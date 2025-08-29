عربي
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
أداة ذكاء اصطناعي جديدة تمكن من كشف المجلات العلمية المشبوهة وحماية نزاهة الأبحاث
أداة ذكاء اصطناعي جديدة تمكن من كشف المجلات العلمية المشبوهة وحماية نزاهة الأبحاث
كشفت دراسة حديثة عن أداة ذكاء اصطناعي جديدة تمكن من كشف العلامات الدالة على المجلات المشبوهة، ما يساعد الباحثين على تجنب النشر في المجلات السيئة السمعة. 29.08.2025, سبوتنيك عربي
تابعنا عبر
كشفت دراسة حديثة عن أداة ذكاء اصطناعي جديدة تمكن من كشف العلامات الدالة على المجلات المشبوهة، ما يساعد الباحثين على تجنب النشر في المجلات السيئة السمعة.
من أهم فوائد المجلات مفتوحة الوصول أنها تتيح المقالات البحثية مجانا وفورا للجميع عبر الإنترنت، وهذا يعزز من انتشارها بين الباحثين وعرض أعمالهم، ويضمن عدم وجود أي عوائق، كالتكلفة، أمام المعرفة، حيث يمكن لأي شخص لديه اتصال بالإنترنت الوصول إلى البحث من أي مكان.
ومع ذلك، أدى النمو السريع لهذا النموذج أيضا إلى ظهور مجلات مشكوك فيها تستغل رسوم النشر التي يدفعها المؤلفون، وغالبا ما تعد هذه المجلات بالنشر السريع، لكنها تفتقر إلى عملية مراجعة دقيقة من قِبل الأقران.

أصبحت هناك الآن أداة ذكاء اصطناعي جديدة تمكن من كشف هذه المجلات المشبوهة، ما يساعد الباحثين على تجنب النشر فيها.

الصورة التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي - سبوتنيك عربي, 1920, 08.08.2025
مجتمع
علماء روس يبتكرون أداة تحدد مؤلف المادة العلمية إذا كانت من الذكاء الاصطناعي
8 أغسطس, 14:05 GMT
في ورقة بحثية نشرت في مجلة "ساينس أدفانسز"، وعرضتها صحيفة "phys"، وصف الباحثون كيف دربوا الذكاء الاصطناعي على العمل كمحقق علمي، حيث زودوه بأكثر من 12,000 مجلة عالية الجودة ونحو 2,500 منشور رديء الجودة أو مشكوك فيه - كانت هذه المجلات جزءا من دليل مجلات الوصول المفتوح (DOAJ)، ولكن أُزيلت لمخالفتها الإرشادات.
ثم تعلم نموذج الذكاء الاصطناعي البحث عن مؤشرات الخطر على مواقع المجلات الإلكترونية وفي منشوراتها، مثل نقص المعلومات حول هيئة التحرير، وتصميم المواقع غير الدقيق، وانخفاض أرقام الاستشهاد، وبعد ذلك، طبّق الباحثون نموذجهم المُدرب على مجموعة بيانات تضم 93,804 مجلة مفتوحة الوصول.

وأشارت الدراسة إلى أكثر من 1,000 مجلة مشبوهة لم تكن معروفة سابقا، تنشر مجتمعة مئات الآلاف من المقالات، ومع ذلك لا تسمي الدراسة مجلات فردية، ويعود ذلك جزئيًا إلى المخاوف من الإجراءات القانونية الانتقامية المحتملة، كما تشير الدراسة إلى أن العديد من المجلات المشكوك فيها من دول نامية.

الذكاء الاصطناعي...حهاز كمبيوتر - سبوتنيك عربي, 1920, 26.08.2025
مهن تتراجع أمام صعود الذكاء الاصطناعي.. تعرف عليها
26 أغسطس, 19:42 GMT
وعلى الرغم من أن هذه الطريقة القائمة على الذكاء الاصطناعي جيدة في العثورعلى المجلات المشكوك فيها على نطاق واسع، فإن لها بعض القيود، حيث يبلغ حاليا معدل النتائج الإيجابية الخاطئة للنظام 24%، مما يعني أنه يصنف ما يقارب واحدة من كل أربع مجلات علمية موثوقة على أنها مشبوهة.
ويعتقد الباحثون أن إجراء المزيد من الأبحاث يمكن أن يحسن ميزات أداة الذكاء الاصطناعي ويساعدها على مواكبة الأساليب المتطورة للناشرين المشكوك فيهم، ستكون هذه معركة مستمرة تتطلب نظرات بشرية ثاقبة وأنظمة ذكاء اصطناعي أكثر ذكاء.
ويمكن للبشر والآلات التعاون معا في توجيه الباحثين الحقيقيين بعيدا عن المجلات المضللة وحماية نزاهة النشر العلمي في جميع أنحاء العالم.
الكشف عن أول فيروس حاسوبي يعتمد على الذكاء الاصطناعي
تسريب الآلاف من محادثات روبوت الدردشة "غروك"
