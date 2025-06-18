https://sarabic.ae/20250618/علماء-روس-يبتكرون-طريقة-جديدة-لإغلاق-أنسجة-الرئة-1101778420.html
علماء روس يبتكرون طريقة جديدة لإغلاق أنسجة الرئة
علماء روس يبتكرون طريقة جديدة لإغلاق أنسجة الرئة
سبوتنيك عربي
تمكن علماء روس من جامعة سيتشينوف، من ابتكار غشاء مصنوع من الكولاجين مصمم خصيصًا لإغلاق أنسجة الرئة. 18.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-18T09:22+0000
2025-06-18T09:22+0000
2025-06-18T09:22+0000
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وفقا للدراسة التي نشرتها مجلة "scientificrussia" العلمية، يعد تسرب الهواء من الرئتين لفترات طويلة من أكثر المضاعفات شيوعًا وخطورة بعد جراحة الصدر. ويستخدم الغراء البيولوجي، المعروف باسم "مانع التسرب"، لحل هذه المشكلة.وفي الواقع، يغلّف هذا الغراء عيوب أنسجة الرئة. إلا أن مواد الغراء الحالية لها عيب كبير، وهو قصر عمرها الافتراضي.وتظهر النتائج الأولية للتجارب أن هذه الطريقة المدمجة القائمة على استخدام صفيحة الكولاجين تحسّن بشكل كبير من إغلاق الرئة وتقلل من خطر تسرب الهواء بعد الجراحة. وقد دخل المشروع الآن المرحلة النهائية من التجارب على حيوانات المختبر.ويؤكد يفغيني تارابرين، رئيس قسم جراحة المستشفيات في جامعة سيتشينوف: "بفضل الاستخدام المشترك للمادة المانعة للتسرب وصفيحة الكولاجين، سنتمكن من توفير خيار علاجي جديد وأكثر موثوقية لمرضى تسرب الهواء من الرئتين. بعد الانتهاء من الدراسات ما قبل السريرية، سيتم إدخال هذه الطريقة في الممارسة السريرية في جامعة سيتشينوف".ووفقا للدراسة التي نشرتها مجلة "scientificrussia" العلمية، يظهر هذا الحل المبتكر الإمكانات البحثية لجامعة سيتشينوف في مجال التكنولوجيا الحيوية والمواد النانوية، كما سيمكن المرضى الذين خضعوا لجراحة الرئة من الاستفادة من تقنيات طبية فريدة لا مثيل لها في العالم.علماء روس يطورون طريقة لتشخيص التليف الكيسي من هواء الزفيردراسة تكشف سرا خطيرا: السجائر الإلكترونية تخفي ما هو أخطر من النيكوتين
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https://sarabic.ae/20240820/علماء-روس-يطورون-علاجا-فعالا-لسرطان-الرئة-1091929968.html
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علوم, الصحة, روسيا, علماء, علماء روس, رئة المدخنين
علوم, الصحة, روسيا, علماء, علماء روس, رئة المدخنين
علماء روس يبتكرون طريقة جديدة لإغلاق أنسجة الرئة
تمكن علماء روس من جامعة سيتشينوف، من ابتكار غشاء مصنوع من الكولاجين مصمم خصيصًا لإغلاق أنسجة الرئة.
وفقا للدراسة التي نشرتها مجلة "scientificrussia" العلمية،
يعد تسرب الهواء من الرئتين لفترات طويلة من أكثر المضاعفات شيوعًا وخطورة بعد جراحة الصدر. ويستخدم الغراء البيولوجي، المعروف باسم "مانع التسرب"، لحل هذه المشكلة.
وفي الواقع، يغلّف هذا الغراء عيوب أنسجة الرئة. إلا أن مواد الغراء الحالية لها عيب كبير، وهو قصر عمرها الافتراضي.
لحل هذه المشكلة، اقترح فريق من الباحثين في جامعة سيتشينوف طريقة علاج مبتكرة تجمع بين استخدام الغراء البيولوجي وصفيحة الكولاجين. وقد تم تأكيد فعاليتها وسلامتها بنجاح على حيوانات المختبر.
وتظهر النتائج الأولية للتجارب أن هذه الطريقة المدمجة القائمة على استخدام صفيحة الكولاجين تحسّن بشكل كبير من إغلاق الرئة
وتقلل من خطر تسرب الهواء بعد الجراحة. وقد دخل المشروع الآن المرحلة النهائية من التجارب على حيوانات المختبر.
يقول بيتر تيماشيف، المدير العلمي للمختبر الطبي والتكنولوجي بجامعة سيتشينوف: "هدفنا هو تطوير تقنية أكثر أمانًا وفعالية لإغلاق أنسجة الرئة لتحسين جودة حياة المرضى في فترة ما بعد الجراحة". حاليًا، تسير التجارب على الحيوانات في المجمع العلمي والتكنولوجي للطب الحيوي على نحو جيد، ونحن واثقون من آفاق التطبيق السريري لهذه التقنية".
ويؤكد يفغيني تارابرين، رئيس قسم جراحة المستشفيات في جامعة سيتشينوف: "بفضل الاستخدام المشترك للمادة المانعة للتسرب وصفيحة الكولاجين، سنتمكن من توفير خيار علاجي جديد وأكثر موثوقية لمرضى تسرب الهواء من الرئتين.
بعد الانتهاء من الدراسات ما قبل السريرية، سيتم إدخال هذه الطريقة في الممارسة السريرية في جامعة سيتشينوف".
ووفقا للدراسة التي نشرتها مجلة "scientificrussia" العلمية،
يظهر هذا الحل المبتكر الإمكانات البحثية لجامعة سيتشينوف في مجال التكنولوجيا الحيوية والمواد النانوية، كما سيمكن المرضى الذين خضعوا لجراحة الرئة من الاستفادة من تقنيات طبية فريدة لا مثيل لها في العالم.