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https://sarabic.ae/20250319/علماء-روس-يطورون-طريقة-لتشخيص-التليف-الكيسي-من-هواء-الزفير----1098762509.html
علماء روس يطورون طريقة لتشخيص التليف الكيسي من هواء الزفير
علماء روس يطورون طريقة لتشخيص التليف الكيسي من هواء الزفير
سبوتنيك عربي
كشفت دراسة جديدة قام بها مجموعة من العلماء الروس من معهد أمراض القلب بجامعة سيتشينوف الطبية في روسيا، عن طريقة لتحديد مدى شدة التليف الكيسي وأمراض الرئة الأخرى... 19.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-19T07:32+0000
2025-03-19T07:32+0000
مجتمع
علوم
الصحة
مرض التليف الكيسي
التليف الكيسي
الهواء
تنفس
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التليف الكيسي هو مرض وراثي يصيب الغدد الصماء، وكذلك الأعضاء والأجهزة الحيوية: الجهاز التنفسي، والجهاز الهضمي، والبنكرياس، والكبد، وغيرها.وقد تمكن العلماء من تحديد المركبات العضوية المتطايرة المميزة المرتبطة بالتليف الكيسي، وتطوير خوارزميات التعلم الآلي التي يمكنها تحديد شدة المرض. ويمكن استخدام هذا النهج في المستقبل لتشخيص العديد من الأمراض الأخرى.وأضاف سيلانتيف أنه قد يصبح مطياف كتلة البروتون لهواء الزفير أداة تشخيصية ووسيلة لمراقبة فعالية العلاج في أمراض الرئة المزمنة.وأشارت الدراسة إلى أن العلماء يدرسون بالإضافة إلى التليف الكيسي أمراض الجهاز التنفسي المزمنة الأخرى مثل داء الأورام اللمفاوية، والانسداد الرئوي المزمن، والربو القصبي. كما تجري دراسات في مجال الأورام وأمراض القلب. ويمكن أن تصبح الغدد الصماء، وأمراض الجهاز الهضمي، وأمراض الروماتيزم مجالات واعدة لتطبيق الطريقة، حيث يمكن أيضا أن تنعكس التغيرات في التمثيل الغذائي في تكوين هواء الزفير.زفيرك يحذرك من مرض خطير دراسة تشرح لماذا ينمو شعر وأظافر بعض الناس بشكل أسرع
https://sarabic.ae/20250304/باحثون-روس-يبتكرون-طريقة-لمراقبة-صحة-الرئتين-عن-طريق-الزفير-1098367968.html
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علوم, الصحة, مرض التليف الكيسي, التليف الكيسي, الهواء, تنفس
علوم, الصحة, مرض التليف الكيسي, التليف الكيسي, الهواء, تنفس

علماء روس يطورون طريقة لتشخيص التليف الكيسي من هواء الزفير

07:32 GMT 19.03.2025
© Sputnik . Igor Zaremboالرئتين
الرئتين - سبوتنيك عربي, 1920, 19.03.2025
© Sputnik . Igor Zarembo
تابعنا عبر
كشفت دراسة جديدة قام بها مجموعة من العلماء الروس من معهد أمراض القلب بجامعة سيتشينوف الطبية في روسيا، عن طريقة لتحديد مدى شدة التليف الكيسي وأمراض الرئة الأخرى باستخدام هواء الزفير.
التليف الكيسي هو مرض وراثي يصيب الغدد الصماء، وكذلك الأعضاء والأجهزة الحيوية: الجهاز التنفسي، والجهاز الهضمي، والبنكرياس، والكبد، وغيرها.
وقد تمكن العلماء من تحديد المركبات العضوية المتطايرة المميزة المرتبطة بالتليف الكيسي، وتطوير خوارزميات التعلم الآلي التي يمكنها تحديد شدة المرض. ويمكن استخدام هذا النهج في المستقبل لتشخيص العديد من الأمراض الأخرى.

يقول أرتيمي سيلانتيف، الباحث في معهد أمراض القلب: "يمكن أن يصبح تحليل مطياف الكتلة في الوقت الفعلي لهواء الزفير أداة فعالة للتشخيص المبكر لأمراض الرئة ومراقبة تطورها. وإن النماذج والخوارزميات التي ابتكرت في إطار المشروع ستساعد الأطباء ليس في تحديد الأمراض فقط، بل وفي تقييم شدتها أيضا".

جامعة موسكو الحكومية - سبوتنيك عربي, 1920, 04.03.2025
مجتمع
باحثون روس يبتكرون طريقة لمراقبة صحة الرئتين عن طريق الزفير
4 مارس, 07:09 GMT
وأضاف سيلانتيف أنه قد يصبح مطياف كتلة البروتون لهواء الزفير أداة تشخيصية ووسيلة لمراقبة فعالية العلاج في أمراض الرئة المزمنة.
وأشارت الدراسة إلى أن العلماء يدرسون بالإضافة إلى التليف الكيسي أمراض الجهاز التنفسي المزمنة الأخرى مثل داء الأورام اللمفاوية، والانسداد الرئوي المزمن، والربو القصبي. كما تجري دراسات في مجال الأورام وأمراض القلب. ويمكن أن تصبح الغدد الصماء، وأمراض الجهاز الهضمي، وأمراض الروماتيزم مجالات واعدة لتطبيق الطريقة، حيث يمكن أيضا أن تنعكس التغيرات في التمثيل الغذائي في تكوين هواء الزفير.
زفيرك يحذرك من مرض خطير
دراسة تشرح لماذا ينمو شعر وأظافر بعض الناس بشكل أسرع
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