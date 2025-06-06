https://sarabic.ae/20250606/دراسة-تكشف-سر-انتشار-سرطان-الرئة-لدى-غير-المدخنين-1101397302.html

دراسة تكشف سر انتشار سرطان الرئة لدى غير المدخنين

دراسة تكشف سر انتشار سرطان الرئة لدى غير المدخنين

سبوتنيك عربي

في اعتقاد سائد منذ عقود، ترتبط الإصابة بسرطان الرئة بالتدخين، لكن زيادة نسبة الإصابة بهذا المرض لدى غير المدخنين، دفع عدد من العلماء لتصنيفه كمرض مستقل يختلف... 06.06.2025, سبوتنيك عربي

2025-06-06T15:40+0000

2025-06-06T15:40+0000

2025-06-06T15:40+0000

السرطان

التدخين...السجائر والسجائر الإلكترونية والنرجيلة

العلاج الكيميائي للسرطان

الغدد الصماء

الغدد الليمفاوية

الصحة

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يرى اختصاصي الأورام في جامعة زيورخ السويسرية، أندرياس فيك، أن "سرطان الرئة قد يظهر كمرض منفصل، وإذا تم تشخيصه لدى أشخاص تتراوح أعمارهم بين 30 و35 سنة، فغالبا ما يكونون من غير المدخنين".وأشار تقرير لوسائل إعلام إلى أن "نسبة الإصابة بسرطان الرئة تزداد كل عام، وهو أكثر شيوعا بين النساء، خاصة من أصول آسيوية"، لافتا إلى "تأثير الهرمونات الأنثوية على ظهور هذا النوع من السرطان".وكانت قدرت الوكالة الدولية لأبحاث السرطان، في عام 2022، أن 194,000 حالة سرطان رئة من نوع الغدة الرئوي حول العالم تعود إلى تلوث الهواء معظمها في شرق آسيا، خاصة في الصين، بينما تم تشخيص 1100 شخص بسرطان الغدة الرئوي في المملكة المتحدة بسبب تلوث الهواء.من الملاحظ أن السنوات الأخيرة شهدت تحسنا كبيرا في تشخيص هذا المرض، حيث ارتفع متوسط البقاء على قيد الحياة لدى المرضى الخاضعين للعلاج إلى أكثر من عشرة أعوام، بعدما كان لا يتجاوز سابقا عاما واحدا.

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سبوتنيك عربي

السرطان, التدخين...السجائر والسجائر الإلكترونية والنرجيلة, العلاج الكيميائي للسرطان, الغدد الصماء, الغدد الليمفاوية, الصحة