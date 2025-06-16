https://sarabic.ae/20250616/مدينة-سانت-بطرسبورغ-تستعد-لاستقبال-ضيوف-منتدى-بطرسبرغ-الاقتصادي-الدولي-1101721576.html
مدينة سانت بطرسبورغ تستعد لاستقبال ضيوف منتدى "بطرسبرغ الاقتصادي الدولي"
مدينة سانت بطرسبورغ تستعد لاستقبال ضيوف منتدى "بطرسبرغ الاقتصادي الدولي"
سبوتنيك عربي
تستعد مدينة سانت بطرسبرغ لاستقبال ضيوف ومشاركين في منتدى "بطرسبرغ الاقتصادي الدولي"، حيث ظهرت لافتات وأعلام تحمل رموز منتدى "بطرسبرغ الاقتصادي الدولي 2025" في... 16.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-16T17:02+0000
2025-06-16T17:02+0000
2025-06-16T17:02+0000
منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2025
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وظهرت لافتات وأعلام تحمل رموز منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي في ساحة فوستانيا بالقرب من محطة قطار موسكوفسكي في سانت بطرسبورغ وبالقرب من غوستيني دفور، وفقا لمراسل "سبوتنيك".بالإضافة إلى ذلك، تُبث معلومات حول الفعاليات القادمة ضمن منتدى "بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2025" على شاشات في المدينة.وسيكون الموضوع الرئيسي لـ"منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2025" هو "القيم المشتركة - أساس النمو في عالم متعدد الأقطاب".وصرح مستشار الرئيس الروسي والأمين التنفيذي للجنة تنظيم منتدى بطرسبورغ، أنطون كوبياكوف، أن ممثلين عن 140 دولة ومنطقة أكدوا مشاركتهم في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2025 المقرر انعقاده في 18 حزيران/ يونيو الجاري. صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين)، دميتري بيسكوف، أن "الرئيس فلاديمير بوتين يستعد للمشاركة في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2025"، الذي سيعقد في الفترة من 18 ـ 21 يونيو/حزيران الجاري.وأكد بيسكوف أن "الرئيس بوتين سيلقي كلمة في الجلسة الموسعة يوم 20 يونيو الجاري"، وسيكون الموضوع الرئيسي فيه هو "القيم المشتركة - أساس النمو في عالم متعدد الأقطاب".
https://sarabic.ae/20250616/موسكو-روسيا-تسعى-لتطوير-اقتصادها-عبر-المنصات-الرقمية-والتحول-الهيكلي-1101696891.html
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منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2025
منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2025
مدينة سانت بطرسبورغ تستعد لاستقبال ضيوف منتدى "بطرسبرغ الاقتصادي الدولي"
تستعد مدينة سانت بطرسبرغ لاستقبال ضيوف ومشاركين في منتدى "بطرسبرغ الاقتصادي الدولي"، حيث ظهرت لافتات وأعلام تحمل رموز منتدى "بطرسبرغ الاقتصادي الدولي 2025" في العاصمة الشمالية.
وظهرت لافتات وأعلام تحمل رموز منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي في ساحة فوستانيا بالقرب من محطة قطار موسكوفسكي في سانت بطرسبورغ وبالقرب من غوستيني دفور، وفقا لمراسل "سبوتنيك".
بالإضافة إلى ذلك، تُبث معلومات حول الفعاليات القادمة ضمن منتدى "بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2025" على شاشات في المدينة.
سيُعقد "منتدى بطرسبورغ" الاقتصادي الدولي في الفترة من 18 إلى 21 يونيو/حزيران.
وسيكون الموضوع الرئيسي لـ"منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2025" هو "القيم المشتركة - أساس النمو في عالم متعدد الأقطاب".
وصرح مستشار الرئيس الروسي والأمين التنفيذي للجنة تنظيم منتدى بطرسبورغ، أنطون كوبياكوف، أن ممثلين عن 140 دولة ومنطقة أكدوا مشاركتهم في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2025 المقرر انعقاده في 18 حزيران/ يونيو الجاري.
وقال كوبياكوف في بيان صحفي صادر عن مؤسسة "روسكونغرس": "أكد 20 ألف ممثل عن 140 دولة ومنطقة مشاركتهم في منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي
"، مؤكدا أن ذلك "يُظهر الإقبال الكبير على المنتدى كمنصة موثوقة تطوّر حلولا عملية، وتحدد مجالات التعاون الدولي والتنمية المستدامة في ظل الظروف العالمية الجديدة".
صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين)، دميتري بيسكوف، أن "الرئيس فلاديمير بوتين يستعد للمشاركة في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2025"، الذي سيعقد في الفترة من 18 ـ 21 يونيو/حزيران الجاري.
وأكد بيسكوف أن "الرئيس بوتين سيلقي كلمة في الجلسة الموسعة يوم 20 يونيو الجاري"، وسيكون الموضوع الرئيسي فيه هو "القيم المشتركة - أساس النمو في عالم متعدد الأقطاب".