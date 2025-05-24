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https://sarabic.ae/20250524/دراسة-حديثة-فطريات-قاتلة-تأكل-لحمك-من-الداخل-وتنتشر-سريعا-1100936138.html
دراسة حديثة: فطريات قاتلة تأكل لحمك من الداخل وتنتشر سريعا
دراسة حديثة: فطريات قاتلة تأكل لحمك من الداخل وتنتشر سريعا
سبوتنيك عربي
كشفت دراسة حديثة أن الفطريات المسببة للأمراض، التي تُودي بحياة ملايين الأشخاص سنويا، قد تنتشر بشكل واسع إلى مناطق جديدة حول العالم نتيجة ارتفاع درجات الحرارة. 24.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-24T17:11+0000
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ونشرت صحيفة غربية، اليوم السبت، نتائج دراسة نشرتها جامعة مانشستر البريطانية، تبين من خلالها أن الفطريات تعد من الكائنات الحية الشائعة، إذ تنتشر في كل مكان تقريبا، بداية من التربة والماء وانتهاء بالسماد العضوي.وأكدت الدراسة الحديثة أنه رغم دورها البيئي المهم، فإن الفطريات تُشكل تهديدا خطيرا على الصحة العامة، حيث تُسجل التقديرات أن العدوى الفطرية تقتل نحو 2.5 مليون شخص سنويا.واستخدم فريق من الباحثين في جامعة مانشستر البريطانية نماذج حاسوبية وتوقعات مناخية بهدف رسم خريطة لانتشار مستقبلي محتمل لفطريات "أسبرغيلوس"، وهي مجموعة شائعة من الفطريات موجودة في جميع أنحاء العالم، وقد تُسبب مرضا خطيرا يُعرف باسم "داء الرشاشيات"، ويؤثر بشكل رئيسي على الرئتين.وأوضحت الدراسة الحديثة أن بعض أنواع فطر "أسبرغيلوس" ستوسع نطاق انتشارها بشكل ملحوظ مع تفاقم أزمة المناخ، في ظل عدم استعداد العالم لمواجهة هذا الخطر المتصاعد، لتصل إلى مناطق جديدة في أمريكا الشمالية وأوروبا والصين وروسيا.ونقلت الصحيفة الغربية عن الدكتور نورمان فان راين، أحد مؤلفي الدراسة والمتخصص في التغير المناخي والأمراض المعدية في جامعة مانشستر، أن "الفطريات لا تزال أقل بحثا مقارنة بالفيروسات والطفيليات، لكن الخرائط التي أعددناها تُظهر أنها ستؤثر على معظم مناطق العالم مستقبلا".وبدوره، يستنشق الإنسان هذه الأبواغ يوميا، لكن معظم الناس لا يُعانون من أي مشاكل صحية، إذ يتخلص منها جهازهم المناعي، إلا أن الوضع يختلف بالنسبة لمن يعانون من أمراض الرئة، بما في ذلك الربو والتليف الكيسي ومرض الانسداد الرئوي المزمن، وكذلك بالنسبة لمن يعانون من ضعف في جهاز المناعة، مثل مرضى السرطان وزراعة الأعضاء، ومرضى الإنفلونزا الشديدة أو "كوفيد-19".ويعود الدكتور فان راين للقول بإنه "إذا فشل جهاز المناعة في الجسم في التخلص من الأبواغ، فإن الفطر بصراحة تامة، يبدأ في النمو ويأكل الجسم من الداخل".
https://sarabic.ae/20250319/اكتشاف-فطر-جديد-متواضع-في-غابة-قديمة----1098761895.html
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بريطانيا, الصين, روسيا, الأخبار, الصحة
بريطانيا, الصين, روسيا, الأخبار, الصحة

دراسة حديثة: فطريات قاتلة تأكل لحمك من الداخل وتنتشر سريعا

17:11 GMT 24.05.2025
© Photo / unsplash/ELVIN EVANGELISTA RIVERAفطريات تصيب النباتات
فطريات تصيب النباتات - سبوتنيك عربي, 1920, 24.05.2025
© Photo / unsplash/ELVIN EVANGELISTA RIVERA
تابعنا عبر
كشفت دراسة حديثة أن الفطريات المسببة للأمراض، التي تُودي بحياة ملايين الأشخاص سنويا، قد تنتشر بشكل واسع إلى مناطق جديدة حول العالم نتيجة ارتفاع درجات الحرارة.
ونشرت صحيفة غربية، اليوم السبت، نتائج دراسة نشرتها جامعة مانشستر البريطانية، تبين من خلالها أن الفطريات تعد من الكائنات الحية الشائعة، إذ تنتشر في كل مكان تقريبا، بداية من التربة والماء وانتهاء بالسماد العضوي.
فطر - سبوتنيك عربي, 1920, 19.03.2025
مجتمع
اكتشاف فطر جديد "متواضع" في غابة قديمة
19 مارس, 07:11 GMT
وأكدت الدراسة الحديثة أنه رغم دورها البيئي المهم، فإن الفطريات تُشكل تهديدا خطيرا على الصحة العامة، حيث تُسجل التقديرات أن العدوى الفطرية تقتل نحو 2.5 مليون شخص سنويا.
واستخدم فريق من الباحثين في جامعة مانشستر البريطانية نماذج حاسوبية وتوقعات مناخية بهدف رسم خريطة لانتشار مستقبلي محتمل لفطريات "أسبرغيلوس"، وهي مجموعة شائعة من الفطريات موجودة في جميع أنحاء العالم، وقد تُسبب مرضا خطيرا يُعرف باسم "داء الرشاشيات"، ويؤثر بشكل رئيسي على الرئتين.
وأوضحت الدراسة الحديثة أن بعض أنواع فطر "أسبرغيلوس" ستوسع نطاق انتشارها بشكل ملحوظ مع تفاقم أزمة المناخ، في ظل عدم استعداد العالم لمواجهة هذا الخطر المتصاعد، لتصل إلى مناطق جديدة في أمريكا الشمالية وأوروبا والصين وروسيا.
ونقلت الصحيفة الغربية عن الدكتور نورمان فان راين، أحد مؤلفي الدراسة والمتخصص في التغير المناخي والأمراض المعدية في جامعة مانشستر، أن "الفطريات لا تزال أقل بحثا مقارنة بالفيروسات والطفيليات، لكن الخرائط التي أعددناها تُظهر أنها ستؤثر على معظم مناطق العالم مستقبلا".
وأشارت الدراسة إلى أن فطريات أسبرغيلوس تنمو كخيوط صغيرة في التربة حول العالم، ومثل معظم الفطريات، تُطلق هذه الفطريات أعدادا هائلة من الأبواغ الدقيقة التي تنتشر في الهواء.
وبدوره، يستنشق الإنسان هذه الأبواغ يوميا، لكن معظم الناس لا يُعانون من أي مشاكل صحية، إذ يتخلص منها جهازهم المناعي، إلا أن الوضع يختلف بالنسبة لمن يعانون من أمراض الرئة، بما في ذلك الربو والتليف الكيسي ومرض الانسداد الرئوي المزمن، وكذلك بالنسبة لمن يعانون من ضعف في جهاز المناعة، مثل مرضى السرطان وزراعة الأعضاء، ومرضى الإنفلونزا الشديدة أو "كوفيد-19".
ويعود الدكتور فان راين للقول بإنه "إذا فشل جهاز المناعة في الجسم في التخلص من الأبواغ، فإن الفطر بصراحة تامة، يبدأ في النمو ويأكل الجسم من الداخل".
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