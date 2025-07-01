https://sarabic.ae/20250701/اختراق-صيني-في-الذكاء-الاصطناعي-يمهد-لتحول-كبير-في-الكشف-المبكر-عن-مرض-مميت-1102255041.html

اختراق صيني في الذكاء الاصطناعي يمهد لتحول كبير في الكشف المبكر عن مرض مميت

اختراق صيني في الذكاء الاصطناعي يمهد لتحول كبير في الكشف المبكر عن مرض مميت

سبوتنيك عربي

طوّر باحثون صينيون في إنجاز طبي بارز، نظام ذكاء اصطناعي جديد قادر على الكشف عن سرطان المعدة في مراحله المبكرة عبر فحوصات التصوير المقطعي المحوسب التقليدية، ما... 01.07.2025, سبوتنيك عربي

2025-07-01T14:40+0000

2025-07-01T14:40+0000

2025-07-01T14:40+0000

مجتمع

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الصحة

أخبار الذكاء الاصطناعي

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وحقق النظام الذي يحمل اسم "جي آر أي بي أي" (GRAPE) تم تطويره بالشراكة بين مستشفى تشجيانغ للسرطان وأكاديمية "دي أي إم أو" التابعة لشركة "علي بابا"، دقة عالية تجاوزت أداء اختصاصيي الأشعة، إذ بلغت حساسيته 85.1% بعد تدريبه على نحو 100 ألف فحص من 20 مركزا طبيا.ووفق دراسة نُشرت في مجلة "Nature Medicine"، فقد تمكن النموذج من كشف السرطان قبل ظهوره السريري بشهور، ما يعزز فرص العلاج المبكر، وفقا لوكالة أنباء "شينخوا" الصينية.وتشير البيانات إلى أن سرطان المعدة لا يزال من أكثر أنواع السرطان فتكا، خاصة في آسيا، حيث تُسجّل الصين وحدها 360 ألف حالة إصابة و260 ألف وفاة سنويا، ويعزى انخفاض معدل البقاء على قيد الحياة إلى التشخيص المتأخر، بينما تصل احتمالات الشفاء في حال الكشف المبكر إلى أكثر من 90%.وقد أظهرت التجارب أن نحو 40% من الحالات التي اكتشفها نظام "جي آر أي بي أي" كانت لمصابين لا تظهر عليهم أعراض، كما استطاع النموذج اكتشاف إصابة بالسرطان قبل تشخيصها التقليدي بما بين شهرين و10 أشهر، ما يدل على فعاليته الكبيرة في الفحص الاستباقي.وتعكس هذه التطورات توجه الصين نحو ريادة الذكاء الاصطناعي في الرعاية الصحية، إذ تستخدم تقنيات مماثلة للكشف عن أمراض مثل ألزهايمر وسرطان عنق الرحم وهشاشة العظام، مع نتائج واعدة تبشر بتحسين فرص التشخيص والعلاج في مناطق العالم منخفضة الموارد.

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الصين, علوم, السرطان, الصحة, أخبار الذكاء الاصطناعي