https://sarabic.ae/20250726/الصين-تقترح-تأسيس-منظمة-عالمية-للذكاء-الاصطناعي-للحد-من-الهيمنة-الأمريكية-1103048373.html
الصين تقترح تأسيس منظمة عالمية للذكاء الاصطناعي للحد من الهيمنة الأمريكية
الصين تقترح تأسيس منظمة عالمية للذكاء الاصطناعي للحد من الهيمنة الأمريكية
سبوتنيك عربي
دعا رئيس الوزراء الصيني، لي تشيانغ، إلى إنشاء منظمة عالمية للتعاون في مجال الذكاء الاصطناعي، مشددا على ضرورة تنسيق الجهود الدولية لضمان التطوير الآمن والمنصف... 26.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-26T06:11+0000
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وفي افتتاح المؤتمر العالمي للذكاء الاصطناعي في شنغهاي، وصف لي الذكاء الاصطناعي بأنه "محرك رئيسي للنمو"، لكنه حذر من أن حوكمته ما تزال مجزأة عالميا، ودعا إلى وضع إطار تنظيمي موحد يحظى بإجماع دولي.وأشار إلى وجود تفاوت كبير بين الدول في المفاهيم والقواعد التنظيمية، محذرا من تحول الذكاء الاصطناعي إلى أداة حصرية بيد عدد محدود من الدول والشركات.كما لفت إلى تحديات مثل نقص رقائق الذكاء الاصطناعي والقيود المفروضة على تبادل الخبرات، مؤكدا استعداد الصين لتقاسم خبراتها ومنتجاتها مع الدول الأخرى، خاصة دول الجنوب العالمي.وتأتي تصريحات رئيس الوزراء الصيني، لي تشيانغ، في ظل تصاعد المنافسة التكنولوجية بين الصين وأمريكا، وقيود أمريكية مفروضة على تصدير رقائق وتقنيات متقدمة إلى الصين.
https://sarabic.ae/20250710/بعد-إساءاته-لأردوغان-تركيا-تفرض-قيودا-على-روبوت-الذكاء-الاصطناعي-غروك-1102560411.html
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الصين, أخبار الذكاء الاصطناعي, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
الصين, أخبار الذكاء الاصطناعي, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
الصين تقترح تأسيس منظمة عالمية للذكاء الاصطناعي للحد من الهيمنة الأمريكية
دعا رئيس الوزراء الصيني، لي تشيانغ، إلى إنشاء منظمة عالمية للتعاون في مجال الذكاء الاصطناعي، مشددا على ضرورة تنسيق الجهود الدولية لضمان التطوير الآمن والمنصف للتكنولوجيا.
وفي افتتاح المؤتمر العالمي للذكاء الاصطناعي في شنغهاي، وصف لي الذكاء الاصطناعي بأنه "محرك رئيسي للنمو"، لكنه حذر من أن حوكمته ما تزال مجزأة عالميا، ودعا إلى وضع إطار تنظيمي موحد يحظى بإجماع دولي.
وأشار إلى وجود تفاوت كبير بين الدول في المفاهيم والقواعد التنظيمية، محذرا من تحول الذكاء الاصطناعي إلى أداة حصرية بيد عدد محدود من الدول والشركات.
كما لفت إلى تحديات مثل نقص رقائق الذكاء الاصطناعي والقيود المفروضة على تبادل الخبرات، مؤكدا استعداد الصين لتقاسم خبراتها ومنتجاتها مع الدول الأخرى، خاصة دول الجنوب العالمي.
وتأتي تصريحات رئيس الوزراء الصيني، لي تشيانغ، في ظل تصاعد المنافسة التكنولوجية بين الصين وأمريكا، وقيود أمريكية مفروضة على تصدير رقائق وتقنيات متقدمة إلى الصين.