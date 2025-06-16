https://sarabic.ae/20250616/موسكو-روسيا-تسعى-لتطوير-اقتصادها-عبر-المنصات-الرقمية-والتحول-الهيكلي-1101696891.html
موسكو: روسيا تسعى لتطوير اقتصادها عبر المنصات الرقمية والتحول الهيكلي
موسكو: روسيا تسعى لتطوير اقتصادها عبر المنصات الرقمية والتحول الهيكلي
سبوتنيك عربي
أكد نائب رئيس الإدارة الرئاسية الروسية، مكسيم أوريشكين، أن نموذج النمو الاقتصادي الذي اعتمدته روسيا في السنوات الأخيرة قد استنفد إمكانياته، مشيرًا إلى ضرورة... 16.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-16T04:44+0000
2025-06-16T04:44+0000
2025-06-16T05:27+0000
اقتصاد
روسيا
منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2025
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وأوضح أوريشكين، خلال مقابلة، أن التغييرات الهيكلية في الاقتصاد الروسي ستكون محور التركيز خلال منتدى "سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2025".وأضاف: "معدل البطالة في روسيا منخفض للغاية، ولا توجد دولة كبرى في العالم تسجل مثل هذا المستوى. كما أن مستوى استغلال الطاقات الإنتاجية مرتفع جدًا. لمواصلة التطور، يجب على الاقتصاد أن ينتقل إلى مستوى تكنولوجي وتنظيمي أعلى".وأشار أوريشكين إلى أن أحد التوجهات التكنولوجية الرئيسية التي تغير ملامح الاقتصاد هي "المنصات الرقمية"، موضحًا أن زيادة التوظيف في السنوات الأخيرة ارتبطت بتوسع هذه المنصات في مختلف القطاعات الاقتصادية.وفيما يتعلق بالتنظيم، شدد أوريشكين على أهمية اتباع نهج متوازن، قائلًا: "يجب تجنب الإفراط في التنظيم. المنصات الرقمية تسهم إيجابيًا في الاقتصاد حاليًا بسبب غياب القيود المفرطة، لذا من الضروري الحفاظ على توازن بين وضع القواعد وتوفير مساحة للنمو".وسيُعقد منتدى "سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2025" في الفترة من 18 إلى 21 يونيو/حزيران.انعقاد فعاليات الاجتماع الدولي الـ13 للممثلين رفيعي المستوى المسؤولين عن قضايا الأمن في موسكو 10 دول تشارك في معرض "سوق قازان للحلال"
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اقتصاد, روسيا, منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2025
اقتصاد, روسيا, منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2025
موسكو: روسيا تسعى لتطوير اقتصادها عبر المنصات الرقمية والتحول الهيكلي
04:44 GMT 16.06.2025 (تم التحديث: 05:27 GMT 16.06.2025)
أكد نائب رئيس الإدارة الرئاسية الروسية، مكسيم أوريشكين، أن نموذج النمو الاقتصادي الذي اعتمدته روسيا في السنوات الأخيرة قد استنفد إمكانياته، مشيرًا إلى ضرورة إجراء تحول نوعي للأعلى وليس مجرد الاستمرار للأمام لضمان استمرار التنمية الاقتصادية.
وأوضح أوريشكين، خلال مقابلة، أن التغييرات الهيكلية في الاقتصاد الروسي ستكون محور التركيز خلال منتدى "سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2025".
وقال أوريشكين: "في السنوات الأخيرة، شهدنا نموًا اقتصاديًا قويًا، حيث أصبحت روسيا الاقتصاد الأول في أوروبا والرابع عالميًا من حيث القوة الشرائية. لكن هذا التقدم تحقق بشكل رئيسي من خلال تفعيل الإمكانيات غير المستغلة في الاقتصاد، خاصة في الموارد البشرية والإنتاج. هذا النموذج قد وصل إلى حدوده".
وأضاف: "معدل البطالة في روسيا منخفض للغاية، ولا توجد دولة كبرى في العالم تسجل مثل هذا المستوى. كما أن مستوى استغلال الطاقات الإنتاجية مرتفع جدًا. لمواصلة التطور، يجب على الاقتصاد أن ينتقل إلى مستوى تكنولوجي وتنظيمي أعلى".
وأشار أوريشكين إلى أن أحد التوجهات التكنولوجية الرئيسية التي تغير ملامح الاقتصاد هي "المنصات الرقمية"، موضحًا أن زيادة التوظيف في السنوات الأخيرة ارتبطت بتوسع هذه المنصات في مختلف القطاعات الاقتصادية.
وأكد أن "انخفاض البطالة أصبح سمة دائمة في روسيا، وهي ليست استثناءً، بل جزء من اتجاه عالمي مدعوم بتطور التكنولوجيا، والذي ظهر في روسيا بشكل أسرع وأوضح".
وفيما يتعلق بالتنظيم، شدد أوريشكين على أهمية اتباع نهج متوازن، قائلًا: "يجب تجنب الإفراط في التنظيم. المنصات الرقمية تسهم إيجابيًا في الاقتصاد حاليًا بسبب غياب القيود المفرطة، لذا من الضروري الحفاظ على توازن بين وضع القواعد وتوفير مساحة للنمو".
وسيُعقد منتدى "سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2025" في الفترة من 18 إلى 21 يونيو/حزيران.