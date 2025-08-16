"الذكاء الاصطناعي" يعيد تشكيل قطاع الضيافة والسفر في الخليج

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
الفعاليات الفنية الدولية .. طريق روسيا لإعادة الزخم إلى التعاون الثقافي مع العالم العربي
08:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
08:48 GMT
12 د
مرايا العلوم
من أين جاءت أغلب النيازك التي سقطت على الأرض؟
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الفن السابع لغة عالمية بلا حدود
09:33 GMT
21 د
الإنسان والثقافة
ميخائيل نعيمة اديب وشاعر لبناني وابرز الطلاب اللبنانيين الذين تخرجوا من روسيا القيصرية
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما العلاقة بين الرياضة وصحة الدماغ؟
10:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
10:50 GMT
10 د
مساحة حرة
الهجرة في العالم العربي بين مغريات المداخيل الاقتصادية وخسائر نزيف العقول
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
ماذا بعد تحذيرات أنقرة و دمشق لإسرائيل من التدخل في الشأن السوري
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
شلل تشتت الانتباه... كيف تتحرر من القيد الخفي؟
16:33 GMT
22 د
عالم سبوتنيك
في قمة ألاسكا مطلوب ضمانات أمنية قبل أي تهدئة، رئيس الأركان الإسرائيلي يؤكد الاستعداد لتوسيع الهجوم على غزة
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: تركيا موجودة في سوريا وهي التي تدير القرار السوري
18:00 GMT
29 د
قوانين الاقتصاد
خبير: الربط الكهربائي بين مصر والأردن سيؤثر بشكل إيجابي على الصناعات
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
هل أصبح التفكير رفاهية في ظل عصر السوشيال ميديا؟
08:17 GMT
15 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
08:32 GMT
18 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
08:49 GMT
10 د
صدى الحياة
الألواح الشمسية ثورة الطاقة النظيفة
09:30 GMT
30 د
قوانين الاقتصاد
خبير: الربط الكهربائي بين مصر والأردن سيؤثر بشكل إيجابي على الصناعات
10:03 GMT
30 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
10:33 GMT
10 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
10:43 GMT
17 د
نبض افريقيا
غوتيريش يدعو للاعتراف بالمظالم التاريخية المرتكبة في أفريقيا
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
هل السمنة حرب تخاض بالعلم أم بالإرادة؟
11:49 GMT
11 د
مساحة حرة
مع زيادة الطلب على الكهرباء.. التحديات اللوجستية والبيئية لاستمرار وصول الطاقة
12:30 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: تركيا موجودة في سوريا وهي التي تدير القرار السوري
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
16:33 GMT
27 د
مساحة حرة
صنع الله إبراهيم.. رائد في الأدب المعاصر بدرجة مؤرخ
18:00 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sarabic.ae/20250816/الذكاء-الاصطناعي-يعيد-تشكيل-قطاع-الضيافة-والسفر-في-الخليج-1103813260.html
"الذكاء الاصطناعي" يعيد تشكيل قطاع الضيافة والسفر في الخليج
"الذكاء الاصطناعي" يعيد تشكيل قطاع الضيافة والسفر في الخليج
سبوتنيك عربي
يحدث "الذكاء الاصطناعي" تحولًا واسعًا في قطاعي الضيافة والسفر بدول الخليج، حيث يسهم في تبسيط العمليات التشغيلية، وتحسين برامج تدريب الموظفين، وتطوير طرق... 16.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-16T07:03+0000
2025-08-16T07:03+0000
مجتمع
أخبار الذكاء الاصطناعي
منوعات
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/0c/07/1070932367_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_31035eaf4e128ebe67e47fb7231c2837.jpg
وعلى سبيل المثال، يترقب عشاق الطهي في دبي بالإمارات العربية المتحدة، افتتاح مطعم "ووهو"، في شهر سبتمبر/ أيلول 2025، بعد أن أثار اهتماما عالميا بإعلانه توظيف "الشيف إيه آي مان" (AIman)، وهو نموذج لغوي متطور في مجال الطهي، لتصميم قائمة الطعام والتفاعل مع تجربة الزوار بالكامل.وإلى جانب هذه التجربة، فقد بدأت شركات كبرى مثل "الاتحاد للطيران" و"أكور" و"كيرتن هوسبيتاليتي"، في تبني أدوات "الذكاء الاصطناعي" ضمن استراتيجياتها اليومية والتسويقية، وفقا لموقع "أي جي بي آي".كما تظهر الدراسات أن 45% من مسافري "جيل زد" (المولودين بين عامي 1997 و2012) يستخدمون بالفعل "الذكاء الاصطناعي" في التخطيط لرحلاتهم، مقابل 22% من جيل الألفية و10% من جيل "إكس".ودفع هذا التغير السلوكي شركات الضيافة إلى إعادة هيكلة مواقعها الإلكترونية ومحتواها الرقمي ليتناسب مع آليات البحث القائمة على "الذكاء الاصطناعي"، بدلًا من الاكتفاء بتحسين الظهور عبر "غوغل"، فعلى سبيل المثال، أعادت "كيرتن هوسبيتاليتي" صياغة محتواها ليواكب أسئلة المسافرين مثل "أين يمكن الإقامة في العلا لمراقبة النجوم؟"، فضلًا عن إدخالها أدوات بيع ذكية تستجيب لسلوك النزلاء في الوقت الفعلي، الأمر نفسه أكد عليه مسؤولون في شركات أخرى مثل "فودكس"، الذين يعملون على تكييف استراتيجياتهم الرقمية لتلائم هذه المرحلة الجديدة.وتوفر هذه الأدوات تدريبا متواصلا وسهل الوصول عبر الأجهزة الشخصية للموظفين، ما يعزز الكفاءة ويرفع مستوى الخدمة، في وقت باتت فيه عناصر مثل "الاتساق والتوطين والسرعة" من أبرز مزايا هذه التقنيات مقارنة بالأساليب التقليدية.
https://sarabic.ae/20250807/موسكو-وأبو-ظبي-توقعان-مذكرة-تفاهم-للتعاون-في-تطوير-الذكاء-الاصطناعي-وتقنيات-القيادة-الذاتية--1103480462.html
https://sarabic.ae/20250805/إعلام-26-تريليون-دولار-حجم-الصفقات-العالمية-بفضل-الذكاء-الاصطناعي-1103401918.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/0c/07/1070932367_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_eab369ed0dee9acbc63f8d54ad91b05d.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار الذكاء الاصطناعي, منوعات, الأخبار
أخبار الذكاء الاصطناعي, منوعات, الأخبار

"الذكاء الاصطناعي" يعيد تشكيل قطاع الضيافة والسفر في الخليج

07:03 GMT 16.08.2025
© Sputnik . MOHAMED HEMEDAمعالم مدينة العلا التاريخية بالسعودية
معالم مدينة العلا التاريخية بالسعودية - سبوتنيك عربي, 1920, 16.08.2025
© Sputnik . MOHAMED HEMEDA
تابعنا عبر
يحدث "الذكاء الاصطناعي" تحولًا واسعًا في قطاعي الضيافة والسفر بدول الخليج، حيث يسهم في تبسيط العمليات التشغيلية، وتحسين برامج تدريب الموظفين، وتطوير طرق استقطاب العملاء.
وعلى سبيل المثال، يترقب عشاق الطهي في دبي بالإمارات العربية المتحدة، افتتاح مطعم "ووهو"، في شهر سبتمبر/ أيلول 2025، بعد أن أثار اهتماما عالميا بإعلانه توظيف "الشيف إيه آي مان" (AIman)، وهو نموذج لغوي متطور في مجال الطهي، لتصميم قائمة الطعام والتفاعل مع تجربة الزوار بالكامل.
وإلى جانب هذه التجربة، فقد بدأت شركات كبرى مثل "الاتحاد للطيران" و"أكور" و"كيرتن هوسبيتاليتي"، في تبني أدوات "الذكاء الاصطناعي" ضمن استراتيجياتها اليومية والتسويقية، وفقا لموقع "أي جي بي آي".
لقاء بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الإمارات العربية المتحدة محمد بن زايد آل نهيان - سبوتنيك عربي, 1920, 07.08.2025
موسكو وأبو ظبي توقعان مذكرة تفاهم للتعاون في تطوير الذكاء الاصطناعي وتقنيات القيادة الذاتية
7 أغسطس, 13:40 GMT
وتشير توقعات شركة "ماكينزي" إلى أن هذه التقنيات قد تضيف ما بين تريليوني و4 تريليونات دولار من القيمة إلى قطاع السفر العالمي، الذي تقدّر قيمته حاليا بنحو 10 تريليونات دولار.
كما تظهر الدراسات أن 45% من مسافري "جيل زد" (المولودين بين عامي 1997 و2012) يستخدمون بالفعل "الذكاء الاصطناعي" في التخطيط لرحلاتهم، مقابل 22% من جيل الألفية و10% من جيل "إكس".
الذكاء الاصطناعي - سبوتنيك عربي, 1920, 05.08.2025
إعلام: 2.6 تريليون دولار حجم الصفقات العالمية بفضل الذكاء الاصطناعي
5 أغسطس, 13:32 GMT
ودفع هذا التغير السلوكي شركات الضيافة إلى إعادة هيكلة مواقعها الإلكترونية ومحتواها الرقمي ليتناسب مع آليات البحث القائمة على "الذكاء الاصطناعي"، بدلًا من الاكتفاء بتحسين الظهور عبر "غوغل"، فعلى سبيل المثال، أعادت "كيرتن هوسبيتاليتي" صياغة محتواها ليواكب أسئلة المسافرين مثل "أين يمكن الإقامة في العلا لمراقبة النجوم؟"، فضلًا عن إدخالها أدوات بيع ذكية تستجيب لسلوك النزلاء في الوقت الفعلي، الأمر نفسه أكد عليه مسؤولون في شركات أخرى مثل "فودكس"، الذين يعملون على تكييف استراتيجياتهم الرقمية لتلائم هذه المرحلة الجديدة.

ويمتد تأثير "الذكاء الاصطناعي" إلى التدريب وتنمية الكوادر، إذ تستخدم شركات الطيران والفنادق أدوات متطورة من تطوير شركات مثل "أتيوم"، لتوفير تدريبات تفاعلية عبر روبوتات محادثة قادرة على محاكاة مواقف معقدة مع العملاء أو غرس معايير العلامة التجارية.

وتوفر هذه الأدوات تدريبا متواصلا وسهل الوصول عبر الأجهزة الشخصية للموظفين، ما يعزز الكفاءة ويرفع مستوى الخدمة، في وقت باتت فيه عناصر مثل "الاتساق والتوطين والسرعة" من أبرز مزايا هذه التقنيات مقارنة بالأساليب التقليدية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала