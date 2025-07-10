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https://sarabic.ae/20250710/بعد-إساءاته-لأردوغان-تركيا-تفرض-قيودا-على-روبوت-الذكاء-الاصطناعي-غروك-1102560411.html
بعد إساءاته لأردوغان... تركيا تفرض قيودا على روبوت الذكاء الاصطناعي "غروك"
بعد إساءاته لأردوغان... تركيا تفرض قيودا على روبوت الذكاء الاصطناعي "غروك"
سبوتنيك عربي
قامت محكمة تركية، أمس الأربعاء، بحجب بعض المحتويات الصادرة عن منصة "غروك" للذكاء الاصطناعي، التابع لشركة "xAI" التي أسسها إيلون ماسك، بعد أن اتهمته السلطات... 10.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-10T14:02+0000
2025-07-10T14:02+0000
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وقالت وسائل إعلام أمريكية إن المخاوف بشأن التحيز السياسي وخطاب الكراهية وعدم الدقة تصاعدت لدى أدوات الذكاء الاصطناعي منذ إطلاق "شات جي بي تي" التابع لـ"أوبن إيه آي" عام 2022، حيث وُجهت لـ"غروك" اتهامات بنشر محتوى معاد للسامية وتمجيد أدولف هتلر.وأعلنت نيابة أنقرة المركزية فتح تحقيق في القضية، في سابقة تعد الأولى من نوعها في تركيا لحظر محتوى صادر عن أداة ذكاء اصطناعي. واستندت السلطات إلى مخالفة قوانين تجرم مثل هذه الإهانات، والتي يعاقب عليها بالسجن لمدة تصل إلى أربع سنوات.وكان ماسك قد وعد، الشهر الماضي، بترقية "غروك"، مشيرًا إلى أن "نماذج الذكاء الاصطناعي المدربة على بيانات غير مصححة تحتوي على قدر هائل من المعلومات غير الدقيقة".ووفقًا لتقارير إعلامية، فإن "غروك"، المدمج في منصة "إكس"، أنتج محتوى مسيئًا بحق أردوغان وأتاتورك عند طرح بعض الأسئلة عليه باللغة التركية.وفي وقت سابق، ذكرت وسائل إعلام غربية أن الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، دخل في صدام مع مسؤولين لبنانيين بعد مكالمة مع الرئيس اللبناني جوزيف عون، بشأن مستقبل الإنترنت في البلاد.وأفادت صحيفة غربية، مساء اليوم السبت، بأن لبنان يعد سوقا جاهزة لتقنيات الإنترنت الفضائي، حيث يحتل المرتبة 196 من أصل 229 عالميا بسرعة الإنترنت، ما يجعل هناك حاجة إلى حلول مبتكرة.
https://sarabic.ae/20250709/سبوتنيك-برو-ويونا-تنظمان-ورشة-عمل-حول-أساليب-استثمار-الذكاء-الاصطناعي-في-مجال-الإعلام-----1102526180.html
https://sarabic.ae/20250707/مزود-بالذكاء-الاصطناعي-ترام-إنوبروم-2025-يبدأ-العمل-في-يكاترينبورغ-1102441094.html
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العالم, أخبار العالم الآن, أخبار تركيا اليوم, رجب طيب أردوغان
العالم, أخبار العالم الآن, أخبار تركيا اليوم, رجب طيب أردوغان

بعد إساءاته لأردوغان... تركيا تفرض قيودا على روبوت الذكاء الاصطناعي "غروك"

14:02 GMT 10.07.2025
© AP Photo / Francisco Secoالرئيس التركي، رجب طيب أردوغان
الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان - سبوتنيك عربي, 1920, 10.07.2025
© AP Photo / Francisco Seco
تابعنا عبر
قامت محكمة تركية، أمس الأربعاء، بحجب بعض المحتويات الصادرة عن منصة "غروك" للذكاء الاصطناعي، التابع لشركة "xAI" التي أسسها إيلون ماسك، بعد أن اتهمته السلطات التركية بتوليد ردود مسيئة للرئيس رجب طيب أردوغان، ومؤسس تركيا الحديثة مصطفى كمال أتاتورك، والقيم الدينية.
وقالت وسائل إعلام أمريكية إن المخاوف بشأن التحيز السياسي وخطاب الكراهية وعدم الدقة تصاعدت لدى أدوات الذكاء الاصطناعي منذ إطلاق "شات جي بي تي" التابع لـ"أوبن إيه آي" عام 2022، حيث وُجهت لـ"غروك" اتهامات بنشر محتوى معاد للسامية وتمجيد أدولف هتلر.
سبوتنيك ويونا تنظمان ورشة عمل حول أساليب استثمار الذكاء الاصطناعي في مجال الإعلام - سبوتنيك عربي, 1920, 09.07.2025
"سبوتنيك" و"يونا" ومجمع الملك سلمان ينظمون ورشة عمل حول توظيف الذكاء الاصطناعي في مجال الإعلام
أمس, 15:01 GMT
وأعلنت نيابة أنقرة المركزية فتح تحقيق في القضية، في سابقة تعد الأولى من نوعها في تركيا لحظر محتوى صادر عن أداة ذكاء اصطناعي. واستندت السلطات إلى مخالفة قوانين تجرم مثل هذه الإهانات، والتي يعاقب عليها بالسجن لمدة تصل إلى أربع سنوات.
وكان ماسك قد وعد، الشهر الماضي، بترقية "غروك"، مشيرًا إلى أن "نماذج الذكاء الاصطناعي المدربة على بيانات غير مصححة تحتوي على قدر هائل من المعلومات غير الدقيقة".
الترامواي طراز فويفودا 71-952 في معرض الصناعة الدولي إنوبروم في يكاترينبورغ. - سبوتنيك عربي, 1920, 07.07.2025
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مزود بالذكاء الاصطناعي... ترام "إنوبروم-2025" يبدأ العمل في يكاترينبورغ
7 يوليو, 12:46 GMT
ووفقًا لتقارير إعلامية، فإن "غروك"، المدمج في منصة "إكس"، أنتج محتوى مسيئًا بحق أردوغان وأتاتورك عند طرح بعض الأسئلة عليه باللغة التركية.
وفي وقت سابق، ذكرت وسائل إعلام غربية أن الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، دخل في صدام مع مسؤولين لبنانيين بعد مكالمة مع الرئيس اللبناني جوزيف عون، بشأن مستقبل الإنترنت في البلاد.
وأفادت صحيفة غربية، مساء اليوم السبت، بأن لبنان يعد سوقا جاهزة لتقنيات الإنترنت الفضائي، حيث يحتل المرتبة 196 من أصل 229 عالميا بسرعة الإنترنت، ما يجعل هناك حاجة إلى حلول مبتكرة.
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