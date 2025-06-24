https://sarabic.ae/20250624/دراسة-سم-قاتل-من-الماضي-يكشف-عن-علاج-واعد-للسرطان-1102015360.html
دراسة: سم قاتل من الماضي يكشف عن علاج واعد للسرطان
دراسة: سم قاتل من الماضي يكشف عن علاج واعد للسرطان
سبوتنيك عربي
نجح علماء في تصنيع مركب يقتل الخلايا السرطانية مستخلص من فطر "أسبيرجيلوس فلافوس" السام، الذي يوجد تحديدا في أماكن مثل المقابر القديمة. 24.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-24T14:35+0000
2025-06-24T14:35+0000
2025-06-24T14:35+0000
مجتمع
الصحة
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وأشار العلماء إلى أن السموم التي يفرزها هذا الفطر أدت إلى وفاة عشرة علماء في سبعينيات القرن الماضي، عندما تعرضوا له أثناء فتح قبر الملك البولندي كازيمير الرابع.وأوضح العلماء أن النتيجة كانت اكتشاف مركب واعد يدعى "أسبيريجيميسين"، وهو من فئة الببتيدات المصنعة ريبوسوميا والمعدلة بعد الترجمة (RiPP)، مشيرين إلى أن إنتاج هذا المركب يتم بواسطة الريبوسومات الخلوية ثم يتم تعديله لاحقا لتعزيز خصائصه المضادة للسرطان.ولفت العلماء، وفقا لمقال نشرته جامعة "بنسلفانيا" الأمريكية على موقعها الرسمي، إلى أن الدراسات أظهرت أن الأسبيريجيميسين، حتى دون تعديل، كان فعالا في مكافحة خلايا سرطان الدم.وأشار العلماء إلى أن الخطوة التالية ستكون اختبار المركب على الحيوانات، مؤكدين أنه في حال نجاح هذه التجارب، سينتقلون إلى التجارب السريرية على البشر.علماء روس يكتشفون طريقة للحد من سيلان اللعاب لدى الأطفالدراسة جديدة توصي بـ"تنظيف الدماغ" لتجنب الخرف
https://sarabic.ae/20250618/علماء-روس-يبتكرون-طريقة-جديدة-لإغلاق-أنسجة-الرئة-1101778420.html
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الصحة
دراسة: سم قاتل من الماضي يكشف عن علاج واعد للسرطان
نجح علماء في تصنيع مركب يقتل الخلايا السرطانية مستخلص من فطر "أسبيرجيلوس فلافوس" السام، الذي يوجد تحديدا في أماكن مثل المقابر القديمة.
وأشار العلماء إلى أن السموم التي يفرزها هذا الفطر أدت إلى وفاة عشرة علماء في سبعينيات القرن الماضي، عندما تعرضوا له أثناء فتح قبر الملك البولندي كازيمير الرابع.
وقام العلماء بفصل فئة جديدة من الجزيئات من هذا الفطر السام، وعدلوا هذه المواد الكيميائية واختبروها ضد خلايا سرطان الدم.
وأوضح العلماء أن النتيجة كانت اكتشاف مركب واعد يدعى "أسبيريجيميسين"، وهو من فئة الببتيدات المصنعة ريبوسوميا والمعدلة بعد الترجمة (RiPP)، مشيرين إلى أن إنتاج هذا المركب يتم بواسطة الريبوسومات الخلوية ثم يتم تعديله لاحقا لتعزيز خصائصه المضادة للسرطان.
ولفت العلماء، وفقا لمقال نشرته جامعة "بنسلفانيا" الأمريكية على موقعها الرسمي، إلى أن الدراسات أظهرت أن الأسبيريجيميسين، حتى دون تعديل، كان فعالا في مكافحة خلايا سرطان الدم.
وأكد العلماء أنه وخلال التجارب، وجد الباحثون أن المركب الناتج يحتمل أن يعطل عملية انقسام الخلايا السرطانية، لكنه فعال فقط ضد أنواع معينة من السرطان، حيث لم يظهر تأثيرا على خلايا سرطان الكبد أو الثدي أو الرئة.
وأشار العلماء إلى أن الخطوة التالية ستكون اختبار المركب على الحيوانات، مؤكدين أنه في حال نجاح هذه التجارب، سينتقلون إلى التجارب السريرية على البشر.