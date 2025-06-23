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https://sarabic.ae/20250623/دراسة-جديدة-توصي-بـتنظيف-الدماغ-لتجنب-الخرف-1101965228.html
دراسة جديدة توصي بـ"تنظيف الدماغ" لتجنب الخرف
دراسة جديدة توصي بـ"تنظيف الدماغ" لتجنب الخرف
سبوتنيك عربي
تمكن مجموعة من العلماء من تحديد الطريقة التي يتم بها "تنظيف الدماغ" والحفاظ على صحة الإنسان وحيويته، وتجنب أمراض الخرف وألزهايمر وما يرتبط بها. 23.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-23T12:46+0000
2025-06-23T12:46+0000
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وذكر الموقع الإلكتروني "هيلث دايجست" المتخصص بأخبار الطب والصحة العامة، اليوم الاثنين، أن "تلوث الدماغ ينجم عن قلة النوم، والنوم الجيد والكافي هو الطريقة الصحيحة لتنظيف الدماغ، ما يحمي الانسان من الاصابة بأمراض الخرف".وأوضح تقرير الموقع الطبي أن "قلة النوم تؤدي إلى عدم القدرة على تذكر الأشياء أو نقص في الحافز لممارسة الروتين المعتاد، وتؤثر على الجهاز المناعي للشخص، ما يجعل الشخص أكثر عرضة للإصابة بنزلات البرد أو الإنفلونزا".وأشار الموقع إلى دراسة أجريت في العام 2021، على أكثر من 8000 شخص، بدءا من منتصف العمر، وتمت متابعتهم لمدة 25 عاما، وكان خطر الإصابة بالخرف أعلى بنسبة تتراوح بين 22% و37% لدى من ناموا أقل من 6 ساعات خلال منتصف العمر، مقارنة بمن حصلوا على 7 ساعات على الأقل من النوم.وأفاد التقرير بأنه "أثناء النوم يقوم الدماغ بتنشيط الجهاز الخاص للتخلص من الفضلات، وكما يُزيل جهازك اللمفاوي السموم من باقي أجزاء الجسم، يعتمد الدماغ على الجهاز اللمفاوي للتخلص من المواد التي قد تُصبح سامة بمرور الوقت".وتابع: "ينشط هذا الجهاز بأقصى طاقته أثناء النوم العميق، المعروف أيضا باسم نوم الموجة البطيئة. وفي هذه المرحلة، تتقلص خلايا الدماغ قليلا، مما يُتيح مساحة أكبر لتدفق السوائل عبر الدماغ وإخراج الفضلات منه".وأكد تقرير الموقع الطبي أنه "مع التقدم في السن، تقل كفاءة الجهاز الليمفاوي بشكل طبيعي. وأحد الأسباب هو أن الدماغ يُنتج عددا أقل من بروتينات قنوات الماء المعروفة باسم (AQP4)، والتي تُساعد على تنظيم تدفق السوائل بين خلايا الدماغ والسائل النخاعي".
https://sarabic.ae/20250525/دراسة-تكشف-عدد-ساعات-النوم-التي-تدمر-صحة-القلب-تعرف-عليها-1100953820.html
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الأخبار, الصحة
الأخبار, الصحة

دراسة جديدة توصي بـ"تنظيف الدماغ" لتجنب الخرف

12:46 GMT 23.06.2025
© Getty Images / Halfpoint Imagesمرض الزهايمر
مرض الزهايمر - سبوتنيك عربي, 1920, 23.06.2025
© Getty Images / Halfpoint Images
تابعنا عبر
تمكن مجموعة من العلماء من تحديد الطريقة التي يتم بها "تنظيف الدماغ" والحفاظ على صحة الإنسان وحيويته، وتجنب أمراض الخرف وألزهايمر وما يرتبط بها.
وذكر الموقع الإلكتروني "هيلث دايجست" المتخصص بأخبار الطب والصحة العامة، اليوم الاثنين، أن "تلوث الدماغ ينجم عن قلة النوم، والنوم الجيد والكافي هو الطريقة الصحيحة لتنظيف الدماغ، ما يحمي الانسان من الاصابة بأمراض الخرف".
وأوضح تقرير الموقع الطبي أن "قلة النوم تؤدي إلى عدم القدرة على تذكر الأشياء أو نقص في الحافز لممارسة الروتين المعتاد، وتؤثر على الجهاز المناعي للشخص، ما يجعل الشخص أكثر عرضة للإصابة بنزلات البرد أو الإنفلونزا".
نوم - سبوتنيك عربي, 1920, 25.05.2025
مجتمع
دراسة تكشف عدد ساعات النوم التي تدمر صحة القلب... تعرف عليها
25 مايو, 12:17 GMT
وأشار الموقع إلى دراسة أجريت في العام 2021، على أكثر من 8000 شخص، بدءا من منتصف العمر، وتمت متابعتهم لمدة 25 عاما، وكان خطر الإصابة بالخرف أعلى بنسبة تتراوح بين 22% و37% لدى من ناموا أقل من 6 ساعات خلال منتصف العمر، مقارنة بمن حصلوا على 7 ساعات على الأقل من النوم.

ولفت تقرير الموقع إلى أنه من دون نوم كاف، لا تتاح لدماغ الإنسان فرصة التخلص من مواد مثل بروتينات "بيتا أميلويد"، التي تتراكم خلال النهار.

وأفاد التقرير بأنه "أثناء النوم يقوم الدماغ بتنشيط الجهاز الخاص للتخلص من الفضلات، وكما يُزيل جهازك اللمفاوي السموم من باقي أجزاء الجسم، يعتمد الدماغ على الجهاز اللمفاوي للتخلص من المواد التي قد تُصبح سامة بمرور الوقت".
وتابع: "ينشط هذا الجهاز بأقصى طاقته أثناء النوم العميق، المعروف أيضا باسم نوم الموجة البطيئة. وفي هذه المرحلة، تتقلص خلايا الدماغ قليلا، مما يُتيح مساحة أكبر لتدفق السوائل عبر الدماغ وإخراج الفضلات منه".
وأكد تقرير الموقع الطبي أنه "مع التقدم في السن، تقل كفاءة الجهاز الليمفاوي بشكل طبيعي. وأحد الأسباب هو أن الدماغ يُنتج عددا أقل من بروتينات قنوات الماء المعروفة باسم (AQP4)، والتي تُساعد على تنظيم تدفق السوائل بين خلايا الدماغ والسائل النخاعي".
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