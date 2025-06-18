https://sarabic.ae/20250618/نائب-مدير-روسيا-سيغودنيا-منتدى-بطرسبورغ-سيتضمن-موضوع-الذكاء-الاصطناعي-في-وسائل-الإعلام-لأول-مرة-1101768344.html

نائب مدير "روسيا سيغودنيا": منتدى بطرسبورغ سيتضمن موضوع الذكاء الاصطناعي في وسائل الإعلام لأول مرة

نائب مدير "روسيا سيغودنيا": منتدى بطرسبورغ سيتضمن موضوع الذكاء الاصطناعي في وسائل الإعلام لأول مرة

سبوتنيك عربي

أكد نائب المدير العام لمجموعة الإعلام الدولية "روسيا سيغودنيا"، عضو هيئة رئاسة المجلس العلمي للخبراء التابع لمجلس الأمن في روسيا الاتحادية، ألكسندر ياكوفينكو،... 18.06.2025, سبوتنيك عربي

2025-06-18T06:12+0000

2025-06-18T06:12+0000

2025-06-18T06:12+0000

منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2025

روسيا

العالم

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وقال ياكوفينكو لوكالة "سبوتنيك": "على الرغم من أهمية الجانب الاقتصادي، سيذكر منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي القادم على الأرجح بكتلته الدولية وجودة المشاركين في المناقشات من 140 دولة. منذ المنتدى السابق، شهدت الولايات المتحدة تغيرات سريعة، ومأساة غزة، والآن عدوان إسرائيل على إيران، الذي يهدد بقلب تصوراتنا حول مستقبل الشرق الأوسط رأسًا على عقب، كما أشار رئيس اللجنة المنظمة للمنتدى، مكسيم أوريشكين، بحق، فمن جهة، هناك صراعات عسكرية وحروب تجارية وتغيرات تكنولوجية، ومن جهة أخرى، هناك عمليات عميقة تحدد مسار تحول العالم الحديث".وبحسب قوله، ورغم أن جدول الأعمال يبدو تقليديا، فإن جدول الأعمال التكنولوجي في جميع أبعاده، بما في ذلك قضايا الذكاء الاصطناعي، أصبح مدرجا بشكل متزايد في المناقشات.وتابع: "ستعقد مناقشة جديدة، تنظمها وكالة "روسيا سيغودنيا"، حول تأثير الذكاء الاصطناعي على الفضاء الإعلامي الحديث". وأشار ياكوفينكو إلى أن حوالي 10% من الأخبار في العالم تكتب باستخدام الذكاء الاصطناعي.واختتم ياكوفينكو حديثه، قائلاً: "إنه يخلق فرصًا ومخاطر جديدة، بما في ذلك خطر التضليل الإعلامي باستخدام التكنولوجيا المتقدمة وفي الوقت الفعلي، ما يشكل تهديدًا للأمن الدولي. وسيكون هذا موضوع نقاشنا".وتستعد مدينة سان بطرسبورغ الروسية، لاستقبال الضيوف والمشاركين في أعمال منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي"، حيث ظهرت لافتات وأعلام تحمل رموز منتدى "بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2025" في المدينة الروسية.وسيعقد "منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي"، في الفترة من 18 إلى 21 يونيو/ حزيران الجاري.خبراء "فالداي" يناقشون قضايا الأمن في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدوليمدينة سانت بطرسبورغ تستعد لاستقبال ضيوف منتدى "بطرسبرغ الاقتصادي الدولي"

https://sarabic.ae/20250616/الكرملين-بوتين-سيلقي-كلمة-خلال-افتتاح-منتدى-بطرسبورغ-الاقتصادي-الدولي-2025--1101708303.html

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منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2025, روسيا, العالم