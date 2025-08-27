https://sarabic.ae/20250827/الكشف-عن-أول-فيروس-حاسوبي-يعتمد-على-الذكاء-الاصطناعي-1104206322.html

الكشف عن أول فيروس حاسوبي يعتمد على الذكاء الاصطناعي

سبوتنيك عربي

أفادت شركة "ايسيت"، مقرها براتيسلافا، والمتخصصة في كشف وتحليل البرمجيات الخبيثة، بأنها اكتشفت فيروس حاسوبي قائم على الذكاء الاصطناعي. 27.08.2025, سبوتنيك عربي

https://cdn.img.sarabic.ae/img/102309/84/1023098494_0:0:2730:1537_1920x0_80_0_0_49f7fb548639f15db6654e579b1f699a.jpg

وصرحت الشركة في بيان لها على منصة "اكس" للتواصل الاجتماعي: "اكتشف مركز ايسيت للأبحاث أول فيروس فدية معروف قائم على الذكاء الاصطناعي، والذي أطلقنا عليه اسم PromptLock".يتمتع هذا البرنامج الخبيث، بالقدرة على استخراج البيانات وتشفيرها، وربما حتى تدميرها، على الرغم من أن هذه الوظيفة الأخيرة لم تطبق في البرنامج الخبيث بعد، حسب ما جاء في الموقع الرسمي للشركة.بغض النظر عن الهدف من PromptLock، فإن اكتشافه يشير إلى كيفية استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي لأتمتة مراحل مختلفة من هجمات برامج الفدية، من الاستطلاع إلى استخراج البيانات، بسرعة ونطاق كانا يعتبران مستحيلين في السابق. حيث سهلت نماذج الذكاء الاصطناعي صياغة أكواد ورسائل تصيد احتيالي مقنعة، بالإضافة إلى صور ومقاطع صوتية وفيديوهات مزيفة بعمق. كما أن توافر هذه الأدوات يقلل بشكل كبير من صعوبة الاختراق للمهاجمين الأقل خبرة بالتكنولوجيا، مما يسمح لهم بتحقيق اختراقات تفوق قدراتهم.إن احتمال ظهور برمجيات خبيثة مدعومة بالذكاء الاصطناعي، قادرة، من بين أمور أخرى، على التكيف مع البيئة وتغيير أساليبها بسرعة، قد يمثل آفاقا جديدة في مجال الهجمات الإلكترونية وكذلك في مجال التصدي لهذه الهجمات."غوغل" تغير سياساتها بشأن الذكاء الاصطناعي واستخدامه في الأسلحةمهن تتراجع أمام صعود الذكاء الاصطناعي.. تعرف عليها

