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https://sarabic.ae/20250705/رغم-مهاتفته-جوزيف-عون-إيلون-ماسك-في-صدام-مع-مسؤولين-لبنانيين-بشأن-ستارلينك-1102389170.html
رغم مهاتفته جوزيف عون... إيلون ماسك في صدام مع مسؤولين لبنانيين بشأن "ستارلينك"
رغم مهاتفته جوزيف عون... إيلون ماسك في صدام مع مسؤولين لبنانيين بشأن "ستارلينك"
سبوتنيك عربي
ذكرت وسائل إعلام غربية، اليوم السبت، أن الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، دخل في صدام مع مسؤولين لبنانيين بعد مكالمة مع الرئيس اللبناني جوزيف عون، بشأن مستقبل... 05.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-05T17:00+0000
2025-07-05T17:00+0000
مجتمع
إيلون ماسك
أخبار لبنان
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وأفادت صحيفة غربية، مساء اليوم السبت، بأن لبنان يُعد سوقا جاهزة لتقنيات الإنترنت الفضائي، حيث يحتل المرتبة 196 من أصل 229 عالميا بسرعة الإنترنت، ما يجعل هناك حاجة إلى حلول مبتكرة.وأوضحت أن إيلون ماسك يرى في لبنان فرصة لتحقيق مردود شهري ثابت، حيث يُقدّر أن الاشتراك الشهري بخدمة "ستارلينك Starlink" سيتراوح بين 56 و60 دولارا كما في الأردن، وربما أكثر.ولفتت إلى أن المواطن اللبناني سيستفيد من زيادة ملحوظة في السرعة من 12.8 ميغابت إلى ما يقارب 280 ميغابت مع تحسين فرص العمل والتعليم عن بُعد، فضلا عن الاتصال المضمون حتى في حالات الطوارئ، مثل انقطاع الكهرباء أو الكوارث الطبيعية.فيما يمكن للدولة اللبنانية الاستفادة من خلال فرض رسوم ترخيص على الخدمة الجديدة، كما فعلت الهند بنسبة تراوحت بين 4 و8% من الإيرادات، مع خلق مصدر دخل جديد للخزينة اللبنانية.ولفتت الصحيفة إلى "أن القلق من غياب السيطرة الحكومية على البنية التحتية للإنترنت، أرخى بظلاله على الموضوع".وكان الرئيس اللبناني جوزيف عون، قد تلقى اتصالا هاتفيا، الخميس الماضي، من ماسك، الذي أعرب عن مدى اهتمامه بلبنان وبقطاع الاتصالات والإنترنت فيه، معربا عن رغبته في أن تكون شركاته حاضرة في لبنان.
https://sarabic.ae/20250309/إيلون-ماسك-يثير-ضجة-إعلامية-كم-من-الأرواح-أزهقت-في-الساحل-السوري؟-1098529266.html
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إيلون ماسك, أخبار لبنان, الأخبار
إيلون ماسك, أخبار لبنان, الأخبار

رغم مهاتفته جوزيف عون... إيلون ماسك في صدام مع مسؤولين لبنانيين بشأن "ستارلينك"

17:00 GMT 05.07.2025
© AP Photo / Jeffrey Phelpsرجل الأعمال والملياردير، إيلون ماسك
رجل الأعمال والملياردير، إيلون ماسك - سبوتنيك عربي, 1920, 05.07.2025
© AP Photo / Jeffrey Phelps
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ذكرت وسائل إعلام غربية، اليوم السبت، أن الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، دخل في صدام مع مسؤولين لبنانيين بعد مكالمة مع الرئيس اللبناني جوزيف عون، بشأن مستقبل الإنترنت في البلاد.
وأفادت صحيفة غربية، مساء اليوم السبت، بأن لبنان يُعد سوقا جاهزة لتقنيات الإنترنت الفضائي، حيث يحتل المرتبة 196 من أصل 229 عالميا بسرعة الإنترنت، ما يجعل هناك حاجة إلى حلول مبتكرة.
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إيلون ماسك يثير ضجة إعلامية: كم من الأرواح أزهقت في الساحل السوري؟
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وأوضحت أن إيلون ماسك يرى في لبنان فرصة لتحقيق مردود شهري ثابت، حيث يُقدّر أن الاشتراك الشهري بخدمة "ستارلينك Starlink" سيتراوح بين 56 و60 دولارا كما في الأردن، وربما أكثر.
وأشارت الصحيفة إلى أن استقطاب 10% فقط من سكان لبنان يعني عوائد شهرية قد تصل إلى 35 مليون دولار، خاصة في ظل وجود 6 ملايين مشترك عالمياً لدى "Starlink".
ولفتت إلى أن المواطن اللبناني سيستفيد من زيادة ملحوظة في السرعة من 12.8 ميغابت إلى ما يقارب 280 ميغابت مع تحسين فرص العمل والتعليم عن بُعد، فضلا عن الاتصال المضمون حتى في حالات الطوارئ، مثل انقطاع الكهرباء أو الكوارث الطبيعية.
فيما يمكن للدولة اللبنانية الاستفادة من خلال فرض رسوم ترخيص على الخدمة الجديدة، كما فعلت الهند بنسبة تراوحت بين 4 و8% من الإيرادات، مع خلق مصدر دخل جديد للخزينة اللبنانية.

وعلى الرغم من الفوائد التي ستجنبيها الدولة اللبنانية من خدمة "ستارلينك" فإن الفكرة واجهت رفضا من بعض المسؤولين في شركات محلية، خوفا من فقدان 25% من عملائهم لصالح "Starlink".

ولفتت الصحيفة إلى "أن القلق من غياب السيطرة الحكومية على البنية التحتية للإنترنت، أرخى بظلاله على الموضوع".
وكان الرئيس اللبناني جوزيف عون، قد تلقى اتصالا هاتفيا، الخميس الماضي، من ماسك، الذي أعرب عن مدى اهتمامه بلبنان وبقطاع الاتصالات والإنترنت فيه، معربا عن رغبته في أن تكون شركاته حاضرة في لبنان.
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