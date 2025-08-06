https://sarabic.ae/20250806/كلب-آلي-يدفع-أسهم-شركات-الروبوتات-الصينية-إلى-مستويات-قياسية--1103435974.html

كلب آلي يدفع أسهم شركات الروبوتات الصينية إلى مستويات قياسية

كلب آلي يدفع أسهم شركات الروبوتات الصينية إلى مستويات قياسية

سبوتنيك عربي

ارتفعت أسهم شركات الروبوتات الصينية إلى مستويات قياسية جديدة، بعدما نشرت شركة "يونيتري" الناشئة، مقطع فيديو لكلب آلي يتسلق المنحدرات، ويدور على ساق واحدة،... 06.08.2025, سبوتنيك عربي

2025-08-06T11:28+0000

2025-08-06T11:28+0000

2025-08-06T11:28+0000

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وسجل مؤشر "سولاكتيف" للروبوتات البشرية في الصين، الذي يضم شركات متخصصة في تصنيع وتطوير الروبوتات، ارتفاعا بنسبة وصلت إلى 5% ، اليوم الأربعاء، وفقا لوسائل إعلام غربية، كما قفزت أسهم شركة "تشيجيانغ تشانغشينغ سلايدينغ بيرينغز"، نسبة وصلت إلى 16%، بينما صعد سهم "نينغبو تشونغدا ليدر إنتليجنت ترانسمشن" بالحد الأقصى اليومي البالغ 10%.وبيّن الرئيس التنفيذي للاستثمار في شركة "شنغهاي تشنغتشو" لإدارة الاستثمارات، فو تشي فِينغ، أن "الكلب الآلي الجديد من يونيتري، هو المحرك الأساسي لموجة الصعود في أسهم الروبوتات اليوم"، مؤكدا أن هذه الفئة من الروبوتات "تتمتع بتطبيقات عملية أوسع من الروبوتات البشرية، كما أنها أخف وزنا ومن السهل عليها أن تدخل السوق".وكانت شنغهاي استضافت، الأسبوع الماضي، مؤتمر الذكاء الاصطناعي العالمي الذي ضم عروضا للروبوتات، تنوعت بين عروض قتالية داخل حلبة ملاكمة، بالإضافة إلى تنفيذ مهام بشرية مثل تحضير القهوة، وكان لدى شركة "يونيتري"، أحد أكبر الأجنحة في المؤتمر حيث أعلنت أن كلبها الآلي "A2" مزود برادار ليزري بزاوية رؤية فائقة الاتساع وتقنية رصد ثلاثي الأبعاد.وأكدت التقارير أنه إذا أثبت الروبوت الجديد فعاليته كما هو معلن، فسيشكل محطة فارقة في مسار تطوّر صناعة الروبوتات، لا سيما في فئة النماذج البشرية المعقدة.

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