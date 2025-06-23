https://sarabic.ae/20250623/علماء-روس-يكتشفون-طريقة-للحد-من-سيلان-اللعاب-لدى-الأطفال--1101878499.html

علماء روس يكتشفون طريقة للحد من سيلان اللعاب لدى الأطفال

علماء روس يكتشفون طريقة للحد من سيلان اللعاب لدى الأطفال

سبوتنيك عربي

اقترح علماء من جامعة "إس غي إم أو" الروسية، بالتعاون مع باحثين روس آخرين، نهجا جديدا، قد يؤدي إلى تحسين نوعية حياة الأطفال الذين يعانون من سيلان اللعاب المزمن،... 23.06.2025, سبوتنيك عربي

2025-06-23T06:00+0000

2025-06-23T06:00+0000

2025-06-24T07:47+0000

مجتمع

روسيا

علوم

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يعتبر إفراز اللعاب المزمن، حالة طبية خطيرة يمكن أن تؤدي إلى مضاعفات حرجة، وغالبا ما يصاحب هذه الحالة، أمراض عصبية وجينية عند الأطفال، مما يعقد رعاية الطفل وتنشئته الاجتماعية.كما قال علماء من جامعة ساراتوف الطبية الحكومية، وفقًا للدكتور "رازوموف"، فإن إفراز اللعاب ذو الأهمية السريرية يحدث في 0.6% من الأطفال، وبين المرضى المصابين بالشلل الدماغي، يصل هذا الرقم إلى 33 وحتى 58%.وبحسب المتخصصين الجامعيين، فإن البحث عن طرق آمنة لتصحيح هذه الحالة يظل مهمة ملحة للطب الحديث.ويعتبر العلاج بالبوتولينوم هو العلاج الأكثر فعالية وانتشارا في يومنا هذا، وهذا الإجراء يتم فيه حقن مستحضر البوتولينوم العصبي البروتيني من النوع أ، في العضلات.ونتيجة لذلك، تمكن الباحثون من تحديد الجرعات المثالية من الدواء لمجموعات مختلفة من الغدد اللعابية، وكذلك الفواصل الزمنية الموصى بها بين الجرعات.وقالت تاتيانا زاترافكينا، أخصائية الصدمات وجراحة العظام في المركز السريري لجامعة ساراتوف الطبية الحكومية: "إن علاج البوتولينوم يقلل من الحاجة إلى الاستخدام المستمر للمناشف والمناديل، ويقلل أيضا من خطر حدوث المضاعفات المرتبطة باستنشاق اللعاب".وغالبا ما يحتاج الأطفال المصابون بأشكال حادة من سيلان اللعاب إلى البقاء في المستشفى لفترة طويلة، بسبب المضاعفات مثل الالتهاب الرئوي وفشل الجهاز التنفسي.و خلال الدراسة، أجرى المتخصصون عمليات الحقن تحت سيطرة جهاز استشعار الموجات فوق الصوتية، مما زاد من دقتها وقلل من خطر إصابة الهياكل المحيطة، وخاصة الأوعية الكبيرة.وقد تم استخدام مقاييس متخصصة لتقييم النتائج، وفي هذه المرحلة، يواجه العلماء مهمة تحسين تقنيات الحقن بشكل أكبر، بالإضافة إلى ترويج طريقة العلاج هذه بين أخصائيي طب الأطفال.علماء روس يطورون طريقة سريعة وأقل تكلفة لاكتشاف سرطان الدم

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روسيا, علوم