https://sarabic.ae/20250623/علماء-روس-يكتشفون-طريقة-للحد-من-سيلان-اللعاب-لدى-الأطفال--1101878499.html
علماء روس يكتشفون طريقة للحد من سيلان اللعاب لدى الأطفال
علماء روس يكتشفون طريقة للحد من سيلان اللعاب لدى الأطفال
سبوتنيك عربي
اقترح علماء من جامعة "إس غي إم أو" الروسية، بالتعاون مع باحثين روس آخرين، نهجا جديدا، قد يؤدي إلى تحسين نوعية حياة الأطفال الذين يعانون من سيلان اللعاب المزمن،... 23.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-23T06:00+0000
2025-06-23T06:00+0000
2025-06-24T07:47+0000
مجتمع
روسيا
علوم
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يعتبر إفراز اللعاب المزمن، حالة طبية خطيرة يمكن أن تؤدي إلى مضاعفات حرجة، وغالبا ما يصاحب هذه الحالة، أمراض عصبية وجينية عند الأطفال، مما يعقد رعاية الطفل وتنشئته الاجتماعية.كما قال علماء من جامعة ساراتوف الطبية الحكومية، وفقًا للدكتور "رازوموف"، فإن إفراز اللعاب ذو الأهمية السريرية يحدث في 0.6% من الأطفال، وبين المرضى المصابين بالشلل الدماغي، يصل هذا الرقم إلى 33 وحتى 58%.وبحسب المتخصصين الجامعيين، فإن البحث عن طرق آمنة لتصحيح هذه الحالة يظل مهمة ملحة للطب الحديث.ويعتبر العلاج بالبوتولينوم هو العلاج الأكثر فعالية وانتشارا في يومنا هذا، وهذا الإجراء يتم فيه حقن مستحضر البوتولينوم العصبي البروتيني من النوع أ، في العضلات.ونتيجة لذلك، تمكن الباحثون من تحديد الجرعات المثالية من الدواء لمجموعات مختلفة من الغدد اللعابية، وكذلك الفواصل الزمنية الموصى بها بين الجرعات.وقالت تاتيانا زاترافكينا، أخصائية الصدمات وجراحة العظام في المركز السريري لجامعة ساراتوف الطبية الحكومية: "إن علاج البوتولينوم يقلل من الحاجة إلى الاستخدام المستمر للمناشف والمناديل، ويقلل أيضا من خطر حدوث المضاعفات المرتبطة باستنشاق اللعاب".وغالبا ما يحتاج الأطفال المصابون بأشكال حادة من سيلان اللعاب إلى البقاء في المستشفى لفترة طويلة، بسبب المضاعفات مثل الالتهاب الرئوي وفشل الجهاز التنفسي.و خلال الدراسة، أجرى المتخصصون عمليات الحقن تحت سيطرة جهاز استشعار الموجات فوق الصوتية، مما زاد من دقتها وقلل من خطر إصابة الهياكل المحيطة، وخاصة الأوعية الكبيرة.وقد تم استخدام مقاييس متخصصة لتقييم النتائج، وفي هذه المرحلة، يواجه العلماء مهمة تحسين تقنيات الحقن بشكل أكبر، بالإضافة إلى ترويج طريقة العلاج هذه بين أخصائيي طب الأطفال.علماء روس يطورون طريقة سريعة وأقل تكلفة لاكتشاف سرطان الدم
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روسيا, علوم
علماء روس يكتشفون طريقة للحد من سيلان اللعاب لدى الأطفال
06:00 GMT 23.06.2025 (تم التحديث: 07:47 GMT 24.06.2025)
اقترح علماء من جامعة "إس غي إم أو" الروسية، بالتعاون مع باحثين روس آخرين، نهجا جديدا، قد يؤدي إلى تحسين نوعية حياة الأطفال الذين يعانون من سيلان اللعاب المزمن، وتقليل خطر حدوث مضاعفات في الجهاز التنفسي.
يعتبر إفراز اللعاب المزمن، حالة طبية خطيرة يمكن أن تؤدي إلى مضاعفات حرجة، وغالبا ما يصاحب هذه الحالة، أمراض عصبية وجينية عند الأطفال، مما يعقد رعاية الطفل وتنشئته الاجتماعية.
كما قال علماء من جامعة ساراتوف الطبية الحكومية، وفقًا للدكتور "رازوموف"، فإن إفراز اللعاب ذو الأهمية السريرية يحدث في 0.6% من الأطفال، وبين المرضى المصابين بالشلل الدماغي، يصل هذا الرقم إلى 33 وحتى 58%.
وعند الأطفال الذين يعانون من إعاقات حركية شديدة، والذين يضطرون لقضاء وقت طويل مستلقين، فإن إفراز اللعاب المفرط يزيد من خطر الإصابة بضيق التنفس والالتهاب الرئوي والقيء لفترات طويلة.
وبحسب المتخصصين الجامعيين، فإن البحث عن طرق آمنة لتصحيح هذه الحالة يظل مهمة ملحة للطب الحديث.
ويعتبر العلاج بالبوتولينوم هو العلاج الأكثر فعالية وانتشارا في يومنا هذا، وهذا الإجراء يتم فيه حقن مستحضر البوتولينوم العصبي البروتيني من النوع أ، في العضلات.
وأجرى علماء من جامعة "إس غي إم أو"، كجزء من مجموعة بحثية، دراسة تم نشر نتائجها
، في مجلة علم الأعصاب والطب النفسي كورساكوفا، قاموا فيها بتقييم فعالية وأمان حقن مستحضر أبوبوتولينومتوكسين أ، لتصحيح إفراز اللعاب.
ونتيجة لذلك، تمكن الباحثون من تحديد الجرعات المثالية من الدواء لمجموعات مختلفة من الغدد اللعابية، وكذلك الفواصل الزمنية الموصى بها بين الجرعات.
وقالت تاتيانا زاترافكينا، أخصائية الصدمات وجراحة العظام في المركز السريري لجامعة ساراتوف الطبية الحكومية: "إن علاج البوتولينوم يقلل من الحاجة إلى الاستخدام المستمر للمناشف والمناديل، ويقلل أيضا من خطر حدوث المضاعفات المرتبطة باستنشاق اللعاب".
وتكمن الأهمية العملية لهذا العمل ليس فقط في تحسين نوعية حياة المرضى، بل وأيضاً في تخفيف العبء على المؤسسات الطبية.
وغالبا ما يحتاج الأطفال المصابون بأشكال حادة من سيلان اللعاب إلى البقاء في المستشفى لفترة طويلة، بسبب المضاعفات مثل الالتهاب الرئوي وفشل الجهاز التنفسي.
وقد يساعد العلاج الجديد على تقليل عدد هذه الحالات، ففي السابق، أجريت دراسات حول استخدام العلاج بالبوتولينوم، لكن علماء جامعة إس غس إم أو، كجزء من مجموعة بحثية، كانوا أول من أجرى تحليلا واسع النطاق لفعالية حقن أبوبوتولينومتوكسين أ، في الأطفال الذين يعانون من سيلان اللعاب.
و خلال الدراسة، أجرى المتخصصون عمليات الحقن تحت سيطرة جهاز استشعار الموجات فوق الصوتية، مما زاد من دقتها وقلل من خطر إصابة الهياكل المحيطة، وخاصة الأوعية الكبيرة.
وقد تم استخدام مقاييس متخصصة لتقييم النتائج، وفي هذه المرحلة، يواجه العلماء مهمة تحسين تقنيات الحقن بشكل أكبر، بالإضافة إلى ترويج طريقة العلاج هذه بين أخصائيي طب الأطفال.