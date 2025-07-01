https://sarabic.ae/20250701/اختراق-صيني-في-الذكاء-الاصطناعي-يمهد-لتحول-كبير-في-الكشف-المبكر-عن-مرض-مميت-1102255041.html
اختراق صيني في الذكاء الاصطناعي يمهد لتحول كبير في الكشف المبكر عن مرض مميت
اختراق صيني في الذكاء الاصطناعي يمهد لتحول كبير في الكشف المبكر عن مرض مميت
سبوتنيك عربي
طوّر باحثون صينيون في إنجاز طبي بارز، نظام ذكاء اصطناعي جديد قادر على الكشف عن سرطان المعدة في مراحله المبكرة عبر فحوصات التصوير المقطعي المحوسب التقليدية، ما... 01.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-01T14:40+0000
2025-07-01T14:40+0000
2025-07-01T14:40+0000
مجتمع
الصين
علوم
السرطان
الصحة
أخبار الذكاء الاصطناعي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/05/0b/1076909729_0:138:3071:1865_1920x0_80_0_0_248030e8a9a9b4efed1b411a8a84d629.jpg
وحقق النظام الذي يحمل اسم "جي آر أي بي أي" (GRAPE) تم تطويره بالشراكة بين مستشفى تشجيانغ للسرطان وأكاديمية "دي أي إم أو" التابعة لشركة "علي بابا"، دقة عالية تجاوزت أداء اختصاصيي الأشعة، إذ بلغت حساسيته 85.1% بعد تدريبه على نحو 100 ألف فحص من 20 مركزا طبيا.ووفق دراسة نُشرت في مجلة "Nature Medicine"، فقد تمكن النموذج من كشف السرطان قبل ظهوره السريري بشهور، ما يعزز فرص العلاج المبكر، وفقا لوكالة أنباء "شينخوا" الصينية.وتشير البيانات إلى أن سرطان المعدة لا يزال من أكثر أنواع السرطان فتكا، خاصة في آسيا، حيث تُسجّل الصين وحدها 360 ألف حالة إصابة و260 ألف وفاة سنويا، ويعزى انخفاض معدل البقاء على قيد الحياة إلى التشخيص المتأخر، بينما تصل احتمالات الشفاء في حال الكشف المبكر إلى أكثر من 90%.وقد أظهرت التجارب أن نحو 40% من الحالات التي اكتشفها نظام "جي آر أي بي أي" كانت لمصابين لا تظهر عليهم أعراض، كما استطاع النموذج اكتشاف إصابة بالسرطان قبل تشخيصها التقليدي بما بين شهرين و10 أشهر، ما يدل على فعاليته الكبيرة في الفحص الاستباقي.وتعكس هذه التطورات توجه الصين نحو ريادة الذكاء الاصطناعي في الرعاية الصحية، إذ تستخدم تقنيات مماثلة للكشف عن أمراض مثل ألزهايمر وسرطان عنق الرحم وهشاشة العظام، مع نتائج واعدة تبشر بتحسين فرص التشخيص والعلاج في مناطق العالم منخفضة الموارد.
https://sarabic.ae/20250624/دراسة-سم-قاتل-من-الماضي-يكشف-عن-علاج-واعد-للسرطان-1102015360.html
https://sarabic.ae/20250617/مفاجأة-علمية-أدوية-تحسن-المزاج-قد-تتحول-إلى-سلاح-فعال-ضد-السرطان-1101754130.html
الصين
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/05/0b/1076909729_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_080ce21ba961288876a1bf10f91ec8dc.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الصين, علوم, السرطان, الصحة, أخبار الذكاء الاصطناعي
الصين, علوم, السرطان, الصحة, أخبار الذكاء الاصطناعي
اختراق صيني في الذكاء الاصطناعي يمهد لتحول كبير في الكشف المبكر عن مرض مميت
طوّر باحثون صينيون في إنجاز طبي بارز، نظام ذكاء اصطناعي جديد قادر على الكشف عن سرطان المعدة في مراحله المبكرة عبر فحوصات التصوير المقطعي المحوسب التقليدية، ما قد يحدث نقلة نوعية في تشخيص المرض عالميا.
وحقق النظام الذي يحمل اسم "جي آر أي بي أي" (GRAPE) تم تطويره بالشراكة بين مستشفى تشجيانغ للسرطان وأكاديمية "دي أي إم أو" التابعة لشركة "علي بابا"، دقة عالية تجاوزت أداء اختصاصيي الأشعة، إذ بلغت حساسيته 85.1% بعد تدريبه على نحو 100 ألف فحص من 20 مركزا طبيا.
ووفق دراسة نُشرت في مجلة "Nature Medicine"، فقد تمكن النموذج من كشف السرطان قبل ظهوره السريري بشهور، ما يعزز فرص العلاج المبكر، وفقا لوكالة
أنباء "شينخوا" الصينية.
ويعتمد نموذج "جي آر أي بي أي" على تحليل فحوصات التصوير المقطعي المحوسب غير المحسنة بالتباين، والتي كانت تعتبر في السابق غير فعالة للكشف عن سرطان المعدة، لكنه استطاع تحويلها إلى أدوات تشخيص مبكرة دقيقة وفعالة.
وتشير البيانات إلى أن سرطان المعدة لا يزال من أكثر أنواع السرطان فتكا، خاصة في آسيا، حيث تُسجّل الصين وحدها 360 ألف حالة إصابة و260 ألف وفاة سنويا، ويعزى انخفاض معدل البقاء على قيد الحياة إلى التشخيص المتأخر، بينما تصل احتمالات الشفاء في حال الكشف المبكر إلى أكثر من 90%.
وقد أظهرت التجارب أن نحو 40% من الحالات التي اكتشفها نظام "جي آر أي بي أي" كانت لمصابين لا تظهر عليهم أعراض، كما استطاع النموذج اكتشاف إصابة بالسرطان قبل تشخيصها التقليدي بما بين شهرين و10 أشهر، ما يدل على فعاليته الكبيرة في الفحص الاستباقي.
كما يجري استخدام نظام "جي آر أي بي أي" في مستشفيات بمقاطعتي تشجيانغ وآنهوي الصينية، مع خطط لتوسيع انتشاره، ويأتي ذلك بعد نجاح نموذج "بي أي إن دي أي" الذي طورته أكاديمية "دي أي إم أو" أيضا للكشف المبكر عن سرطان البنكرياس.
وتعكس هذه التطورات توجه الصين نحو ريادة الذكاء الاصطناعي في الرعاية الصحية، إذ تستخدم تقنيات مماثلة للكشف عن أمراض مثل ألزهايمر وسرطان عنق الرحم وهشاشة العظام، مع نتائج واعدة تبشر بتحسين فرص التشخيص والعلاج في مناطق العالم منخفضة الموارد.