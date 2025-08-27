عربي
الكشف عن أول فيروس حاسوبي يعتمد على الذكاء الاصطناعي
الكشف عن أول فيروس حاسوبي يعتمد على الذكاء الاصطناعي
سبوتنيك عربي
أفادت شركة "ايسيت"، مقرها براتيسلافا، والمتخصصة في كشف وتحليل البرمجيات الخبيثة، بأنها اكتشفت فيروس حاسوبي قائم على الذكاء الاصطناعي. 27.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-27T15:39+0000
2025-08-27T15:39+0000
مجتمع
علوم
ذكاء اصطناعي
أخبار تكنولوجية
مكافحة فيروسات
نماذج
اختراق
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102309/84/1023098494_0:0:2730:1537_1920x0_80_0_0_49f7fb548639f15db6654e579b1f699a.jpg
وصرحت الشركة في بيان لها على منصة "اكس" للتواصل الاجتماعي: "اكتشف مركز ايسيت للأبحاث أول فيروس فدية معروف قائم على الذكاء الاصطناعي، والذي أطلقنا عليه اسم PromptLock".يتمتع هذا البرنامج الخبيث، بالقدرة على استخراج البيانات وتشفيرها، وربما حتى تدميرها، على الرغم من أن هذه الوظيفة الأخيرة لم تطبق في البرنامج الخبيث بعد، حسب ما جاء في الموقع الرسمي للشركة.بغض النظر عن الهدف من PromptLock، فإن اكتشافه يشير إلى كيفية استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي لأتمتة مراحل مختلفة من هجمات برامج الفدية، من الاستطلاع إلى استخراج البيانات، بسرعة ونطاق كانا يعتبران مستحيلين في السابق. حيث سهلت نماذج الذكاء الاصطناعي صياغة أكواد ورسائل تصيد احتيالي مقنعة، بالإضافة إلى صور ومقاطع صوتية وفيديوهات مزيفة بعمق. كما أن توافر هذه الأدوات يقلل بشكل كبير من صعوبة الاختراق للمهاجمين الأقل خبرة بالتكنولوجيا، مما يسمح لهم بتحقيق اختراقات تفوق قدراتهم.إن احتمال ظهور برمجيات خبيثة مدعومة بالذكاء الاصطناعي، قادرة، من بين أمور أخرى، على التكيف مع البيئة وتغيير أساليبها بسرعة، قد يمثل آفاقا جديدة في مجال الهجمات الإلكترونية وكذلك في مجال التصدي لهذه الهجمات."غوغل" تغير سياساتها بشأن الذكاء الاصطناعي واستخدامه في الأسلحةمهن تتراجع أمام صعود الذكاء الاصطناعي.. تعرف عليها
الكشف عن أول فيروس حاسوبي يعتمد على الذكاء الاصطناعي

15:39 GMT 27.08.2025
© Fotolia / Serpebluروبوت ذكاء اصطناعي
روبوت ذكاء اصطناعي - سبوتنيك عربي, 1920, 27.08.2025
© Fotolia / Serpeblu
أفادت شركة "ايسيت"، مقرها براتيسلافا، والمتخصصة في كشف وتحليل البرمجيات الخبيثة، بأنها اكتشفت فيروس حاسوبي قائم على الذكاء الاصطناعي.
وصرحت الشركة في بيان لها على منصة "اكس" للتواصل الاجتماعي: "اكتشف مركز ايسيت للأبحاث أول فيروس فدية معروف قائم على الذكاء الاصطناعي، والذي أطلقنا عليه اسم PromptLock".
يتمتع هذا البرنامج الخبيث، بالقدرة على استخراج البيانات وتشفيرها، وربما حتى تدميرها، على الرغم من أن هذه الوظيفة الأخيرة لم تطبق في البرنامج الخبيث بعد، حسب ما جاء في الموقع الرسمي للشركة.

تستخدم برمجية PromptLock نموذج اللغات الضخمة المجاني gpt-oss-20b من OpenAI، محليا، عبر واجهة برمجة تطبيقات Ollama لإنشاء نصوص Lua خبيثة بشكل فوري، والتي يقوم بتنفيذها بعد ذلك.

هاكر - سبوتنيك عربي, 1920, 14.08.2025
اختراق إلكتروني لفنادق في أوروبا وسرقة بيانات سياح لبيعها على الإنترنت
14 أغسطس, 18:19 GMT
بغض النظر عن الهدف من PromptLock، فإن اكتشافه يشير إلى كيفية استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي لأتمتة مراحل مختلفة من هجمات برامج الفدية، من الاستطلاع إلى استخراج البيانات، بسرعة ونطاق كانا يعتبران مستحيلين في السابق.
حيث سهلت نماذج الذكاء الاصطناعي صياغة أكواد ورسائل تصيد احتيالي مقنعة، بالإضافة إلى صور ومقاطع صوتية وفيديوهات مزيفة بعمق.
الذكاء الاصطناعي - سبوتنيك عربي, 1920, 21.08.2025
مجتمع
تسريب الآلاف من محادثات روبوت الدردشة "غروك"
21 أغسطس, 19:26 GMT
كما أن توافر هذه الأدوات يقلل بشكل كبير من صعوبة الاختراق للمهاجمين الأقل خبرة بالتكنولوجيا، مما يسمح لهم بتحقيق اختراقات تفوق قدراتهم.
إن احتمال ظهور برمجيات خبيثة مدعومة بالذكاء الاصطناعي، قادرة، من بين أمور أخرى، على التكيف مع البيئة وتغيير أساليبها بسرعة، قد يمثل آفاقا جديدة في مجال الهجمات الإلكترونية وكذلك في مجال التصدي لهذه الهجمات.
