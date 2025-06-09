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الدفاع الروسية تعلن عودة أول مجموعة عسكريين روس من الأراضي التي يسيطر عليها نظام كييف
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https://sarabic.ae/20250609/دراسة-تكشف-سرا-خطيرا-السجائر-الإلكترونية-تخفي-ما-هو-أخطر-من-النيكوتين-1101477021.html
دراسة تكشف سرا خطيرا: السجائر الإلكترونية تخفي ما هو أخطر من النيكوتين
دراسة تكشف سرا خطيرا: السجائر الإلكترونية تخفي ما هو أخطر من النيكوتين
سبوتنيك عربي
كشفت دراسة جديدة أن خلف مذاق السجائر الإلكترونية ذات النهكات، مادة شديدة القوة أكثر حلاوة من السكر بـ13 ألف مرة، وتستخدم على نطاق واسع دون معرفة عامة... 09.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-09T09:22+0000
2025-06-09T09:22+0000
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وأشارت الدراسة إلى احتواء معظم السجائر الإلكترونية المنكهة على مادة "النيوتام"، التي تعد أكثر حلاوة من السكر بنحو 13 ألف مرة، وأكثر من "الأسبارتام" بـ65 مرة.وأجري البحث من قبل باحثين في جامعتي ييل وديوك، وكشفت عن وجود "النيوتام" في 57 من أصل 73 منتجا شائعا للتدخين الإلكتروني، وفقا لموقع "STAT".وأوضح الباحثون أن الشركات تستخدم هذه المادة بسبب ثباتها الحراري، إلا أن تأثيرها عند التبخير في السجائر الإلكترونية ما يزال غير مفهوم تماما، ويحتاج إلى إجراء المزيد من البحث.ورغم اعتماد "النيوتام" من قبل هيئة الغذاء والدواء الأمريكية للاستخدام الغذائي، فقد أكد الباحث الرئيسي للدراسة، البروفيسور هانو إريثروبل، أن استنشاق المواد يختلف تماما عن تناولها، مشيرا إلى أن هناك مركبات آمنة عند الأكل لكنها قد تكون خطيرة عند استنشاقها.كما أشار الباحثون إلى دراسة سابقة نشرت في مجلة "فرونتيرز" الطبية، خلصت إلى أن "النيوتام" عند تناوله في أطعمة مثل الكعك والمشروبات الغازية والعلكة قد يؤثر سلباً على صحة الأمعاء.ويأتي هذا التحذير في ظل تزايد إقبال المراهقين والشباب على السجائر الإلكترونية بفضل تنوع نكهاتها، رغم تقارير سابقة ربطت استخدامها بأمراض تنفسية خطيرة، أبرزها "رئة الفشار"، وهو مرض نادر يؤدي إلى انسداد دائم في الشعب الهوائية ولا علاج له حتى الآن.
https://sarabic.ae/20250224/أول-دراسة-تكشف-عن-آثار-جانبية-قاتلة-للسجائر-الإلكترونية-1098106942.html
https://sarabic.ae/20241122/تفاصيل-صادمة-معلومات-غير-متوقعة-عما-تفعله-السجائر-بالمدخن-1095102727.html
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علوم, الصحة, الأخبار
علوم, الصحة, الأخبار

دراسة تكشف سرا خطيرا: السجائر الإلكترونية تخفي ما هو أخطر من النيكوتين

09:22 GMT 09.06.2025
© Depositphotos.com / REDPIXELامرأة تدخن سيجارة إلكترونبة
امرأة تدخن سيجارة إلكترونبة - سبوتنيك عربي, 1920, 09.06.2025
امرأة تدخن سيجارة إلكترونبة
© Depositphotos.com / REDPIXEL
تابعنا عبر
كشفت دراسة جديدة أن خلف مذاق السجائر الإلكترونية ذات النهكات، مادة شديدة القوة أكثر حلاوة من السكر بـ13 ألف مرة، وتستخدم على نطاق واسع دون معرفة عامة بتأثيراتها عند الاستنشاق.
وأشارت الدراسة إلى احتواء معظم السجائر الإلكترونية المنكهة على مادة "النيوتام"، التي تعد أكثر حلاوة من السكر بنحو 13 ألف مرة، وأكثر من "الأسبارتام" بـ65 مرة.
وأجري البحث من قبل باحثين في جامعتي ييل وديوك، وكشفت عن وجود "النيوتام" في 57 من أصل 73 منتجا شائعا للتدخين الإلكتروني، وفقا لموقع "STAT".
سيجارة إلكترونية - سبوتنيك عربي, 1920, 24.02.2025
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أول دراسة تكشف عن "آثار جانبية قاتلة" للسجائر الإلكترونية
24 فبراير, 07:36 GMT
وأوضح الباحثون أن الشركات تستخدم هذه المادة بسبب ثباتها الحراري، إلا أن تأثيرها عند التبخير في السجائر الإلكترونية ما يزال غير مفهوم تماما، ويحتاج إلى إجراء المزيد من البحث.
ورغم اعتماد "النيوتام" من قبل هيئة الغذاء والدواء الأمريكية للاستخدام الغذائي، فقد أكد الباحث الرئيسي للدراسة، البروفيسور هانو إريثروبل، أن استنشاق المواد يختلف تماما عن تناولها، مشيرا إلى أن هناك مركبات آمنة عند الأكل لكنها قد تكون خطيرة عند استنشاقها.
التدخين - سبوتنيك عربي, 1920, 22.11.2024
مجتمع
تفاصيل صادمة.. معلومات غير متوقعة عما تفعله السجائر بالمدخن
22 نوفمبر 2024, 17:31 GMT
كما أشار الباحثون إلى دراسة سابقة نشرت في مجلة "فرونتيرز" الطبية، خلصت إلى أن "النيوتام" عند تناوله في أطعمة مثل الكعك والمشروبات الغازية والعلكة قد يؤثر سلباً على صحة الأمعاء.
ويأتي هذا التحذير في ظل تزايد إقبال المراهقين والشباب على السجائر الإلكترونية بفضل تنوع نكهاتها، رغم تقارير سابقة ربطت استخدامها بأمراض تنفسية خطيرة، أبرزها "رئة الفشار"، وهو مرض نادر يؤدي إلى انسداد دائم في الشعب الهوائية ولا علاج له حتى الآن.
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