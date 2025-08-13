https://sarabic.ae/20250813/روبوتات-الذكاء-الاصطناعي-تخوض-أول-مباراة-كرة-قدم-خماسية-في-العالم-ببكين--1103702153.html
روبوتات الذكاء الاصطناعي تخوض أول مباراة كرة قدم خماسية في العالم ببكين
روبوتات الذكاء الاصطناعي تخوض أول مباراة كرة قدم خماسية في العالم ببكين
سبوتنيك عربي
شهدت العاصمة الصينية بكين حدثا تاريخيا في عالم التكنولوجيا الرياضية، حيث أقيمت أول مباراة كرة قدم خماسية مستقلة بالكامل بمشاركة روبوتات بشرية مدعومة بالذكاء... 13.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-13T19:21+0000
2025-08-13T19:21+0000
2025-08-13T19:21+0000
العالم
أخبار العالم الآن
الصين
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/07/12/1102805238_0:2:1082:610_1920x0_80_0_0_79810e314cc09a2dfbd867f469f6c0c4.jpg
وضم كل فريق في المباراة خمسة لاعبين روبوتيين، يتوزعون بين مهاجمين اثنين، ومدافعين اثنين، وحارس مرمى. وهي المرة الأولى التي تشهد مباراة خماسية، بعد أن كانت المنافسات السابقة تقتصر على مباريات ثلاثية، وفقا لصحيفة "جلوبال تايمز" الصينية.ورغم سقوط بعض الروبوتات أثناء التصادمات، تمكنت من النهوض بسرعة ومواصلة اللعب، مما أثار إعجاب الحضور.استمرت المباراة لمدة 40 دقيقة، مقسمة إلى شوطين مدة كل منهما 15 دقيقة، مع استراحة لمدة 10 دقائق.وهتف الجمهور بحماس مع كل هدف سُجل، مما أضفى أجواء تنافسية مفعمة بالحيوية. وتخضع المسابقة لكتيب قواعد يمتد إلى حوالي 70 صفحة، يتشابه إلى حد كبير مع قوانين كرة القدم البشرية، لكنه يتضمن تعديلات خاصة تناسب الروبوتات، مثل السماح بمزيد من الاحتكاك البدني، ومنح الروبوتات 10 ثوانٍ بعد كل ركلة حرة لتنفيذ اللعب، مما يتيح الوقت الكافي للذكاء الاصطناعي لاتخاذ القرارات. وتفتتح ألعاب الروبوتات البشرية العالمية فعالياتها رسميا يوم الخميس في بكين، وتستمر على مدار ثلاثة أيام، بمشاركة أكثر من 500 روبوت يمثلون 280 فريقًا من 16 دولة. وتشمل المنافسات 538 فعالية في 26 رياضة، منها كرة القدم، وألعاب القوى، والجمباز. يأتي هذا الحدث بعد نجاح أول مباراة كرة قدم لروبوتات الذكاء الاصطناعي في الصين يوم 27 يونيو الماضي، والتي شهدت مشاركة فرق ثلاثية، مما يعكس التطور السريع في هذا المجال.
https://sarabic.ae/20250812/روبوتات-شبيهة-بالظباء-تراقب-الحياة-البرية-في-هضبة-التبت-الصينية-فيديو-1103639660.html
https://sarabic.ae/20250806/كلب-آلي-يدفع-أسهم-شركات-الروبوتات-الصينية-إلى-مستويات-قياسية--1103435974.html
الصين
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/07/12/1102805238_132:0:948:612_1920x0_80_0_0_de0b5ae85d5d108f33d8894dd01ddb12.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
العالم, أخبار العالم الآن, الصين
العالم, أخبار العالم الآن, الصين
روبوتات الذكاء الاصطناعي تخوض أول مباراة كرة قدم خماسية في العالم ببكين
شهدت العاصمة الصينية بكين حدثا تاريخيا في عالم التكنولوجيا الرياضية، حيث أقيمت أول مباراة كرة قدم خماسية مستقلة بالكامل بمشاركة روبوتات بشرية مدعومة بالذكاء الاصطناعي، وذلك ضمن التصفيات الأولية لألعاب الروبوتات البشرية العالمية.
وضم كل فريق
في المباراة خمسة لاعبين روبوتيين، يتوزعون بين مهاجمين اثنين، ومدافعين اثنين، وحارس مرمى. وهي المرة الأولى التي تشهد مباراة خماسية، بعد أن كانت المنافسات السابقة تقتصر على مباريات ثلاثية، وفقا لصحيفة "جلوبال تايمز" الصينية.
انطلقت المباراة مع وقوف الروبوتات في مواقعها المحددة، لتبدأ بعدها في تنفيذ حركات التمرير، التسديد، والتدخل بشكل مستقل تمامًا دون أي تدخل بشري.
ورغم سقوط بعض الروبوتات أثناء التصادمات، تمكنت من النهوض بسرعة ومواصلة اللعب، مما أثار إعجاب الحضور.
استمرت المباراة لمدة 40 دقيقة، مقسمة إلى شوطين مدة كل منهما 15 دقيقة، مع استراحة لمدة 10 دقائق.
وهتف الجمهور بحماس مع كل هدف سُجل، مما أضفى أجواء تنافسية مفعمة بالحيوية.
وتخضع المسابقة
لكتيب قواعد يمتد إلى حوالي 70 صفحة، يتشابه إلى حد كبير مع قوانين كرة القدم البشرية، لكنه يتضمن تعديلات خاصة تناسب الروبوتات، مثل السماح بمزيد من الاحتكاك البدني، ومنح الروبوتات 10 ثوانٍ بعد كل ركلة حرة لتنفيذ اللعب، مما يتيح الوقت الكافي للذكاء الاصطناعي لاتخاذ القرارات.
وتفتتح ألعاب الروبوتات البشرية العالمية فعالياتها رسميا يوم الخميس في بكين، وتستمر على مدار ثلاثة أيام، بمشاركة أكثر من 500 روبوت يمثلون 280 فريقًا من 16 دولة.
وتشمل المنافسات 538 فعالية في 26 رياضة، منها كرة القدم، وألعاب القوى، والجمباز. يأتي هذا الحدث بعد نجاح أول مباراة كرة قدم لروبوتات الذكاء الاصطناعي في الصين يوم 27 يونيو الماضي، والتي شهدت مشاركة فرق ثلاثية، مما يعكس التطور السريع في هذا المجال.