أداة ذكاء اصطناعي جديدة تمكن من كشف المجلات العلمية المشبوهة وحماية نزاهة الأبحاث

من أهم فوائد المجلات مفتوحة الوصول أنها تتيح المقالات البحثية مجانا وفورا للجميع عبر الإنترنت، وهذا يعزز من انتشارها بين الباحثين وعرض أعمالهم، ويضمن عدم وجود أي عوائق، كالتكلفة، أمام المعرفة، حيث يمكن لأي شخص لديه اتصال بالإنترنت الوصول إلى البحث من أي مكان.ومع ذلك، أدى النمو السريع لهذا النموذج أيضا إلى ظهور مجلات مشكوك فيها تستغل رسوم النشر التي يدفعها المؤلفون، وغالبا ما تعد هذه المجلات بالنشر السريع، لكنها تفتقر إلى عملية مراجعة دقيقة من قِبل الأقران.في ورقة بحثية نشرت في مجلة "ساينس أدفانسز"، وعرضتها صحيفة "phys"، وصف الباحثون كيف دربوا الذكاء الاصطناعي على العمل كمحقق علمي، حيث زودوه بأكثر من 12,000 مجلة عالية الجودة ونحو 2,500 منشور رديء الجودة أو مشكوك فيه - كانت هذه المجلات جزءا من دليل مجلات الوصول المفتوح (DOAJ)، ولكن أُزيلت لمخالفتها الإرشادات.ثم تعلم نموذج الذكاء الاصطناعي البحث عن مؤشرات الخطر على مواقع المجلات الإلكترونية وفي منشوراتها، مثل نقص المعلومات حول هيئة التحرير، وتصميم المواقع غير الدقيق، وانخفاض أرقام الاستشهاد، وبعد ذلك، طبّق الباحثون نموذجهم المُدرب على مجموعة بيانات تضم 93,804 مجلة مفتوحة الوصول.ويعتقد الباحثون أن إجراء المزيد من الأبحاث يمكن أن يحسن ميزات أداة الذكاء الاصطناعي ويساعدها على مواكبة الأساليب المتطورة للناشرين المشكوك فيهم، ستكون هذه معركة مستمرة تتطلب نظرات بشرية ثاقبة وأنظمة ذكاء اصطناعي أكثر ذكاء.ويمكن للبشر والآلات التعاون معا في توجيه الباحثين الحقيقيين بعيدا عن المجلات المضللة وحماية نزاهة النشر العلمي في جميع أنحاء العالم.الكشف عن أول فيروس حاسوبي يعتمد على الذكاء الاصطناعيتسريب الآلاف من محادثات روبوت الدردشة "غروك"

