https://sarabic.ae/20250610/علماء-روس-يطورون-طريقة-سريعة-وأقل-تكلفة-لاكتشاف-سرطان-الدم-1101510502.html

علماء روس يطورون طريقة سريعة وأقل تكلفة لاكتشاف سرطان الدم

علماء روس يطورون طريقة سريعة وأقل تكلفة لاكتشاف سرطان الدم

سبوتنيك عربي

طوّر علماء من جامعة سامارا في روسيا، طريقة جديدة للكشف عن الورم النقوي المتعدد، وهو مرض سرطاني يصيب الدم. وعلى عكس الطرق الحالية لتشخيص هذا المرض في الممارسة... 10.06.2025, سبوتنيك عربي

2025-06-10T08:31+0000

2025-06-10T08:31+0000

2025-06-10T08:31+0000

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الورم النقوي المتعدد هو مرض ورمي يصيب خلايا بلازما الدم، ويشخّص سنويًا لدى 7 مرضى من كل 100 ألف مريض، وفقًا للجمعية الأمريكية للسرطان. وفي الوقت الحالي، يتم تشخيص الورم النقوي باستخدام طرق باهظة الثمن، حيث تؤخذ العينات بشكل جراحي، وفقًا لعلماء من جامعة سامارا.ابتكر العلماء طريقة أسهل وأسرع للكشف عن الورم النقوي المتعدد. تعتمد هذه التقنية على مزيج من تقنية تشتت رامان العملاقة والذكاء الاصطناعي، وفقًا لما ذكرته لودميلا براتشينكو، الأستاذة المشاركة في قسم الليزر والأنظمة التقنية الحيوية في جامعة سامارا.وأوضحت براتشينكو أن إجراء اختبار تشخيصي يتطلب استخدام ليزر وركيزة من جسيمات الفضة النانوية، توضع عليها قطرة من مصل الدم.وتابعت: "تخيل أن لديك "مجهرًا فائقًا" خاصًا يسمح لك برؤية "البصمة الكيميائية" للدم. تعزز جسيمات الفضة النانوية هذه "البصمة الكيميائية" بشكل كبير، مما يسمح لك باكتشاف التغيرات في تكوين الدم المميزة للورم النقوي المتعدد، حتى بكميات صغيرة. يظهر تحليل هذه الإشارات باستخدام الذكاء الاصطناعي ما إذا كان الشخص مصابًا بمرض خطير".وأظهرت الدراسة أن الطريقة التي طورها العلماء تسمح بتحديد الورم النقوي المتعدد بدقة تزيد عن 96%، مما سيقلل من الوفيات الناجمة عنه.ويخطط العلماء لتوسيع الدراسة من خلال تضمين المزيد من العينات ومجموعات مختلفة من المرضى لزيادة استدامة الطريقة وتنوعها. وخلص العلماء إلى أن هناك أيضًا مهمة لأتمتة عملية التحليل، وإنشاء أجهزة مدمجة للتشخيص السريع في العيادة.سرطان الكلى... أسبابه وأعراضه تعرف عليها؟علماء روس يتوصلون لاكتشاف يؤثر على مرض السرطان

https://sarabic.ae/20250228/علماء-روس-يكتشفون-سرا-جديدا-فحص-بسيط-يكشف-السرطان-قبل-تفشيه-1098250523.html

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