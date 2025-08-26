مهن تتراجع أمام صعود الذكاء الاصطناعي.. تعرف عليها

عربي
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
148 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
الفعاليات الفنية الدولية .. طريق روسيا لإعادة الزخم إلى التعاون الثقافي مع العالم العربي
08:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
08:48 GMT
12 د
مساحة حرة
من الطاقة إلى الصناعة.. طفرة في العلاقات الاقتصادية بين موسكو ونيودلهي
09:30 GMT
29 د
صدى الحياة
التعليم الروسي يصبح أولوية للعرب
10:30 GMT
29 د
نبض افريقيا
النيجر تعلن مقتل زعيم بوكو حرام الإرهابية بغارة جوية
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
11:49 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
العصر الذهبي للأدب الروسي ودوره في صياغة الهوية الثقافية واللغوية لروسيا
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: العدوان الإسرائيلي على اليمن يستهدف المدنيين وينتهك القيم العالمية
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: نزع سلاح "حزب الله" دون موافقته سيلامس جوهر التوازنات السياسية والأمنية في لبنان
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
التعدين يهدي اقتصاد مصر اكتشافات كبرى للنفط والغاز والذهب
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
سوريا.. كيف تواجه أسوأ أزمة جفاف
08:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
08:48 GMT
12 د
صدى الحياة
الفضاء.. الجبهة الجديدة في الصراع الرقمي
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
روبلوكس اللعبة الأشهر بين الأطفال والمراهقين ومطالبات دولية بحظر اللعبة
09:32 GMT
13 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
09:45 GMT
15 د
الإنسان والثقافة
جودت هوشيار: الأدباء العباقرة لا يظهرون في كل عصر..وثمة كتَاب وشعراء متميزون في روسيا اليوم
10:30 GMT
29 د
من الملعب
برشلونة وريال مدريد بالعلامة الكاملة.. وميلان يسقط في المباراة الافتتاحية
11:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
المواد قصيرة العمر المستنفدة للأوزون ونشاط دماغ المقتربين من الموت وغضبة المناخ
11:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما الرابط الخفي بين العواطف والأعراض الجسدية؟
12:29 GMT
18 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
12:46 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
من الطاقة إلى الصناعة.. طفرة في العلاقات الاقتصادية بين موسكو ونيودلهي
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
شلل تشتت الانتباه... كيف تتحرر من القيد الخفي؟
16:33 GMT
22 د
بلا قيود
خبير: النظام العالمي لا يمكنه تعليق عضوية إسرائيل في الأمم المتحدة لأنه يشهد انهيارا أخلاقيا
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
غزة ما بين التصعيد الإسرائيلي وتفاقم للأزمة الإنسانية
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
العراق يدخل عصر الغاز المسال.. خطوة نحو تنويع الطاقه
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مهن تتراجع أمام صعود الذكاء الاصطناعي.. تعرف عليها
سبوتنيك عربي
يشهد سوق العمل تحولات جذرية مع التوسع المتسارع في استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، حيث تتغلغل الرقمنة في مختلف القطاعات، من المصانع إلى مراكز القرار. ولم يعد... 26.08.2025, سبوتنيك عربي
1. مطورو المواقع الإلكترونيةكان تطوير المواقع سابقًا يعتمد بشكل كبير على خبرة المطورين، إلا أن أدوات التصميم المدعومة بالذكاء الاصطناعي باتت قادرة على توليد الأكواد وتصميم واجهات المستخدم تلقائيًا، مما يمكّن غير المتخصصين من إنشاء مواقع متقدمة ويقلل من الحاجة إلى مطورين محترفين.2. مفتشو الجودةباتت أنظمة التفتيش المؤتمتة أكثر دقة وكفاءة في رصد العيوب والأنماط غير الطبيعية في خطوط الإنتاج، إذ تظهر الدراسات أن هذه الأنظمة قادرة على تحسين جودة التفتيش بنسبة تصل إلى 30%، مع تقليل فترات التوقف وتعزيز الكفاءة التشغيلية.3. المدققون اللغويون وفنيو المونتاجفي مجالي الإعلام والترفيه، أصبحت البرمجيات المتقدمة تراجع النصوص وتصحح الأخطاء اللغوية بشكل آلي. كما أن أدوات المونتاج الذكية قادرة على تنفيذ مهام تحرير الفيديو تلقائيا مثل مطابقة المشاهد، ضبط الصوت، وإضافة المؤثرات، مما يقلل من الحاجة للتدخل البشري.4. سائقي سيارات الأجرةتشهد خدمات النقل تغييرات متسارعة بفعل المركبات ذاتية القيادة والتوسع في تطبيقات مشاركة الركوب مثل "أوبر" و"ليفت". مع تطور تقنيات القيادة الذاتية، قد يصبح وجود السائق البشري أقل ضرورة خلال السنوات القادمة.5. عمال الإنتاج في المصانعيعد قطاع التصنيع من أكثر القطاعات تأثرا، حيث ساهم الذكاء الاصطناعي في أتمتة العديد من المهام، من التنبؤ بالأعطال إلى تحسين كفاءة الطاقة ومراقبة الجودة. ومع استخدام الروبوتات والأنظمة الذكية، تقل الحاجة إلى الأيدي العاملة التقليدية بشكل ملحوظ.6. مساعدو المحامينتتغير طبيعة العمل القانوني مع ظهور أدوات رقمية قادرة على إجراء البحوث القانونية، وتحليل الوثائق، وصياغة العقود بشكل آلي. هذه التطورات تؤثر على دور مساعدي المحامين الذين كانوا يقومون بهذه المهام يدويًا.7. الأطباء المتخصصون في تحليل الصور الطبيةتشير دراسات حديثة إلى قدرة الخوارزميات على تشخيص أمراض معقدة مثل سرطان الثدي واعتلال الشبكية السكري بدقة تضاهي أداء الأطباء. هذا التطور قد يعيد تشكيل بعض التخصصات الطبية، لاسيما تلك المعتمدة على تحليل الصور.8. البائعون في المتاجر التقليديةمع انتشار أنظمة الدفع الذكية وخدمات التسوق الذاتية، تقل الحاجة إلى الصرافين والبائعين داخل المتاجر. التكنولوجيا باتت تتيح تجربة تسوق أكثر سلاسة وكفاءة دون تدخل بشري كبير.9. موظفو البنوكالتحول إلى الخدمات المصرفية الرقمية أدى إلى تراجع الطلب على الموظفين التقليديين، إذ يستخدم الذكاء الاصطناعي في إدارة المخاطر، اكتشاف الاحتيال، وتقديم استشارات مالية مخصصة، مما يغيّر من شكل الوظائف داخل البنوك.10. وكلاء السياحة والسفر أثرت تطبيقات الحجز الإلكترونية والمنصات السياحية المدعومة بالذكاء الاصطناعي على وكالات السفر التقليدية. بات بإمكان المستخدمين تخطيط رحلاتهم بالكامل من خلال الإنترنت دون الحاجة إلى وسطاء.ورغم التهديدات التي تفرضها تقنيات الذكاء الاصطناعي، فإن اختفاء الوظائف ليس أمرا حتميا. فالبعض منها سيزول بالفعل، لكن الغالبية ستخضع لتحولات تتطلب اكتساب مهارات جديدة وتبني التطورات التكنولوجية. ويجمع الخبراء على أن البقاء في سوق العمل في العصر الرقمي يتطلب التعلم المستمر وتطوير القدرات البشرية الفريدة التي يصعب استبدالها.
مهن تتراجع أمام صعود الذكاء الاصطناعي.. تعرف عليها

الذكاء الاصطناعي...حهاز كمبيوتر
الذكاء الاصطناعي...حهاز كمبيوتر - سبوتنيك عربي, 1920, 26.08.2025
يشهد سوق العمل تحولات جذرية مع التوسع المتسارع في استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، حيث تتغلغل الرقمنة في مختلف القطاعات، من المصانع إلى مراكز القرار. ولم يعد السؤال ما إذا كانت الوظائف ستتأثر، بل أصبح التركيز على سرعة هذا التأثير وحجمه، مما يفرض على الأفراد والقطاعات التكيف المستمر مع هذا الواقع الجديد، بحسب ما تؤكده تقارير من معاهد أبحاث غربية.
فيما يلي نظرة على أبرز 10 وظائف يتوقع أن تتأثر بشكل كبير بفعل الذكاء الاصطناعي في المستقبل القريب:

1. مطورو المواقع الإلكترونية

كان تطوير المواقع سابقًا يعتمد بشكل كبير على خبرة المطورين، إلا أن أدوات التصميم المدعومة بالذكاء الاصطناعي باتت قادرة على توليد الأكواد وتصميم واجهات المستخدم تلقائيًا، مما يمكّن غير المتخصصين من إنشاء مواقع متقدمة ويقلل من الحاجة إلى مطورين محترفين.
معالم مدينة العلا التاريخية بالسعودية - سبوتنيك عربي, 1920, 16.08.2025
مجتمع
"الذكاء الاصطناعي" يعيد تشكيل قطاع الضيافة والسفر في الخليج
16 أغسطس, 07:03 GMT

2. مفتشو الجودة

باتت أنظمة التفتيش المؤتمتة أكثر دقة وكفاءة في رصد العيوب والأنماط غير الطبيعية في خطوط الإنتاج، إذ تظهر الدراسات أن هذه الأنظمة قادرة على تحسين جودة التفتيش بنسبة تصل إلى 30%، مع تقليل فترات التوقف وتعزيز الكفاءة التشغيلية.

3. المدققون اللغويون وفنيو المونتاج

في مجالي الإعلام والترفيه، أصبحت البرمجيات المتقدمة تراجع النصوص وتصحح الأخطاء اللغوية بشكل آلي. كما أن أدوات المونتاج الذكية قادرة على تنفيذ مهام تحرير الفيديو تلقائيا مثل مطابقة المشاهد، ضبط الصوت، وإضافة المؤثرات، مما يقلل من الحاجة للتدخل البشري.
يغير بطاريته بنفسه... الصين تكشف عن أول روبوت بشري في العالم - سبوتنيك عربي, 1920, 13.08.2025
روبوتات الذكاء الاصطناعي تخوض أول مباراة كرة قدم خماسية في العالم ببكين
13 أغسطس, 19:21 GMT

4. سائقي سيارات الأجرة

تشهد خدمات النقل تغييرات متسارعة بفعل المركبات ذاتية القيادة والتوسع في تطبيقات مشاركة الركوب مثل "أوبر" و"ليفت". مع تطور تقنيات القيادة الذاتية، قد يصبح وجود السائق البشري أقل ضرورة خلال السنوات القادمة.

5. عمال الإنتاج في المصانع

يعد قطاع التصنيع من أكثر القطاعات تأثرا، حيث ساهم الذكاء الاصطناعي في أتمتة العديد من المهام، من التنبؤ بالأعطال إلى تحسين كفاءة الطاقة ومراقبة الجودة. ومع استخدام الروبوتات والأنظمة الذكية، تقل الحاجة إلى الأيدي العاملة التقليدية بشكل ملحوظ.
الصورة التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي - سبوتنيك عربي, 1920, 08.08.2025
مجتمع
علماء روس يبتكرون أداة تحدد مؤلف المادة العلمية إذا كانت من الذكاء الاصطناعي
8 أغسطس, 14:05 GMT

6. مساعدو المحامين

تتغير طبيعة العمل القانوني مع ظهور أدوات رقمية قادرة على إجراء البحوث القانونية، وتحليل الوثائق، وصياغة العقود بشكل آلي. هذه التطورات تؤثر على دور مساعدي المحامين الذين كانوا يقومون بهذه المهام يدويًا.

7. الأطباء المتخصصون في تحليل الصور الطبية

تشير دراسات حديثة إلى قدرة الخوارزميات على تشخيص أمراض معقدة مثل سرطان الثدي واعتلال الشبكية السكري بدقة تضاهي أداء الأطباء. هذا التطور قد يعيد تشكيل بعض التخصصات الطبية، لاسيما تلك المعتمدة على تحليل الصور.
الذكاء الاصطناعي - سبوتنيك عربي, 1920, 05.08.2025
إعلام: 2.6 تريليون دولار حجم الصفقات العالمية بفضل الذكاء الاصطناعي
5 أغسطس, 13:32 GMT

8. البائعون في المتاجر التقليدية

مع انتشار أنظمة الدفع الذكية وخدمات التسوق الذاتية، تقل الحاجة إلى الصرافين والبائعين داخل المتاجر. التكنولوجيا باتت تتيح تجربة تسوق أكثر سلاسة وكفاءة دون تدخل بشري كبير.

9. موظفو البنوك

التحول إلى الخدمات المصرفية الرقمية أدى إلى تراجع الطلب على الموظفين التقليديين، إذ يستخدم الذكاء الاصطناعي في إدارة المخاطر، اكتشاف الاحتيال، وتقديم استشارات مالية مخصصة، مما يغيّر من شكل الوظائف داخل البنوك.
الصين تطلق أولى مناوراتها بـجيوش الذكاء الاصطناعي. - سبوتنيك عربي, 1920, 03.08.2025
الصين تطلق أولى مناوراتها بـ"جيوش الذكاء الاصطناعي"... فيديو
3 أغسطس, 14:29 GMT

10. وكلاء السياحة والسفر

أثرت تطبيقات الحجز الإلكترونية والمنصات السياحية المدعومة بالذكاء الاصطناعي على وكالات السفر التقليدية. بات بإمكان المستخدمين تخطيط رحلاتهم بالكامل من خلال الإنترنت دون الحاجة إلى وسطاء.
ورغم التهديدات التي تفرضها تقنيات الذكاء الاصطناعي، فإن اختفاء الوظائف ليس أمرا حتميا. فالبعض منها سيزول بالفعل، لكن الغالبية ستخضع لتحولات تتطلب اكتساب مهارات جديدة وتبني التطورات التكنولوجية. ويجمع الخبراء على أن البقاء في سوق العمل في العصر الرقمي يتطلب التعلم المستمر وتطوير القدرات البشرية الفريدة التي يصعب استبدالها.
