438dcd92f66075ec20.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, علوم
روسيا, علوم

"تنفذ عمليات حسابية"... علماء روس يبتكرون شريحة تعمل دون كهرباء

11:45 GMT 10.02.2025
© Getty Images / Andrey Suslovعملية تصنيع الرقاقة الكيميائية
عملية تصنيع الرقاقة الكيميائية - سبوتنيك عربي, 1920, 10.02.2025
© Getty Images / Andrey Suslov
تابعنا عبر
قام علماء روس بإنشاء نموذج أولي لأول شريحة كيميائية تقوم بتخزين الإشارات الإيقاعية والتعرف عليها.
وأشار علماء من جامعة "إيمانويل كانط" البلطيقية الفيدرالية في كالينينغراد الروسية إلى أن هذا التطور سوف يعمل مثل الخلايا العصبية في الدماغ، وأنه سيكون قادرا على إجراء العمليات الحسابية دون الحاجة إلى مصدر للطاقة، وسيشكل الأساس لإنشاء الروبوتات الكيميائية الناعمة.

وفي عام 1951، اكتشف الكيميائي السوفييتي، بوريس بيلؤوسوف، تفاعلًا متذبذبًا ذاتيًا يتغير فيه تركيز المواد المتفاعلة بشكل دوري، ولقد دحض هذا الاكتشاف فكرة أن التفاعلات الكيميائية لا يمكن أن تكون قابلة للعكس.

وفي وقت لاحق، قام أناتولي زابوتنسكي بتطوير هذا البحث، وأثبت أهميته لدراسة الديناميكيات غير الخطية والتنظيم الذاتي والإيقاعات البيولوجية.
قمر صناعي مشتعل - سبوتنيك عربي, 1920, 10.02.2025
مجتمع
لماذا تزداد مخاطر اصطدام الحطام الفضائي بالطائرات؟
10:50 GMT
وأصبحت تفاعلات "بيلؤوسوف-زابوتنسكي" نظامًا نموذجيًا لدراسة الوسائط القابلة للإثارة، بما في ذلك العمليات البيولوجية مثل النبضات العصبية، وإيقاعات القلب، والتذبذبات في علم وظائف الأعضاء، وتسمح بإعادة إنتاج أنماط النبضة المميزة للخلايا العصبية البيولوجية.
ومنذ أواخر ثمانينيات القرن العشرين، عمل العلماء في جميع أنحاء العالم على تطوير أنظمة الحوسبة الكيميائية القائمة على تفاعل "بيلؤوسوف-زابوتنسكي".

وأسهم موظفو مركز ديناميكيات اللاخطية التطبيقية في جامعة "إيمانويل كانط" البلطيقية الفيدرالية في هذا المجال الذي ابتكر رقاقة كيميائية تتذكر وتتعرف على الإشارات الإيقاعية.

وقال كانتا إيفان بروسكوركين، باحث كبير في جامعة البلطيق الفيدرالية إن الرقاقة عبارة عن وسط تفاعل انتشاري قابل للإثارة لتفاعل "بيلووسوف-زابوتينسكي" يعتمد على بوليمر خاص مع محفز مدمج.
وتابع: "دائرة الشريحة تشبه إلى حد ما الدائرة الإلكترونية الدقيقة لأشباه الموصلات، ولكن بدلاً من التيار الكهربائي، تجري موجات كيميائية على طول مساراتها، ويشبه هذا النقل للإشارات على طول الموجهات الموجية الكيميائية انتشار إمكانات الفعل في محاور الخلايا العصبية الحية".
مشهد خيالي لثقب أسود في الفضاء - سبوتنيك عربي, 1920, 10.02.2025
مجتمع
"حلقة أينشتاين" تتلألأ في الفضاء في ظاهرة فلكية نادرة... فيديو
09:49 GMT

وأضاف: "يختلف تصميم الصمام الثنائي الكيميائي هذا عن نظائره في أن الأجزاء المجاورة للوصلة غير المتماثلة تحتوي على محفزات مختلفة لتفاعل "بيلؤوسوف-زابوتينسكي"، ونتيجة لذلك، لها عتبات استثارة مختلفة، تسمح لنا نتائج تجارب الاختبار والنمذجة الحاسوبية بالقول إن هذا النهج يزيد بشكل كبير من موثوقية تشغيل الصمام الثنائي وعمر الخدمة".

وأوضح العلماء أنه وفي المستقبل، يخطط موظفو مركز ديناميكيات التطبيقات غير الخطية لاستخدام رقائق كيميائية مماثلة بالاشتراك مع مواد ذكية من إنتاجهم الخاص، مثل المواد الهلامية الكيميائية الميكانيكية.
وأشار العلماء إلى أن هذه ستكون خطوة مهمة نحو إنشاء روبوتات بوليمرية ناعمة تعمل بالطاقة التفاعلية الكيميائية.
اكتشاف أحزمة إشعاعية غامضة حول الأرض بعد عاصفة شمسية هائلة
مسبار فضائي يلامس الشمس لأول مرة في تاريخ البشرية
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Тренировки расчетов ПТРК Корнет ЦВО на Авдеевском направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة10:51 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала