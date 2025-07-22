https://sarabic.ae/20250722/روبوتات-ذكية-تحل-مكان-عمال-التوصيل-في-الصين-فيديو-1102910851.html
روبوتات ذكية تحل مكان عمال التوصيل في الصين... فيديو
روبوتات ذكية تحل مكان عمال التوصيل في الصين... فيديو
سبوتنيك عربي
انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مدهش، لروبوتات ذكية في مترو الأنفاق تقوم بتوصيل الطلبات في الصين وتستغني عن عمال التوصيل البشريين. 22.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-22T12:52+0000
2025-07-22T12:52+0000
2025-07-22T12:52+0000
مجتمع
نادي الفيديو
الصين
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بدأت مدينة شنتشن الصينية باستخدام روبوتات ذكية مستقلة بدلًا من عمال التوصيل البشريين داخل المدينة. وتتحرك الروبوتات داخل المدينة بشكل مستقل، وتستخدم المصاعد، وتتنقل باستخدام الليدار والشبكات العصبية.الجدير بالذكر أنه في نظام المترو، يسمح لهذه الروبوتات بالعمل فقط خارج ساعات الذروة لتفادي الازدحام وضمان السلامة العامة.درون ذكي ينظف ألواح الطاقة الشمسية في الصين… فيديو"يغير بطاريته بنفسه"... الصين تكشف عن أول روبوت "بشري" في العالم... فيديو
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نادي الفيديو, الصين
روبوتات ذكية تحل مكان عمال التوصيل في الصين... فيديو
انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مدهش، لروبوتات ذكية في مترو الأنفاق تقوم بتوصيل الطلبات في الصين وتستغني عن عمال التوصيل البشريين.
بدأت مدينة شنتشن الصينية باستخدام روبوتات ذكية مستقلة بدلًا من عمال التوصيل البشريين داخل المدينة. وتتحرك الروبوتات داخل المدينة بشكل مستقل، وتستخدم المصاعد، وتتنقل باستخدام الليدار والشبكات العصبية.
الجدير بالذكر أنه في نظام المترو، يسمح لهذه الروبوتات بالعمل فقط خارج ساعات الذروة لتفادي الازدحام وضمان السلامة العامة.