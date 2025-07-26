الصين تقترح تأسيس منظمة عالمية للذكاء الاصطناعي للحد من الهيمنة الأمريكية

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
ترويض قطة شرودينغر وحقيقة لب القمر وشجرة الحياة
08:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
08:47 GMT
13 د
نبض افريقيا
المشري وعقيلة صالح يبحثان خطوات عملية لتشكيل حكومة ليبية جديدة
09:03 GMT
45 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
09:49 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
ميخائيل نعيمة اديب وشاعر لبناني وابرز الطلاب اللبنانيين الذين تخرجوا من روسيا القيصرية
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
العزلة الطبقية تخلق أجيالا منفصلة ثقافيا واجتماعيا
11:03 GMT
26 د
صدى الحياة
بين القوانين الدولية والواقع.. أين تذهب حقوق اللاجئين السوريين؟
11:30 GMT
29 د
مساحة حرة
مع دعوة بغداد غازبروم لتطوير حقل الناصرية.. آفاق التعاون العراقي الروسي في مجال الطاقة
12:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
هل تمهد زيارة وفد الوكالة "الذرية" لطهران لاستئناف التعاون حول النووي الإيراني
16:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
16:33 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
كيفية اكتشاف الطفل الموهوب وتداعيات تجاهل موهبته؟
16:43 GMT
17 د
عالم سبوتنيك
ويتكوف يقرر سحب وفد المفاوضات الأمريكي ويتهم حماس بالأنانية، نواب أوروبيون يطالبون بإجراءات عاجلة ضد إسرائيل
17:00 GMT
59 د
صدى الحياة
خبير: "شنغن الخليجية" تساهم في تنمية الأعمال السياحية في المنطقة
18:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
مملكة الجسيمات الشبيهة وقصة مظلات المريخيين وأقمار الأرض الستة
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
08:18 GMT
24 د
عرب بوينت بودكاست
ما العلاقة بين الرياضة وصحة الدماغ؟
08:43 GMT
17 د
مرايا العلوم
هل يحتوي غلافنا الجوي العُلوي قطعة مفقودة من الكون
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الحضارات القديمة ما زالت تبهرنا، اكتشافات أثرية جديدة في مصر والعراق
09:33 GMT
26 د
الإنسان والثقافة
دور الاقتباس السينمائي بين روسيا والعالم العربي في تعزيز الروابط الثقافية بين الجانبين
10:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
مبادرة نسائية مصرية... العلاج بالفن بـ "فنجان دونتيل"
10:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
10:51 GMT
9 د
نبض افريقيا
فرنسا ومدغشقر تبحثان حل نزاع الجزر المتناثرة بينهما
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
11:48 GMT
11 د
مرايا العلوم
البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي وصلاحية إبداع العلماء
12:29 GMT
30 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
الصحفيون في مرمى الخطر.. كيف يحمون أنفسهم؟
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الباركور من شوارع باريس إلى مدينة الياسمين
16:32 GMT
17 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
16:50 GMT
10 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250726/الصين-تقترح-تأسيس-منظمة-عالمية-للذكاء-الاصطناعي-للحد-من-الهيمنة-الأمريكية-1103048373.html
الصين تقترح تأسيس منظمة عالمية للذكاء الاصطناعي للحد من الهيمنة الأمريكية
الصين تقترح تأسيس منظمة عالمية للذكاء الاصطناعي للحد من الهيمنة الأمريكية
سبوتنيك عربي
دعا رئيس الوزراء الصيني، لي تشيانغ، إلى إنشاء منظمة عالمية للتعاون في مجال الذكاء الاصطناعي، مشددا على ضرورة تنسيق الجهود الدولية لضمان التطوير الآمن والمنصف... 26.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-26T06:11+0000
2025-07-26T06:11+0000
الصين
أخبار الذكاء الاصطناعي
العالم
أخبار العالم الآن
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/06/02/1077667939_0:389:2048:1541_1920x0_80_0_0_8e04da0ec595655d279df20db6cac6c1.jpg
وفي افتتاح المؤتمر العالمي للذكاء الاصطناعي في شنغهاي، وصف لي الذكاء الاصطناعي بأنه "محرك رئيسي للنمو"، لكنه حذر من أن حوكمته ما تزال مجزأة عالميا، ودعا إلى وضع إطار تنظيمي موحد يحظى بإجماع دولي.وأشار إلى وجود تفاوت كبير بين الدول في المفاهيم والقواعد التنظيمية، محذرا من تحول الذكاء الاصطناعي إلى أداة حصرية بيد عدد محدود من الدول والشركات.كما لفت إلى تحديات مثل نقص رقائق الذكاء الاصطناعي والقيود المفروضة على تبادل الخبرات، مؤكدا استعداد الصين لتقاسم خبراتها ومنتجاتها مع الدول الأخرى، خاصة دول الجنوب العالمي.وتأتي تصريحات رئيس الوزراء الصيني، لي تشيانغ، في ظل تصاعد المنافسة التكنولوجية بين الصين وأمريكا، وقيود أمريكية مفروضة على تصدير رقائق وتقنيات متقدمة إلى الصين.
https://sarabic.ae/20250710/بعد-إساءاته-لأردوغان-تركيا-تفرض-قيودا-على-روبوت-الذكاء-الاصطناعي-غروك-1102560411.html
الصين
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/06/02/1077667939_0:197:2048:1733_1920x0_80_0_0_9ba5b6d7d4236fee9dc395e86581edd7.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الصين, أخبار الذكاء الاصطناعي, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
الصين, أخبار الذكاء الاصطناعي, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار

الصين تقترح تأسيس منظمة عالمية للذكاء الاصطناعي للحد من الهيمنة الأمريكية

06:11 GMT 26.07.2025
© Photo / unsplash/Possessed Photographyالذكاء الاصطناعي
الذكاء الاصطناعي - سبوتنيك عربي, 1920, 26.07.2025
© Photo / unsplash/Possessed Photography
تابعنا عبر
دعا رئيس الوزراء الصيني، لي تشيانغ، إلى إنشاء منظمة عالمية للتعاون في مجال الذكاء الاصطناعي، مشددا على ضرورة تنسيق الجهود الدولية لضمان التطوير الآمن والمنصف للتكنولوجيا.
وفي افتتاح المؤتمر العالمي للذكاء الاصطناعي في شنغهاي، وصف لي الذكاء الاصطناعي بأنه "محرك رئيسي للنمو"، لكنه حذر من أن حوكمته ما تزال مجزأة عالميا، ودعا إلى وضع إطار تنظيمي موحد يحظى بإجماع دولي.
وأشار إلى وجود تفاوت كبير بين الدول في المفاهيم والقواعد التنظيمية، محذرا من تحول الذكاء الاصطناعي إلى أداة حصرية بيد عدد محدود من الدول والشركات.
الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان - سبوتنيك عربي, 1920, 10.07.2025
بعد إساءاته لأردوغان... تركيا تفرض قيودا على روبوت الذكاء الاصطناعي "غروك"
10 يوليو, 14:02 GMT
كما لفت إلى تحديات مثل نقص رقائق الذكاء الاصطناعي والقيود المفروضة على تبادل الخبرات، مؤكدا استعداد الصين لتقاسم خبراتها ومنتجاتها مع الدول الأخرى، خاصة دول الجنوب العالمي.
وتأتي تصريحات رئيس الوزراء الصيني، لي تشيانغ، في ظل تصاعد المنافسة التكنولوجية بين الصين وأمريكا، وقيود أمريكية مفروضة على تصدير رقائق وتقنيات متقدمة إلى الصين.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала