مهن تتراجع أمام صعود الذكاء الاصطناعي.. تعرف عليها

1. مطورو المواقع الإلكترونيةكان تطوير المواقع سابقًا يعتمد بشكل كبير على خبرة المطورين، إلا أن أدوات التصميم المدعومة بالذكاء الاصطناعي باتت قادرة على توليد الأكواد وتصميم واجهات المستخدم تلقائيًا، مما يمكّن غير المتخصصين من إنشاء مواقع متقدمة ويقلل من الحاجة إلى مطورين محترفين.2. مفتشو الجودةباتت أنظمة التفتيش المؤتمتة أكثر دقة وكفاءة في رصد العيوب والأنماط غير الطبيعية في خطوط الإنتاج، إذ تظهر الدراسات أن هذه الأنظمة قادرة على تحسين جودة التفتيش بنسبة تصل إلى 30%، مع تقليل فترات التوقف وتعزيز الكفاءة التشغيلية.3. المدققون اللغويون وفنيو المونتاجفي مجالي الإعلام والترفيه، أصبحت البرمجيات المتقدمة تراجع النصوص وتصحح الأخطاء اللغوية بشكل آلي. كما أن أدوات المونتاج الذكية قادرة على تنفيذ مهام تحرير الفيديو تلقائيا مثل مطابقة المشاهد، ضبط الصوت، وإضافة المؤثرات، مما يقلل من الحاجة للتدخل البشري.4. سائقي سيارات الأجرةتشهد خدمات النقل تغييرات متسارعة بفعل المركبات ذاتية القيادة والتوسع في تطبيقات مشاركة الركوب مثل "أوبر" و"ليفت". مع تطور تقنيات القيادة الذاتية، قد يصبح وجود السائق البشري أقل ضرورة خلال السنوات القادمة.5. عمال الإنتاج في المصانعيعد قطاع التصنيع من أكثر القطاعات تأثرا، حيث ساهم الذكاء الاصطناعي في أتمتة العديد من المهام، من التنبؤ بالأعطال إلى تحسين كفاءة الطاقة ومراقبة الجودة. ومع استخدام الروبوتات والأنظمة الذكية، تقل الحاجة إلى الأيدي العاملة التقليدية بشكل ملحوظ.6. مساعدو المحامينتتغير طبيعة العمل القانوني مع ظهور أدوات رقمية قادرة على إجراء البحوث القانونية، وتحليل الوثائق، وصياغة العقود بشكل آلي. هذه التطورات تؤثر على دور مساعدي المحامين الذين كانوا يقومون بهذه المهام يدويًا.7. الأطباء المتخصصون في تحليل الصور الطبيةتشير دراسات حديثة إلى قدرة الخوارزميات على تشخيص أمراض معقدة مثل سرطان الثدي واعتلال الشبكية السكري بدقة تضاهي أداء الأطباء. هذا التطور قد يعيد تشكيل بعض التخصصات الطبية، لاسيما تلك المعتمدة على تحليل الصور.8. البائعون في المتاجر التقليديةمع انتشار أنظمة الدفع الذكية وخدمات التسوق الذاتية، تقل الحاجة إلى الصرافين والبائعين داخل المتاجر. التكنولوجيا باتت تتيح تجربة تسوق أكثر سلاسة وكفاءة دون تدخل بشري كبير.9. موظفو البنوكالتحول إلى الخدمات المصرفية الرقمية أدى إلى تراجع الطلب على الموظفين التقليديين، إذ يستخدم الذكاء الاصطناعي في إدارة المخاطر، اكتشاف الاحتيال، وتقديم استشارات مالية مخصصة، مما يغيّر من شكل الوظائف داخل البنوك.10. وكلاء السياحة والسفر أثرت تطبيقات الحجز الإلكترونية والمنصات السياحية المدعومة بالذكاء الاصطناعي على وكالات السفر التقليدية. بات بإمكان المستخدمين تخطيط رحلاتهم بالكامل من خلال الإنترنت دون الحاجة إلى وسطاء.ورغم التهديدات التي تفرضها تقنيات الذكاء الاصطناعي، فإن اختفاء الوظائف ليس أمرا حتميا. فالبعض منها سيزول بالفعل، لكن الغالبية ستخضع لتحولات تتطلب اكتساب مهارات جديدة وتبني التطورات التكنولوجية. ويجمع الخبراء على أن البقاء في سوق العمل في العصر الرقمي يتطلب التعلم المستمر وتطوير القدرات البشرية الفريدة التي يصعب استبدالها.

