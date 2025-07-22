روبوتات ذكية تحل مكان عمال التوصيل في الصين... فيديو

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ع الموجة مع ايلي
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البرنامج الصباحي
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183 د
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موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
08:17 GMT
25 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
08:42 GMT
18 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
09:03 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
وسائل التواصل الإجتماعي.. نعمة أم نقمة؟
09:37 GMT
23 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
31 د
نبض افريقيا
فرنسا تنهي وجودها العسكري الدائم في السنغال
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
11:48 GMT
12 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
12:03 GMT
19 د
مساحة حرة
ما العوامل التي جعلت مدنا عربية على رأس قائمة أسواق العمل الأكثر تنافسية بالعالم؟
12:23 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تمثال يمني للبيع في إسرائيل... وسط صمت دولي وتجاهل محلي!
12:51 GMT
9 د
مدار الليل والنهار
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183 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
16:03 GMT
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مرايا العلوم
ميكروبات البلاستيك والانفجار الكوني الأكبر وخرافات شائعة التصقت بالعلم
16:31 GMT
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بلا قيود
خبير: الاقتتال سينتقل لدمشق وعلى روسيا التدخل
17:00 GMT
59 د
مساحة حرة
العالم العربي يتبني ممارسات أكثر استدامة في مجال إعادة التدوير
18:00 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
التبادل الثقافي والأدبي بين روسيا والعالم العربي: جسور من الحوار والتفاعل والإبداع
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
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19:00 GMT
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البرنامج المسائي - إعادة
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مدار الليل والنهار
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183 د
عرب بوينت بودكاست
كيفية اكتشاف الطفل الموهوب وتداعيات تجاهل موهبته؟
08:17 GMT
17 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
08:35 GMT
25 د
نبض افريقيا
فرنسا تنهي وجودها العسكري الدائم في السنغال
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
09:48 GMT
12 د
الإنسان والثقافة
جودت هوشيار: الأدباء العباقرة لا يظهرون في كل عصر..وثمة كتَاب وشعراء متميزون في روسيا اليوم
10:03 GMT
29 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
10:33 GMT
7 د
عرب بوينت بودكاست
ما بين الحقيقة والخيال، الأبراج الفلكية وعلاقتها بحياة البشر
10:41 GMT
19 د
من الملعب
رياضة المحركات في لبنان بين بكفيا والبترون .. وسابالينكا تستمر على عرش التنس العالمي
11:03 GMT
28 د
صدى الحياة
الذكرى الـ 75 لاعتماد إعلان حقوق الإنسان
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
العزلة الطبقية تخلق أجيالا منفصلة ثقافيا واجتماعيا
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13:00 GMT
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الصين تهدد عرش صناعة الذكاء الاصطناعي الأمريكي
16:03 GMT
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https://sarabic.ae/20250722/روبوتات-ذكية-تحل-مكان-عمال-التوصيل-في-الصين-فيديو-1102910851.html
روبوتات ذكية تحل مكان عمال التوصيل في الصين... فيديو
روبوتات ذكية تحل مكان عمال التوصيل في الصين... فيديو
سبوتنيك عربي
انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مدهش، لروبوتات ذكية في مترو الأنفاق تقوم بتوصيل الطلبات في الصين وتستغني عن عمال التوصيل البشريين. 22.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-22T12:52+0000
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مجتمع
نادي الفيديو
الصين
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بدأت مدينة شنتشن الصينية باستخدام روبوتات ذكية مستقلة بدلًا من عمال التوصيل البشريين داخل المدينة. وتتحرك الروبوتات داخل المدينة بشكل مستقل، وتستخدم المصاعد، وتتنقل باستخدام الليدار والشبكات العصبية.الجدير بالذكر أنه في نظام المترو، يسمح لهذه الروبوتات بالعمل فقط خارج ساعات الذروة لتفادي الازدحام وضمان السلامة العامة.درون ذكي ينظف ألواح الطاقة الشمسية في الصين… فيديو"يغير بطاريته بنفسه"... الصين تكشف عن أول روبوت "بشري" في العالم... فيديو
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نادي الفيديو, الصين
نادي الفيديو, الصين

روبوتات ذكية تحل مكان عمال التوصيل في الصين... فيديو

12:52 GMT 22.07.2025
© Photo / Xروبوتات ذكية في مترو الأنفاق تقوم بتوصيل الطلبات في الصين
روبوتات ذكية في مترو الأنفاق تقوم بتوصيل الطلبات في الصين - سبوتنيك عربي, 1920, 22.07.2025
© Photo / X
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انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مدهش، لروبوتات ذكية في مترو الأنفاق تقوم بتوصيل الطلبات في الصين وتستغني عن عمال التوصيل البشريين.
بدأت مدينة شنتشن الصينية باستخدام روبوتات ذكية مستقلة بدلًا من عمال التوصيل البشريين داخل المدينة. وتتحرك الروبوتات داخل المدينة بشكل مستقل، وتستخدم المصاعد، وتتنقل باستخدام الليدار والشبكات العصبية.
الجدير بالذكر أنه في نظام المترو، يسمح لهذه الروبوتات بالعمل فقط خارج ساعات الذروة لتفادي الازدحام وضمان السلامة العامة.
درون ذكي ينظف ألواح الطاقة الشمسية في الصين… فيديو
"يغير بطاريته بنفسه"... الصين تكشف عن أول روبوت "بشري" في العالم... فيديو
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