https://sarabic.ae/20250813/روبوتات-الذكاء-الاصطناعي-تخوض-أول-مباراة-كرة-قدم-خماسية-في-العالم-ببكين--1103702153.html

روبوتات الذكاء الاصطناعي تخوض أول مباراة كرة قدم خماسية في العالم ببكين

روبوتات الذكاء الاصطناعي تخوض أول مباراة كرة قدم خماسية في العالم ببكين

سبوتنيك عربي

شهدت العاصمة الصينية بكين حدثا تاريخيا في عالم التكنولوجيا الرياضية، حيث أقيمت أول مباراة كرة قدم خماسية مستقلة بالكامل بمشاركة روبوتات بشرية مدعومة بالذكاء... 13.08.2025, سبوتنيك عربي

2025-08-13T19:21+0000

2025-08-13T19:21+0000

2025-08-13T19:21+0000

العالم

أخبار العالم الآن

الصين

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/07/12/1102805238_0:2:1082:610_1920x0_80_0_0_79810e314cc09a2dfbd867f469f6c0c4.jpg

وضم كل فريق في المباراة خمسة لاعبين روبوتيين، يتوزعون بين مهاجمين اثنين، ومدافعين اثنين، وحارس مرمى. وهي المرة الأولى التي تشهد مباراة خماسية، بعد أن كانت المنافسات السابقة تقتصر على مباريات ثلاثية، وفقا لصحيفة "جلوبال تايمز" الصينية.ورغم سقوط بعض الروبوتات أثناء التصادمات، تمكنت من النهوض بسرعة ومواصلة اللعب، مما أثار إعجاب الحضور.استمرت المباراة لمدة 40 دقيقة، مقسمة إلى شوطين مدة كل منهما 15 دقيقة، مع استراحة لمدة 10 دقائق.وهتف الجمهور بحماس مع كل هدف سُجل، مما أضفى أجواء تنافسية مفعمة بالحيوية. وتخضع المسابقة لكتيب قواعد يمتد إلى حوالي 70 صفحة، يتشابه إلى حد كبير مع قوانين كرة القدم البشرية، لكنه يتضمن تعديلات خاصة تناسب الروبوتات، مثل السماح بمزيد من الاحتكاك البدني، ومنح الروبوتات 10 ثوانٍ بعد كل ركلة حرة لتنفيذ اللعب، مما يتيح الوقت الكافي للذكاء الاصطناعي لاتخاذ القرارات. وتفتتح ألعاب الروبوتات البشرية العالمية فعالياتها رسميا يوم الخميس في بكين، وتستمر على مدار ثلاثة أيام، بمشاركة أكثر من 500 روبوت يمثلون 280 فريقًا من 16 دولة. وتشمل المنافسات 538 فعالية في 26 رياضة، منها كرة القدم، وألعاب القوى، والجمباز. يأتي هذا الحدث بعد نجاح أول مباراة كرة قدم لروبوتات الذكاء الاصطناعي في الصين يوم 27 يونيو الماضي، والتي شهدت مشاركة فرق ثلاثية، مما يعكس التطور السريع في هذا المجال.

https://sarabic.ae/20250812/روبوتات-شبيهة-بالظباء-تراقب-الحياة-البرية-في-هضبة-التبت-الصينية-فيديو-1103639660.html

https://sarabic.ae/20250806/كلب-آلي-يدفع-أسهم-شركات-الروبوتات-الصينية-إلى-مستويات-قياسية--1103435974.html

الصين

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم, أخبار العالم الآن, الصين