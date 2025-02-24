https://sarabic.ae/20250224/أول-دراسة-تكشف-عن-آثار-جانبية-قاتلة-للسجائر-الإلكترونية-1098106942.html

أول دراسة تكشف عن "آثار جانبية قاتلة" للسجائر الإلكترونية

أول دراسة تكشف عن "آثار جانبية قاتلة" للسجائر الإلكترونية

سبوتنيك عربي

كشفت دراسة هي الأولى من نوعها، عن آثار جانبية مميتة للتدخين الإلكتروني، مؤكدة أنها قد تكون أكثر خطورة على الجسم من سجائر التبغ التقليدية. 24.02.2025, سبوتنيك عربي

2025-02-24T07:36+0000

2025-02-24T07:36+0000

2025-02-24T07:36+0000

مجتمع

الصحة

علوم

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وتوصلت الدراسة الصادرة عن جامعة مانشستر متروبوليتان، والتي انطلقت منذ عام 2023 وتنتهي في مارس/ آذار 2025، أن التدخين الإلكتروني قد يكون أكثر خطورة على الصحة من التدخين التقليدي، إذ يزيد من خطر الإصابة بالخرف وأمراض القلب وفشل أعضاء الجسم.وخلص الدكتور ماكسيم بويدن، الذي قاد أول دراسة خاضعة للرقابة في العالم حول التأثيرات طويلة المدى للتدخين الإلكتروني، أن "التهديد الصحي لمدخني السجائر الإلكترونية أسوأ من التدخين التقليدي"، وفقا لوسائل إعلام غربية.وقال بويدن، موضحا: "يميل المدخنون إلى الخروج والتدخين، وبمجرد الانتهاء من سيجارتهم، يتعين عليهم إشعال سيجارة أخرى للمواصلة، ولكن مع السجائر الإلكترونية، تستمر فقط في التدخين، ويصبح من الصعب معرفة عدد النفخات التي حصلت عليها، فضلا عن أنه من الأسهل بكثير التدخين الإلكتروني باستمرار، لأنه يمكنك القيام بذلك في الأماكن التي قد يكون التدخين فيها أقل قبولا".وأظهرت الدراسة أن المشاركين بها خضعوا لاختبارات إجهاد منتظمة لقياس مرونة الأوعية الدموية وسرعة تدفق الدم إلى أدمغتهم، ولمدة 12 ساعة قبل إجرائهم الاختبار، استهلكوا الماء فقط ولم يستخدموا السجائر الإلكترونية أو يمارسوا الرياضة.وأظهر المدخنون والمستخدمون للسجائر الإلكترونية علامات تلف جدران الشرايين التي لم تعد قادرة على التمدد، وهي علامة شبه مؤكدة على مشاكل القلب والأوعية الدموية الخطيرة في المستقبل، بينما أثبتت اختبارات أخرى أن تدفق الدم لدى المدخنين والمستخدمين للسجائر الإلكترونية ضعيف، ما يعرضهم لخطر الإصابة بخلل في الإدراك، بما في ذلك الخرف.وأشار ماكسيم بويدن إلى أن السجائر الإلكترونية قد تكون مفيدة للإقلاع عن التدخين لفترة قصيرة، لكنها تشكل نفس المخاطر الصحية إذا استُخدمت على المدى الطويل.

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