روبوتات شبيهة بالظباء تراقب الحياة البرية في هضبة التبت الصينية... فيديو
أطلق باحثون في الصين روبوتا يحاكي شكل الظباء للاندماج مع قطيع من الظباء التبتية النادرة، بهدف مراقبة سلوكها وحمايتها من الصيد الجائر. 12.08.2025, سبوتنيك عربي
الروبوت مزود بكاميرتين ويتحرك على أربع أرجل، تمكن من قطع كيلومترين والانضمام إلى القطيع في محمية كيكيسيلي الطبيعية على ارتفاع يزيد عن 4600 متر، ما أتاح للعلماء جمع بيانات دقيقة دون إزعاج الحيوانات، وفق وكالة "شينخوا".ويأمل العلماء أن تسهم هذه التقنية في تحسين فهم النظام البيئي لهضبة التبت، ودعم جهود الحفاظ على الأنواع المهددة بالانقراض من خلال مراقبة أنماط حركتها وتكاثرها على المدى الطويل.
الروبوت مزود بكاميرتين ويتحرك على أربع أرجل، تمكن من قطع كيلومترين والانضمام إلى القطيع في محمية كيكيسيلي الطبيعية على ارتفاع يزيد عن 4600 متر، ما أتاح للعلماء جمع بيانات دقيقة دون إزعاج الحيوانات
، وفق وكالة "شينخوا".
ويأمل العلماء أن تسهم هذه التقنية في تحسين فهم النظام البيئي
لهضبة التبت، ودعم جهود الحفاظ على الأنواع المهددة بالانقراض من خلال مراقبة أنماط حركتها وتكاثرها على المدى الطويل.