المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
08:42 GMT
17 د
من الملعب
خيبة لبنانية في بطولة آسيا لكرة السلة... والصين تواصل التألق والأردن يودّع
09:03 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
هل أصبح التفكير رفاهية في ظل عصر السوشيال ميديا؟
10:03 GMT
15 د
مرايا العلوم
نهاية الكون بالتجميد العظيم ودور المطر في بدء الحياة الأرضية
10:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
10:48 GMT
12 د
الإنسان والثقافة
جودت هوشيار: الأدباء العباقرة لا يظهرون في كل عصر..وثمة كتَاب وشعراء متميزون في روسيا اليوم
11:30 GMT
29 د
مساحة حرة
ممر يربط مصر و السعودية والعراق، هل يعزز التجارة الإقليمية؟
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل تطبيقات الذكاء الاصطناعي لها علاقة بندرة المياه عالميا؟
12:33 GMT
19 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
12:53 GMT
7 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
نبض افريقيا
جنوب إفريقيا تدعو للبحث عن أسواق جديدة لمواجهة رسوم ترامب الجمركية
16:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
16:48 GMT
11 د
بلا قيود
خبير يتوقع القيام بعمليات إرهابية داخل أوكرانيا وخارجها لإفشال قمة بوتين وترامب
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
الإعلام ودوره في الصراعات الدولية، واليمن في قلب الصراعات
18:00 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
روبوتات الذكاء الاصطناعي تخوض أول مباراة كرة قدم خماسية في العالم ببكين
وضم كل فريق في المباراة خمسة لاعبين روبوتيين، يتوزعون بين مهاجمين اثنين، ومدافعين اثنين، وحارس مرمى. وهي المرة الأولى التي تشهد مباراة خماسية، بعد أن كانت المنافسات السابقة تقتصر على مباريات ثلاثية، وفقا لصحيفة "جلوبال تايمز" الصينية.ورغم سقوط بعض الروبوتات أثناء التصادمات، تمكنت من النهوض بسرعة ومواصلة اللعب، مما أثار إعجاب الحضور.استمرت المباراة لمدة 40 دقيقة، مقسمة إلى شوطين مدة كل منهما 15 دقيقة، مع استراحة لمدة 10 دقائق.وهتف الجمهور بحماس مع كل هدف سُجل، مما أضفى أجواء تنافسية مفعمة بالحيوية. وتخضع المسابقة لكتيب قواعد يمتد إلى حوالي 70 صفحة، يتشابه إلى حد كبير مع قوانين كرة القدم البشرية، لكنه يتضمن تعديلات خاصة تناسب الروبوتات، مثل السماح بمزيد من الاحتكاك البدني، ومنح الروبوتات 10 ثوانٍ بعد كل ركلة حرة لتنفيذ اللعب، مما يتيح الوقت الكافي للذكاء الاصطناعي لاتخاذ القرارات. وتفتتح ألعاب الروبوتات البشرية العالمية فعالياتها رسميا يوم الخميس في بكين، وتستمر على مدار ثلاثة أيام، بمشاركة أكثر من 500 روبوت يمثلون 280 فريقًا من 16 دولة. وتشمل المنافسات 538 فعالية في 26 رياضة، منها كرة القدم، وألعاب القوى، والجمباز. يأتي هذا الحدث بعد نجاح أول مباراة كرة قدم لروبوتات الذكاء الاصطناعي في الصين يوم 27 يونيو الماضي، والتي شهدت مشاركة فرق ثلاثية، مما يعكس التطور السريع في هذا المجال.
روبوتات الذكاء الاصطناعي تخوض أول مباراة كرة قدم خماسية في العالم ببكين

شهدت العاصمة الصينية بكين حدثا تاريخيا في عالم التكنولوجيا الرياضية، حيث أقيمت أول مباراة كرة قدم خماسية مستقلة بالكامل بمشاركة روبوتات بشرية مدعومة بالذكاء الاصطناعي، وذلك ضمن التصفيات الأولية لألعاب الروبوتات البشرية العالمية.
وضم كل فريق في المباراة خمسة لاعبين روبوتيين، يتوزعون بين مهاجمين اثنين، ومدافعين اثنين، وحارس مرمى. وهي المرة الأولى التي تشهد مباراة خماسية، بعد أن كانت المنافسات السابقة تقتصر على مباريات ثلاثية، وفقا لصحيفة "جلوبال تايمز" الصينية.
انطلقت المباراة مع وقوف الروبوتات في مواقعها المحددة، لتبدأ بعدها في تنفيذ حركات التمرير، التسديد، والتدخل بشكل مستقل تمامًا دون أي تدخل بشري.
ظباء - سبوتنيك عربي, 1920, 12.08.2025
مجتمع
روبوتات شبيهة بالظباء تراقب الحياة البرية في هضبة التبت الصينية... فيديو
أمس, 12:55 GMT
ورغم سقوط بعض الروبوتات أثناء التصادمات، تمكنت من النهوض بسرعة ومواصلة اللعب، مما أثار إعجاب الحضور.
استمرت المباراة لمدة 40 دقيقة، مقسمة إلى شوطين مدة كل منهما 15 دقيقة، مع استراحة لمدة 10 دقائق.
وهتف الجمهور بحماس مع كل هدف سُجل، مما أضفى أجواء تنافسية مفعمة بالحيوية.
وتخضع المسابقة لكتيب قواعد يمتد إلى حوالي 70 صفحة، يتشابه إلى حد كبير مع قوانين كرة القدم البشرية، لكنه يتضمن تعديلات خاصة تناسب الروبوتات، مثل السماح بمزيد من الاحتكاك البدني، ومنح الروبوتات 10 ثوانٍ بعد كل ركلة حرة لتنفيذ اللعب، مما يتيح الوقت الكافي للذكاء الاصطناعي لاتخاذ القرارات.
روبوت صيني على شكل كلب - سبوتنيك عربي, 1920, 06.08.2025
مجتمع
كلب آلي يدفع أسهم شركات الروبوتات الصينية إلى مستويات قياسية
6 أغسطس, 11:28 GMT
وتفتتح ألعاب الروبوتات البشرية العالمية فعالياتها رسميا يوم الخميس في بكين، وتستمر على مدار ثلاثة أيام، بمشاركة أكثر من 500 روبوت يمثلون 280 فريقًا من 16 دولة.
وتشمل المنافسات 538 فعالية في 26 رياضة، منها كرة القدم، وألعاب القوى، والجمباز. يأتي هذا الحدث بعد نجاح أول مباراة كرة قدم لروبوتات الذكاء الاصطناعي في الصين يوم 27 يونيو الماضي، والتي شهدت مشاركة فرق ثلاثية، مما يعكس التطور السريع في هذا المجال.
