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https://sarabic.ae/20250806/كلب-آلي-يدفع-أسهم-شركات-الروبوتات-الصينية-إلى-مستويات-قياسية--1103435974.html
كلب آلي يدفع أسهم شركات الروبوتات الصينية إلى مستويات قياسية
كلب آلي يدفع أسهم شركات الروبوتات الصينية إلى مستويات قياسية
سبوتنيك عربي
ارتفعت أسهم شركات الروبوتات الصينية إلى مستويات قياسية جديدة، بعدما نشرت شركة "يونيتري" الناشئة، مقطع فيديو لكلب آلي يتسلق المنحدرات، ويدور على ساق واحدة،... 06.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-06T11:28+0000
2025-08-06T11:28+0000
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وسجل مؤشر "سولاكتيف" للروبوتات البشرية في الصين، الذي يضم شركات متخصصة في تصنيع وتطوير الروبوتات، ارتفاعا بنسبة وصلت إلى 5% ، اليوم الأربعاء، وفقا لوسائل إعلام غربية، كما قفزت أسهم شركة "تشيجيانغ تشانغشينغ سلايدينغ بيرينغز"، نسبة وصلت إلى 16%، بينما صعد سهم "نينغبو تشونغدا ليدر إنتليجنت ترانسمشن" بالحد الأقصى اليومي البالغ 10%.وبيّن الرئيس التنفيذي للاستثمار في شركة "شنغهاي تشنغتشو" لإدارة الاستثمارات، فو تشي فِينغ، أن "الكلب الآلي الجديد من يونيتري، هو المحرك الأساسي لموجة الصعود في أسهم الروبوتات اليوم"، مؤكدا أن هذه الفئة من الروبوتات "تتمتع بتطبيقات عملية أوسع من الروبوتات البشرية، كما أنها أخف وزنا ومن السهل عليها أن تدخل السوق".وكانت شنغهاي استضافت، الأسبوع الماضي، مؤتمر الذكاء الاصطناعي العالمي الذي ضم عروضا للروبوتات، تنوعت بين عروض قتالية داخل حلبة ملاكمة، بالإضافة إلى تنفيذ مهام بشرية مثل تحضير القهوة، وكان لدى شركة "يونيتري"، أحد أكبر الأجنحة في المؤتمر حيث أعلنت أن كلبها الآلي "A2" مزود برادار ليزري بزاوية رؤية فائقة الاتساع وتقنية رصد ثلاثي الأبعاد.وأكدت التقارير أنه إذا أثبت الروبوت الجديد فعاليته كما هو معلن، فسيشكل محطة فارقة في مسار تطوّر صناعة الروبوتات، لا سيما في فئة النماذج البشرية المعقدة.
https://sarabic.ae/20250803/فريق-كرة-القدم-الصيني-يتدرب-استعدادا-لبطولة-العالم-الأولى-للروبوتات-البشرية-1103313725.html
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تكنولوجيا, أخبار تكنولوجية, الصين, روبوت, شركات
تكنولوجيا, أخبار تكنولوجية, الصين, روبوت, شركات

كلب آلي يدفع أسهم شركات الروبوتات الصينية إلى مستويات قياسية

11:28 GMT 06.08.2025
© Sputnik . Alaa El-Moteryروبوت صيني على شكل كلب
روبوت صيني على شكل كلب - سبوتنيك عربي, 1920, 06.08.2025
© Sputnik . Alaa El-Motery
تابعنا عبر
ارتفعت أسهم شركات الروبوتات الصينية إلى مستويات قياسية جديدة، بعدما نشرت شركة "يونيتري" الناشئة، مقطع فيديو لكلب آلي يتسلق المنحدرات، ويدور على ساق واحدة، ويتنقل فوق تضاريس وعرة.
وسجل مؤشر "سولاكتيف" للروبوتات البشرية في الصين، الذي يضم شركات متخصصة في تصنيع وتطوير الروبوتات، ارتفاعا بنسبة وصلت إلى 5% ، اليوم الأربعاء، وفقا لوسائل إعلام غربية، كما قفزت أسهم شركة "تشيجيانغ تشانغشينغ سلايدينغ بيرينغز"، نسبة وصلت إلى 16%، بينما صعد سهم "نينغبو تشونغدا ليدر إنتليجنت ترانسمشن" بالحد الأقصى اليومي البالغ 10%.
روبوتات K1 من شركة Booster Robotics - سبوتنيك عربي, 1920, 03.08.2025
فريق كرة القدم الصيني يتدرب استعدادا لبطولة العالم الأولى للروبوتات البشرية
3 أغسطس, 05:13 GMT
وبيّن الرئيس التنفيذي للاستثمار في شركة "شنغهاي تشنغتشو" لإدارة الاستثمارات، فو تشي فِينغ، أن "الكلب الآلي الجديد من يونيتري، هو المحرك الأساسي لموجة الصعود في أسهم الروبوتات اليوم"، مؤكدا أن هذه الفئة من الروبوتات "تتمتع بتطبيقات عملية أوسع من الروبوتات البشرية، كما أنها أخف وزنا ومن السهل عليها أن تدخل السوق".

ومن المقرر أن تحتضن بكين الجمعة المقبل، معرضًا يضم أبرز مصنّعي الروبوتات في البلاد، على أن تستضيف خلال أغسطس/اَب الجاري، بطولة كبرى تتنافس فيها الآلات في رياضات متنوعة، من الجمباز والرقص إلى كرة القدم.

وكانت شنغهاي استضافت، الأسبوع الماضي، مؤتمر الذكاء الاصطناعي العالمي الذي ضم عروضا للروبوتات، تنوعت بين عروض قتالية داخل حلبة ملاكمة، بالإضافة إلى تنفيذ مهام بشرية مثل تحضير القهوة، وكان لدى شركة "يونيتري"، أحد أكبر الأجنحة في المؤتمر حيث أعلنت أن كلبها الآلي "A2" مزود برادار ليزري بزاوية رؤية فائقة الاتساع وتقنية رصد ثلاثي الأبعاد.
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روبوتات ذكية تحل مكان عمال التوصيل في الصين... فيديو
22 يوليو, 12:52 GMT

وكانت تقارير اقتصادية توقعت أن يتجاوز حجم سوق الروبوتات البشرية عالميا 5 تريليونات دولار بحلول عام 2050، مع تصدر الصين حاليا لهذا المسار بفضل الدعم الحكومي القوي، مشيرة إلى أن مستقبل القطاع سيعتمد إلى حد كبير على مدى القدرة على خفض الكلفة. إذ جاء إطلاق هذا الروبوت بعد أن كشفت الشركة الناشئة، الشهر الماضي، عن روبوت بشري بسعر يقل عن 10 آلاف دولار.

وأكدت التقارير أنه إذا أثبت الروبوت الجديد فعاليته كما هو معلن، فسيشكل محطة فارقة في مسار تطوّر صناعة الروبوتات، لا سيما في فئة النماذج البشرية المعقدة.
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