"الذكاء الاصطناعي" يعيد تشكيل قطاع الضيافة والسفر في الخليج
يحدث "الذكاء الاصطناعي" تحولًا واسعًا في قطاعي الضيافة والسفر بدول الخليج، حيث يسهم في تبسيط العمليات التشغيلية، وتحسين برامج تدريب الموظفين، وتطوير طرق استقطاب العملاء.
وعلى سبيل المثال، يترقب عشاق الطهي في دبي بالإمارات العربية المتحدة، افتتاح مطعم "ووهو"، في شهر سبتمبر/ أيلول 2025، بعد أن أثار اهتماما عالميا بإعلانه توظيف "الشيف إيه آي مان" (AIman)، وهو نموذج لغوي متطور في مجال الطهي، لتصميم قائمة الطعام والتفاعل مع تجربة الزوار بالكامل.وإلى جانب هذه التجربة، فقد بدأت شركات كبرى مثل "الاتحاد للطيران" و"أكور" و"كيرتن هوسبيتاليتي"، في تبني أدوات "الذكاء الاصطناعي" ضمن استراتيجياتها اليومية والتسويقية، وفقا لموقع "أي جي بي آي".كما تظهر الدراسات أن 45% من مسافري "جيل زد" (المولودين بين عامي 1997 و2012) يستخدمون بالفعل "الذكاء الاصطناعي" في التخطيط لرحلاتهم، مقابل 22% من جيل الألفية و10% من جيل "إكس".ودفع هذا التغير السلوكي شركات الضيافة إلى إعادة هيكلة مواقعها الإلكترونية ومحتواها الرقمي ليتناسب مع آليات البحث القائمة على "الذكاء الاصطناعي"، بدلًا من الاكتفاء بتحسين الظهور عبر "غوغل"، فعلى سبيل المثال، أعادت "كيرتن هوسبيتاليتي" صياغة محتواها ليواكب أسئلة المسافرين مثل "أين يمكن الإقامة في العلا لمراقبة النجوم؟"، فضلًا عن إدخالها أدوات بيع ذكية تستجيب لسلوك النزلاء في الوقت الفعلي، الأمر نفسه أكد عليه مسؤولون في شركات أخرى مثل "فودكس"، الذين يعملون على تكييف استراتيجياتهم الرقمية لتلائم هذه المرحلة الجديدة.وتوفر هذه الأدوات تدريبا متواصلا وسهل الوصول عبر الأجهزة الشخصية للموظفين، ما يعزز الكفاءة ويرفع مستوى الخدمة، في وقت باتت فيه عناصر مثل "الاتساق والتوطين والسرعة" من أبرز مزايا هذه التقنيات مقارنة بالأساليب التقليدية.
